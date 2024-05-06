В Архангельске наградили литераторов

Награждение лауреатов всероссийской премии имени Фёдора Абрамова прошло вчера в рамках фестиваля «Белый июнь»

— Это символично, ведь и сам «Белый июнь» пять лет назад зародился как книжный фестиваль в год 100-летия знаменитого северного писателя, — цитирует издание «Регион 29» телеграм-канал губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Глава региона также отметил, что фестиваль «Белый июнь» — это многогранное событие, объединившее более 950 различных мероприятий. Ключевым направлением первых дней, разумеется стало книжное — архангелогородцы могут посетить творческие встречи со знаменитыми и начинающими писателями, лекции и дискуссии.

— Все это неизменно вызывает интерес жителей региона, который в 2021 году признан самым читающим в России. А на большой книжной ярмарке в Петровском парке можно познакомиться с новинками и бестселлерами 95 издательств регионов нашей страны и зарубежья, — заключил Александр Цыбульский.

Программа фестиваля, который продлится до 30 июня.