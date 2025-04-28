"Право женщин на море" предъявят Вельску в эту субботу

Документальный четырехсерийный киноальманах Анастасии Ломакиной «Право женщин на море» будет представлен гостям и участникам автомотофестиваля «Дорога на Русский Север» , который пройдет 1-3 августа в Вельске (Архангельская область).

Напомним, что картина была снята при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), в рамках Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее»).

Фильм посвящен исследованию Арктики российскими учеными и мореходами, в числе которых – выдающиеся женщины, совершившие ряд важных открытий в ХХ столетии. Работая в суровых условиях, и сегодня представительницы прекрасного пола сталкиваются со стереотипами и предубеждениями в обществе, однако продолжают идти к своей мечте и заниматься любимым делом.

Кинопоказ состоится 2 августа в 20:00 на Малой сцене (улица Набережная).

В программе фестиваля также – творческие конкурсы, спортивные мероприятия и выступления артистов. Гостей также ждет знакомство с культурным и гастрономическим многообразием Архангельской области, а мастер-классы от местных ремесленников подарят новые впечатления всей семье. Экскурсионная программа откроет богатую историю и традиции Вельского района, познакомит с северными росписями и традиционным бытом.