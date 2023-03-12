Митрополит Корнилий поздравил архангельских прихожан с Пасхой Христовой

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в ночь на 16 апреля 2023 года совершил в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Архипастырю сослужили клирики городских храмов, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

За Пасхальной заутреней глава митрополии прочитал огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

По запричастном стихе архипастырь огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы митрополит Корнилий освятил артос, а по окончании богослужения поздравил прихожан. Приводим полный текст архипастырского слова.

Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, со спасительным праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

Сегодня мы приветствуем друг друга радостным спасительным пасхальным приветствием, которое передается из рода в род, из поколения в поколение, вечно живущим и радующим наши сердца. Это пасхальное приветствие услышали жены-мироносицы от ангела Божия, затем поспешили передать тогда еще печальным апостолам, а святые апостолы понесли это радостное приветствие ко всем племенам и народам. Благодаря их самоотверженному подвигу проповеди мы прославляем сегодня Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. Завершился святой Великий пост Святой Четыредесятницы, закончилась Страстная седмица, во дни которых мы на богослужениях церковных прочувствовали всю глубину благодати Божией, и сегодня мы вступили в спасительный праздник Пасхи Христовой.

Празднуя Светлое Христово Воскресение, не будем забывать о том, какой ценой дана нам спасительная Пасха Христова — ценой Крестных Страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В сию светозарную пасхальную ночь мы с вами слышали огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, который восклицает: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует». За сегодняшним богослужением мы слышали такие слова о Пасхе Христовой: «Праздников праздник и торжество из торжеств».

В святые пасхальные дни понесем радость о Воскресшем Господе к нашим домашним, ближним и дальним, к тем, кто по старости или болезни не смог прийти в храм, чтобы разделить пасхальную радость, которую никогда никто не отнимет у нас. Пусть тихая пасхальная радость о Воскресшем Христе Спасителе нашем согревает наши души и сердца, озаряет наши жизненный путь и помогает преодолевать все трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути. Пусть Воскресший Господь исполнит всех нас особой пасхальной благодати и да хранит всех нас во веки веков. Аминь!

С праздником Пасхи Христовой поздравляю всех вас, дорогие мои!