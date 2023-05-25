Митрополит Корнилий: "Люди без покаяния не попадают на Небо"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 мая, в праздник Вознесения Господня, совершил Божественную литургию в Вознесенском храме на острове Андрианов.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел малый состав архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, глубокоуважаемая Валентина Алексеевна, глава Приморского района, дорогие братья и сестры, с двунадесятым праздником Вознесения Господня!

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником», — воспевает ныне Святая Православная Церковь. В последней беседе со Своими учениками и апостолами Господь сказал им, что Он должен пойти к Отцу Небесному, и они опечалились этим. Но Спаситель сказал им, что подобает радоваться, ибо Он уходит к Отцу для того, чтобы уготовать там место. Священное Писание говорит нам о том, что Бог сотворил небо и землю, в молитве «Отче наш» мы произносим такие слова: «Отче наш, иже еси на небесех», и снова вспоминаем о небе. И, наконец, сегодня Церковь говорит о том, как Господь вознесся от земли на небо. Сын Божий совершил великое земное служение на земле и открыл нам путь на небо, то есть в Царство Небесное, о котором Он много учил, живя среди людей. В сей день мы слышим о том, что были собраны вкупе апостолы, и Господь повел их на гору Елеонскую, вывел даже до Вифании, благословил их и стал возноситься на небо. Долго стояли они и видели, как Господь возносится, не переставая их благословлять. Почему же Возносившийся Господь не переставал благословлять святых Своих учеников и апостолов? Он оставил нам Свое благословение, ибо среди апостолов уже была малая Церковь, и благословение Божие и проповедь о Христе Распятом, Воскресшем и Вознесшемся на небо они понесли ко всем племенам и ко всем народам. Мы, живя на земле, следуем путем заповедей Христовых, имея благословение на то Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которое Он дал святым Своим ученикам и апостолам при Своем Вознесении. Святые отцы говорят нам замечательные слова о том, что Господь пришел в мир с неба, и сегодня снова Он вошел на то же небо. «Возшед на небеса, отонудуже и сошел еси», - слышим мы слова церковного песнопения. Для восхождения на небо Ему не потребовалась ни колесница, ни помощь ангелов, ибо Он Восшедый на небеса и седый одесную Бога и Отца, как мы читаем в Священном Писании. В сегодняшний день мы с вами слышим о том, как долго апостолы стояли и смотрели на небо. Им явились ангелы и сказали: «Что вы, мужи галилейские, стоите и смотрите на небо? Как сегодня вознесся Господь, так придет и во Второе Свое славное и страшное Пришествие». Если бы с вами узрели ангелов, что бы они сказали нам? Вероятно, спросили бы, почему мы больше смотрим на бренную землю, не обращая взор на небо, куда вознесся Господь наш Иисус Христос. «В доме Отца моего обителей много суть», - говорит нам Господь, и в лице Своих апостолов уверяет всех нас в том, что Он идет уготовить нам место. Сии слова обращены к каждому православному христианину. Как мы идем путем Христовым? Можем ли отречься от себя, взять крест свой и последовать за Господом — это зависит от каждого из нас.

По Вознесении Господа апостолы возвратились в Иерусалим с радостью великою, как повествует нам святой апостол и евангелист Марк. Сегодня мы имеем ту же святую тихую радость о Господе и Спасителе нашем. Мы радуемся о том, что Господь показал нам путь, который ведет на небеса. Когда смотрим на небо, украшенное многими звездами, мы радуемся о Господе. Даже древние всегда взирали на небо и хотели взойти туда, но вспомним из Ветхого Завета, как многие люди собрались и стали возводить вавилонскую башню, чтобы возвыситься до Бога. Люди хотели механически попасть на небо, без всякого покаяния, без обожения, но так не бывает, и Господь Бог разрушил вавилонскую башню. Сегодня мы знаем, что исполняя Закон и заповеди Божии можно возноситься вслед за Господом на небо, не сооружая никакой башни. Пусть в сем добром делании всем нам помогает Сам Господь, Который взял Свой крест и взошел на Голгофу, распялся и воскрес, и в сороковой день вознесся на небеса. Мы еще вчера прославляли Воскресение Христово, ибо в течение сорока дней по Пасхе Господь являлся святым Своим ученикам и апостолам и говорил им о тайнах Царства Небесного, научая их идти на проповедь ко всем племенам и народам. А сегодня, в сороковой день по Своем Воскресении, Господь вознесся на небеса. Пусть благословение Христово, которое почивает в Его Святой Церкви и которым мы живем и движемся, всегда сопутствует нам во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)