Архангельский режиссер сняла филм о бэби-буме в Арктике

На Земле Франца Иосифа завершились съёмки документального фильма Анастасии Ломакиной «Дети высоких широт». Фильм является победителем Конкурса неигрового кино Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов России (прежнее название конкурса – «Россия – взгляд в будущее») 2025 года.

Картина исследует феномен «бэби-бума» на полярной станции «Бухта Тихая», который случился в 1930-х годах, и историкам, которые по крупицам восстанавливают это трогательное и важное событие не только для человека, но и страны. 

Мало кто знает, но на острове Гукера, который находится на «макушке» самого северного архипелага планеты – Земли Франца-Иосифа – в тот период родилось как минимум 12 детей. Первой была Северина Битрих, появившаяся на свет 27 апреля 1935 года

«Рождение детей на 80 градусе северной широты – это уникальное социальное явление для всей планеты, так высоко в широтном смысле на Земле никто больше не рожал. Этот фильм станет символом уважения и благодарности тем, кто внес вклад в освоение Арктики и сделал её неотъемлемой частью российского наследия, что особенно актуально в год празднования 500-летия с начала освоения Россией Северного морского пути», – отметила режиссер Анастасия Ломакина.

У проекта широкая география: съемочная группа фильма уже поработала в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге и Териберке, а также непосредственно в Арктике, на Земле Франца-Иосифа. 

08 сентябрь 16:38 | : Культура

Полезное
