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"Белый июнь" в Архангельске пройдет темным августом

В столице Поморья прошла пресс-конференция, посвящённая проведению книжного фестиваля «Белый июнь». Подробности у издания «Регион 29»:

- Организаторы официально опровергли слухи о закрытии проекта и объявили, что фестиваль в этом году вновь состоится — с 30 июля по 2 августа. Мероприятие пройдёт в Петровском парке, а его главной темой станет книжная культура.

Программа сохранит книжную ярмарку, встречи с писателями, лекции. Директор Добролюбовки Ольга Стёпина сообщила, что формат свободной коллаборации общероссийского и регионального компонента сохранится. 

Конкретные имена участников пока не разглашаются, однако, по словам руководителя Ассоциации книжных фестивалей проекта «Читающая Россия» Михаила Фаустова, программу первого «Белого июня» в 2020-м написали в зале ресторана за 40 минут. 

Пресс-служба фестиваля будет публиковать детали программы по мере формирования (ориентировочно за 10 дней до старта).

10 июнь 10:20 | : Культура

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