Красноборская мать добилась компенсации за погибшего в бою сына

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка по обращению матери погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Архангельским областным центром социальной защиты населения отказано в предоставлении региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей матери участника специальной военной операции, погибшего в 2022 году в ходе боев за г. Артемовск Донецкой Народной Республики, награжденного медалью «За отвагу».

Отказ обусловлен тем, что добровольческое формирование, в составе которого он принимал участие в специальной военной операции, не входило в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Однако погибший выполнял цели и задачи специальной военной операции, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение  социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

В этой связи прокурор Красноборского района обратился с иском в интересах матери погибшего участника специальной военной операции о признании права на соответствующую выплату.

Вступившим в законную силу решением Красноборского районного суда исковые требования удовлетворены, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.

 

28 апрель 10:42 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20