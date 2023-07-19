Прихожане холмогорского храма услышали литургию от митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 июля, в праздник Собора святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых, совершил Божественную литургию в храме Двенадцати апостолов в Холмогорах.

Архипастырю сослужили клирики Холмогорского благочиния и Архангельска, пел хор молодежного движения Сретенского монастыря Москвы «Родная земля».

За богослужением молились глава Холмогорского муниципального округа Павел Волосатов и председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Евгений Кирчигин.

По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Собора славных и всехвальных двенадцати апостолов.

«Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, владыку всех молите мир вселенной даровати и душам нашим велию милость», - воспевает сегодня Святая Христова Церковь, и мы по велению наших сердец собрались в этом святом храме с тем, чтобы прославить подвиг великих проповедников Христова учения и наших наставников в истинной вере.

Святые ученики и апостолы Христовы были призваны Господом

и Спасителем нашим не из знатных родов, не из богатых и образованных кругов общества, они были простыми рыбаками, которые трудились на мире Галилейском. Но Господь Сердцевидец знал их добрые и чистые сердца, знал их чистую веру и видел их искренние молитвы о скорейшем пришествии в мир Мессии, Который должен избавить род человеческий от вечной смерти. После Сошествия Святого Духа святые апостолы понесли всем племенам и народам слово Христова учения, и именно их проповедь, их глаголы, как поет Святая Церковь, дошли в «концы вселенныя»

и привели множество людей ко Христу, к Мессии, к Сыну Божиему, даровавшему нам жизнь вечную. Благодаря подвигу святых апостолов Христовых, которые претерпевали страшные гонения, муки и приняли мученические венцы, мы с вами сегодня пребываем в Церкви, имеем дары Святого Духа и поклоняемся Богу Живому в Духе и истине.

Самоотверженное служение учеников и апостолов Христовых вдохновляет всех нас и сегодня, воспоминая их жизненный подвиг, сохраним в своих сердцах образ апостольской ревности о проповеди Спасителя и верности избранному пути. Будем проповедовать Слово Божие не только словом, но и делом, чтобы и ближние, и дальние, взирая на нашу жизнь, могли по слову Священного Писания прославлять Отца нашего Небесного и присоединяться к Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Сегодня за богослужением собрались люди, которые по примеру святых апостолов Христовых откликнулись на призыв Спасителя и последовали за Божественным Учителем, служа Ему своими талантами в чистоте сердца и разума. Позвольте поблагодарить вас, дорогие гости, участники молодежного движения «Родная земля», воспитанники Сретенской духовной академии. Вы по благословению Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла служите Господу Богу, продолжая дело святых апостолов, проповедуя Христа словом, добрым делом, сердечной молитвой, прекрасным молитвенным пением. Вы стараетесь помочь людям, поддержать их, посетить те селения, где местные жители наиболее нуждаются во внимании. Вы регулярно оставляете столицу со всеми ее возможностями, чтобы потрудиться на Русском Севере. Великодаровитый Господь, видящий ваши добрые сердца, никогда не оставит вас и, конечно же, всех ваших наставников и пастырей, Своей благодатью, но воздаст вам сторицею за все труды, которые вы несете во благовестии Христовом. Пусть в ваших сердцах никогда не угасает любовь ко Христу Спасителю, к нашему Богохранимому Отечеству и к святой северной земле, где вам всегда искренне рады. Господь мира да благословит всех вас миром и молитвами святых апостолов да подаст всеукрепляющую благодать, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую, чтобы все мы единым сердцем и едиными усты радостно воспевали Единого Бога, в Троице Прославляемого, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!