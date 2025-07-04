Кино в Архангельске: премьера "Север, я люблю тебя!" состоится уже сегодня

В киноальманах вошли четыре короткометражных игровых фильма, созданных по мотивам произведений современных северных детских писателей. Это – итог масштабной образовательной программы двух проектов: VIII Международного кинофестиваля Arctic оpen и «КиноСлово», которые реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.



Работа началась еще в сентябре 2024 года с проведения мастерской, в которой профессиональные драматурги осваивали смежную профессию – сценарист. Одной из задач проекта было показать, что северная литература — это не только Писахов, Шергин или Абрамов, но и множество современных, понятных детям текстов, которые заслуживают выхода на экран.

Участники сценарной части проекта драматурги из Екатеринбурга, Тюмени и Санкт – Петербурга: Наталья Бондарь, Марина Дадыченко, Любовь Стрижак и Валерия Темкина для написания киносценариев детских фильмов выбрали произведениям современных северных писателей — Светланы Макарьиной, Елены Калинкиной и Павла Кренёва. Их тексты — живые, близкие подросткам и взрослым — стали основой для игровых, короткометражных фильмов: «Походни», «Ходунки», «Звёздочка моя ясная» — историй о том, что волнует каждого: дружба, любовь, взросление, память, родные люди.

На втором этапе в проект включились более 30 школьников из четырёх творческих видеостудий Поморья: «В связке» из Архангельска, коряжемская «Новая Коряжма», «Многоточие» из Котласа и в Няндоме - «Издательская лаборатория». Они стали участниками областной, очно-заочной киношколы «Север» под руководством мастера, кинорежиссера, обладателя национальной кинопремии «Золотой орёл» Татьяны Жуковой.

В июне, после четырех месяцев онлайн-обучения основам кинопроизводства ребята перешли к практике – съемкам фильмов в своих родных городах. Под руководством опытных кинопедагогов и профессионалов-практиков из Москвы, Архангельска и Северодвинска— режиссёра Татьяны Жуковой, кинооператора Петра Меньшикова и Игоря Фролова, звукорежиссёра Олега Кожевина — они погрузились в реальный кинопроцесс. Дети и подростки пробовали себя в профессиях режиссёров, актёров, операторов, художников-постановщиков, костюмеров, гримёров, звукорежиссёров и даже продюсеров. Это был не просто обучающий курс, а настоящая школа профориентации, где каждый смог почувствовать себя частью киноиндустрии.



Для всех участников проект стал первым опытом и интересным экспериментом.

По словам Николая Третьякова, руководителя киностудии «Новая Коряжма»: «Все — и взрослые, и дети — вышли из этого проекта другими людьми. Это уже не просто участники из разных городов и разных команд. Это — одна сплочённая, настоящая киносемья. Ребята получили уникальный шанс — работать бок о бок с настоящими профессионалами. Они использовали каждую секунду, чтобы учиться, слушать, впитывать опыт. И как же здорово, что ориентирами для подростков становятся не блогеры и тренды, а люди, которые любят своё дело и искренне передают эту любовь».

Премьера киноальманаха пройдёт 25 июня в 14:00 в филиале общества «Знание» в формате открытого ток-шоу. На сцену выйдут юные участники проекта, поделятся своими историями, расскажут, как создавался их фильм, каково это — впервые снимать своё настоящее кино. Впечатлениями от экранизации своих произведений поделятся архангельские писатели, сценаристы также увидят результат своего творчества.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области.

Помощь в организации премьерного кинопоказа оказало АО «Группа «Илим» в Архангельской области.