Митрополит Корнилий совершил в Новодвинске литургию в честь Святого духа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 июня, в день Святого Духа, совершил Божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа на апостолов в Новодвинске.



Архипастырю сослужили клирики Архангельска и Приморского благочиния, пел квинтет архиерейского хора.



После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Живоначальной Троицы, с днем Святого Духа.

Сегодня мы особенно вспоминаем событие, которое произошло на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения. В течение сорока дней Воскресший Господь являлся святым Своим ученикам и апостолам, научая их тайнам Царства Божия, и в сей день мы вспоминаем сошествия Святого Духа на апостолов Христовых, когда в день Пятидесятницы они вкупе со Пречистой Богоматерью пребывали в Сионской горнице, и Дух Святой в виде огненных языков сошел на них, и они стали говорить на разных языках и понесли проповедь Христова учения ко всем племенам и народам. Апостол Петр сказал собравшимся иудеям свою первую проповедь, и люди спросили его, что же им делать. Апостол Христов ответил: «Покайтеся и креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и да приимете благодать Святого Духа». Если бы у нас сегодня была возможность спросить первоверховного апостола Петра, что же нам делать, ведь мы уже приняли Крещение и крестились во имя Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, вероятно, апостол бы обратился к нам с призывом покаяться для того, чтобы восполнилась на нас благодать Святого Духа. Мы порой нарушаем обеты, данные Господу в Крещении, и по своим грехам, страстям и порокам отходим от Бога, потому Дух Святой отходит от нас.

В молитве «Царю Небесный» мы с вами читаем такие замечательные слова: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны». Мы призываем на себя благодать Святого Духа, чтобы Он вошел в наше сердце и душу, но он не может пребывать в сердце, где гнездятся грехи, страсти и пороки. Посему мы должны очищать сердце слезами раскаяния и приносить достойные плоды покаяния, и затем Дух Святый войдет в наше сердце и вселится в нас, то есть останется в нашей душе навсегда.

В Священном Писании повествуется о том, что когда Господь наш Иисус Христос крестился от Иоанна в водах Иорданских, сошел на Него Дух Святой в виде голубя. В Ветхом Завете мы видим, как праотец Ной трижды выпускал из своего ковчега голубя. Один раз он возвратился, ибо не нашел ни единого клочка суши, во второй раз он принес ветвь от древа, а в третий раз он не вернулся, ибо земля освободилась от водного потопа. Голубь возвратился в ковчег во второй раз, ибо хоть земля и освободилась от потопа, но она была сыра и непригодна для его жизни. Так и Дух Святой – Он не может пребывать там, где страсти, грехи и пороки. Живя на земле, мы стараемся собрать для себя счастье, желаем хорошо кушать, есть и спать, красиво одеваться, но многие забывают, что не в этом человеческое счастье. Подлинное счастье заключается в стяжании Духа Святого. Преподобный Серафим Саровский, который всегда пребывал в благодати Духа Святого, имел радость о Воскресшем Христе Спасителе нашем и всем приходящим к нему говорил: «Радость моя, Христос Воскресе!». Дух Святой пребывал в сердце преподобного Серафима, и он стяжал небесное Христово счастье, которого никто не мог лишить его. Счастье земное призрачно и временно, а счастье в Духе Святом вечно, ибо ведет нас в вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем.

В сии святые дни будем особо молиться Духу Святому и призывать Его, чтобы Он пришел к нам и вселился в наши души и сердца. Пусть благодать Духа Святого, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, всегда пребывает с нами до скончания века. Дух Святой имеет попечение о Церкви Христовой, архипастыри и пастыри имеют благодать Святого Духа через апостольскую преемственность, которая передается из рода в род, из поколения в поколение. Патриарх рукополагает епископов до евангельского чтения за Божественной литургией, ибо епископ является проповедником Святого Евангелия Христова. Епископ рукополагает священников после Херувимской песни перед Евхаристическим каноном, ибо священник является благоговейным совершителем Таин Божиих. Диакона епископ рукополагает после совершения Божественных Таин Христовых, ибо диакон является помощником священника при совершении службы Божией. Все мы, возлюбленные, получили благодать Всесвятого Духа при Крещении и будем хранить ее, чтобы сия благодать Духа Святого утверждала и укрепляла всех нас, как укрепила она святых учеников и апостолов, которые несли проповедь о Распятом и Воскресшем Христе Спасителе нашем.

Пусть милость Божия и Его благословение всегда пребывают с нами до скончания века. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)