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В Архангельске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «ПОДРОСТОК-2023»

Руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый сообщил, что 22 мая по 30 сентября 2023 года на территории Архангельска и области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2023» (далее – ОПМ «Подросток-2023»).

ОПМ «Подросток-2023» проводится в целях реализации социально-профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, оперативного решения вопросов устройства детей, организации их летнего отдыха, оздоровления и занятости, оказания различных видов помощи, а также усиления межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации и проведении работы по предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних.

ОПМ «Подросток-2023» пройдет в 3 этапа: Подготовительный этап (с 22 мая по 31 мая 2023 года), Основной этап (с 01 июня по 31 августа 2023 года), Заключительный этап (с 01 сентября по 30 сентября 2023 года).

Задачи проведения ОПМ «Подросток-2023»:

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, организация профилактической работы, предусматривающей создание условий для коррекции проблем семейного неблагополучия на ранней стадии, принятие в соответствии с законодательством мер к родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим своих обязанностей по их содержанию и воспитанию.

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Оказание им необходимой помощи.

- профилактика распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних.

- выявление подростков правонарушителей и групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения, оказание социально-реабилитационной помощи.

- выявление подростков, уклоняющихся от учёбы, принятие мер по возвращению их в образовательные учреждения для продолжения обучения.

- выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению подростков, подготовка и реализация предложений по их устранению.

- организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.

- проведение мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

22 май 08:04 | : Будни

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