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В будущем году "Белый июнь" станет праздником выпускников

Идеей поделился градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

В юбилейный для Архангельска год мы впервые пригласим выпускников школ на общегородской праздник «Белый июнь. Выпускной».

 Музыкально-танцевальные площадки в Петровском парке и концерт с приглашенной звездой в «Норд Экспо» , квесты и фотозоны – готовится грандиозная программа для молодежи.

 А для ребят, которые закончили 11 класс и успешно проявили себя в учебе, спорте и творчестве, организуем теплоходную прогулку по Северной Двине. Санкт-Петербург прославился «Алыми парусами», а символом архангельского прощания со школой станет белый теплоход!

 Мы выступили с идеей общегородского выпускного и нашли поддержку у правительства региона, договорились с речным пароходством и Поморской филармонией - организатором фестиваля «Белый июнь».

 Выпускной на реке станет частью большой программы фестиваля и вечерних мероприятий празднования Дня города 30 июня 2024 года.

 В новый этап свой жизни вчерашние школьники пройдут по обновленной Буяновой пристани и смогут посмотреть с реки на родной город, который отмечает свое 440-летие!

18 декабрь 10:54 | : Политика

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