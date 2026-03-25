Красноборская мать добилась компенсации за погибшего в бою сына

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка по обращению матери погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Архангельским областным центром социальной защиты населения отказано в предоставлении региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей матери участника специальной военной операции, погибшего в 2022 году в ходе боев за г. Артемовск Донецкой Народной Республики, награжденного медалью «За отвагу».

Отказ обусловлен тем, что добровольческое формирование, в составе которого он принимал участие в специальной военной операции, не входило в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Однако погибший выполнял цели и задачи специальной военной операции, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

В этой связи прокурор Красноборского района обратился с иском в интересах матери погибшего участника специальной военной операции о признании права на соответствующую выплату.

Вступившим в законную силу решением Красноборского районного суда исковые требования удовлетворены, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.