В Вельск приходит документальное кино для автопутешественников

На российских кинофестивальных площадках продолжаются показы фильмов, снятых на гранты Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Все картины являются победителями ежегодного конкурса документальных фильмов ФПРК разных лет (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»). Рассказываем о ближайших событиях.

В рамках программы автомотофестиваля для автопутешественников, мотоциклистов и караванеров «Дорога на Русский Север», который пройдет с 31 по 2 августа в Вельске (Архангельская область), будет представлена документальная лента «Ориентир на Север» (реж. Дарья Хренова).

Фильм посвящен мотосообществу и путешествиям по северным маршрутам. В центре сюжета – так называемая «Мотобухта»: особое место притяжения для байкеров. Сюда съезжаются люди, для которых дорога – не просто способ передвижения, а образ жизни. Картина рассказывает про их мотивацию, дружбу, взаимовыручку в суровых условиях Севера, который постоянно испытывает байкеров на прочность, одновременно раскрывая их характеры. «Ориентир на Север» – это размышление о внутренних ориентирах: о том, что заставляет человека выбирать сложные маршруты, уходить от комфорта и искать себя в дороге. Лента подчеркивает ценность сообщества, где каждый готов подставить плечо.