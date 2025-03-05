Arctic open заходит в Москву

Показ фильмов Архангельского Международного кинофестиваля «Малый Arctic open» включен в программу ежегодного Всероссийского фестиваля национальных культур «Многоцветие России», который пройдет в столице нашей Родины в первых числах июня.

Инициативу оргкомитета кинофестиваля поддержало Поморское землячество в Москве.

Согласован показ документального фильма «Каникулы в Лопшеньге» (2024 г., режиссер Наталья Саврас (Екатеринбург)) из конкурсной программы VIII Международного кинофестиваля «Arctic open» (город Архангельск).

Кинопоказ фильма состоится 7 июня в 16.00 на площадке Московского дома национальностей.

Режиссер фильма, Наталья Саврас, приедет на встречу со зрителями и с удовольствием расскажет о сьемках, а также ответит на все интересующие вопросы.

Программа «Малый Arctic open» в рамках социокультурного проекта «КиноАрхипелаг» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.