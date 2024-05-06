Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске наградили литераторов

Награждение лауреатов всероссийской премии имени Фёдора Абрамова прошло вчера в рамках фестиваля «Белый июнь» 

— Это символично, ведь и сам «Белый июнь» пять лет назад зародился как книжный фестиваль в год 100-летия знаменитого северного писателя, — цитирует издание «Регион 29» телеграм-канал губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Глава региона также отметил, что фестиваль «Белый июнь» — это многогранное событие, объединившее более 950 различных мероприятий. Ключевым направлением первых дней, разумеется стало книжное — архангелогородцы могут посетить творческие встречи со знаменитыми и начинающими писателями, лекции и дискуссии.

— Все это неизменно вызывает интерес жителей региона, который в 2021 году признан самым читающим в России. А на большой книжной ярмарке в Петровском парке можно познакомиться с новинками и бестселлерами 95 издательств регионов нашей страны и зарубежья, — заключил Александр Цыбульский.

Программа фестиваля, который продлится до 30 июня.

23 июнь 11:02 | : Культура

Главные новости


Как уничтожить село? Минсельхоз знает ответ
Цирк, да и только

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (262)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20