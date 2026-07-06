"Белый июнь": про любовь и СВО

30 июля в Архангельске в рамках программы книжного фестиваля «Белый июнь» состоится литературная читка «Позывной один – любовь» (16+), посвященная специальной военной операции. Подробности у издания «Регион 29»:

- 30 июля в 17:15 в лектории «Георгий Седов» Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова пройдет литературная программа «Позывной один – любовь» (16+).

Мероприятие станет частью программы книжного фестиваля «Белый июнь», который проходит в Петровском парке. Зрителям представят современную поэзию и прозу, посвященные специальной военной операции.

Организаторы отмечают, что произведения современных авторов обращаются к теме специальной военной операции через истории людей, их выбора, стойкости, боли и надежды.

Фрагменты литературных произведений прочитают активисты регионального отделения «Движения Первых» и актеры Молодежного театра Виктора Панова.

Получить дополнительную информацию можно в Центре культурных и просветительских программ Добролюбовки по телефону: +7 (981) 560-16-70.