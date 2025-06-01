В Архангельске состоится премьера киноальманаха «Север, я люблю тебя!»

В киноальманах вошли четыре короткометражных игровых фильма, созданных по мотивам произведений современных северных детских писателей. Это – итог масштабной образовательной программы двух проектов: VIII Международного кинофестиваля Arctic оpen и «КиноСлово», которые реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.



Работа началась еще в сентябре 2024 года с проведения мастерской, в которой профессиональные драматурги осваивали смежную профессию – сценарист. Одной из задач проекта было показать, что северная литература — это не только Писахов, Шергин или Абрамов, но и множество современных, понятных детям текстов, которые заслуживают выхода на экран.



Участники сценарной части проекта драматурги из Екатеринбурга, Тюмени и Санкт – Петербурга: Наталья Бондарь, Марина Дадыченко, Любовь Стрижак и Валерия Темкина для написания киносценариев детских фильмов выбрали произведениям современных северных писателей — Светланы Макарьиной, Елены Калинкиной и Павла Кренёва. Их тексты — живые, близкие подросткам и взрослым — стали основой для игровых, короткометражных фильмов: «Походни», «Ходунки», «Звёздочка моя ясная» — историй о том, что волнует каждого: дружба, любовь, взросление, память, родные люди.

На втором этапе в проект включились более 30 школьников из четырёх творческих видеостудий Поморья: «В связке» из Архангельска, коряжемская «Новая Коряжма», «Многоточие» из Котласа и в Няндоме - «Издательская лаборатория». Они стали участниками областной, очно-заочной киношколы «Север» под руководством мастера, кинорежиссера, обладателя национальной кинопремии «Золотой орёл» Татьяны Жуковой.

В июне, после четырех месяцев онлайн-обучения основам кинопроизводства ребята перешли к практике – съемкам фильмов в своих родных городах. Под руководством опытных кинопедагогов и профессионалов-практиков из Москвы, Архангельска и Северодвинска— режиссёра Татьяны Жуковой, кинооператора Петра Меньшикова и Игоря Фролова, звукорежиссёра Олега Кожевина — они погрузились в реальный кинопроцесс. Дети и подростки пробовали себя в профессиях режиссёров, актёров, операторов, художников-постановщиков, костюмеров, гримёров, звукорежиссёров и даже продюсеров. Это был не просто обучающий курс, а настоящая школа профориентации, где каждый смог почувствовать себя частью киноиндустрии.



Для всех участников проект стал первым опытом и интересным экспериментом.

По словам Николая Третьякова, руководителя киностудии «Новая Коряжма»: «Все — и взрослые, и дети — вышли из этого проекта другими людьми. Это уже не просто участники из разных городов и разных команд. Это — одна сплочённая, настоящая киносемья. Ребята получили уникальный шанс — работать бок о бок с настоящими профессионалами. Они использовали каждую секунду, чтобы учиться, слушать, впитывать опыт. И как же здорово, что ориентирами для подростков становятся не блогеры и тренды, а люди, которые любят своё дело и искренне передают эту любовь».

Премьера киноальманаха пройдёт 25 июня в 14:00 в филиале общества «Знание» формате открытого ток-шоу. На сцену выйдут юные участники проекта, поделятся своими историями, расскажут, как создавался их фильм, каково это — впервые снимать своё настоящее кино. Впечатлениями от экранизации своих произведений поделятся архангельские писатели, сценаристы также увидят результат своего творчества.

Приглашаем журналистов, зрителей на презентацию первого в Архангельской области киноальманаха «Север, я люблю тебя!» для детей и подростков, снятого по произведениям северных детских писателей.

Дата: 25 июля 2025 года в 14:00

Адрес: студия филиала Российского общества Знание в Архангельской области, Набережная Северной Двины, 22, 4 этаж.

Вход свободный.

К прямой трансляции можно присоединиться в группе Вконтакте

Международного кинофестиваля Arctic Open и « Кинопедагоги Архангельской области».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области.

Помощь в организации премьерного кинопоказа оказало АО «Группа «Илим» в Архангельской области.



