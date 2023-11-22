В будущем году "Белый июнь" станет праздником выпускников

Идеей поделился градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

В юбилейный для Архангельска год мы впервые пригласим выпускников школ на общегородской праздник «Белый июнь. Выпускной».



Музыкально-танцевальные площадки в Петровском парке и концерт с приглашенной звездой в «Норд Экспо» , квесты и фотозоны – готовится грандиозная программа для молодежи.



А для ребят, которые закончили 11 класс и успешно проявили себя в учебе, спорте и творчестве, организуем теплоходную прогулку по Северной Двине. Санкт-Петербург прославился «Алыми парусами», а символом архангельского прощания со школой станет белый теплоход!



Мы выступили с идеей общегородского выпускного и нашли поддержку у правительства региона, договорились с речным пароходством и Поморской филармонией - организатором фестиваля «Белый июнь».



Выпускной на реке станет частью большой программы фестиваля и вечерних мероприятий празднования Дня города 30 июня 2024 года.



В новый этап свой жизни вчерашние школьники пройдут по обновленной Буяновой пристани и смогут посмотреть с реки на родной город, который отмечает свое 440-летие!