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В Архангельске состоится премьера киноальманаха «Север, я люблю тебя!»

В киноальманах вошли четыре  короткометражных игровых фильма, созданных по мотивам произведений современных северных детских писателей. Это – итог  масштабной образовательной программы двух проектов: VIII Международного кинофестиваля Arctic оpen и «КиноСлово», которые  реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

 Работа началась еще в сентябре 2024 года  с проведения мастерской, в которой профессиональные драматурги осваивали смежную профессию – сценарист. Одной из задач проекта было показать, что северная литература — это не только Писахов, Шергин или Абрамов, но и множество современных, понятных детям текстов, которые заслуживают выхода на экран.

 Участники сценарной части проекта драматурги из Екатеринбурга, Тюмени и Санкт – Петербурга: Наталья Бондарь, Марина Дадыченко, Любовь Стрижак и Валерия Темкина для написания киносценариев детских фильмов выбрали произведениям современных северных писателей — Светланы Макарьиной, Елены Калинкиной и Павла Кренёва. Их тексты — живые, близкие подросткам и взрослым — стали основой для игровых, короткометражных фильмов: «Походни», «Ходунки», «Звёздочка моя ясная» — историй о том, что волнует каждого: дружба, любовь, взросление, память, родные люди.

 На втором этапе в проект включились более 30 школьников из четырёх творческих видеостудий Поморья: «В связке» из Архангельска, коряжемская «Новая Коряжма», «Многоточие» из Котласа и в Няндоме - «Издательская лаборатория». Они стали участниками областной, очно-заочной киношколы «Север» под руководством мастера, кинорежиссера, обладателя национальной кинопремии «Золотой орёл» Татьяны Жуковой. 

 В июне, после четырех месяцев  онлайн-обучения основам кинопроизводства ребята перешли к практике – съемкам  фильмов в своих родных городах. Под руководством опытных кинопедагогов и профессионалов-практиков из Москвы, Архангельска и Северодвинска— режиссёра Татьяны Жуковой, кинооператора Петра Меньшикова и Игоря Фролова, звукорежиссёра Олега Кожевина — они погрузились в реальный кинопроцесс. Дети и подростки пробовали себя в профессиях режиссёров, актёров, операторов, художников-постановщиков, костюмеров, гримёров, звукорежиссёров и даже продюсеров. Это был не просто обучающий курс, а настоящая школа профориентации, где каждый  смог почувствовать себя частью киноиндустрии.

 Для всех участников проект стал первым опытом и интересным экспериментом. 

 По словам Николая Третьякова, руководителя киностудии «Новая Коряжма»: «Все — и взрослые, и дети — вышли из этого проекта другими людьми. Это уже не просто участники из разных городов и разных команд. Это — одна сплочённая, настоящая киносемья. Ребята получили уникальный шанс — работать бок о бок с настоящими профессионалами. Они использовали каждую секунду, чтобы учиться, слушать, впитывать опыт. И как же здорово, что ориентирами для подростков становятся не блогеры и тренды, а люди, которые любят своё дело и искренне передают эту любовь». 

 Премьера киноальманаха пройдёт 25 июня в 14:00 в филиале общества «Знание» формате открытого ток-шоу. На сцену выйдут юные участники проекта, поделятся своими историями, расскажут, как создавался их фильм, каково это — впервые снимать своё настоящее кино. Впечатлениями от экранизации своих произведений поделятся архангельские писатели, сценаристы также увидят результат своего творчества. 

 Приглашаем журналистов, зрителей на  презентацию первого в Архангельской области  киноальманаха «Север, я люблю тебя!» для детей и подростков, снятого по произведениям северных детских писателей. 

 Дата: 25 июля 2025 года в 14:00 

Адрес:  студия филиала Российского общества Знание в Архангельской области, Набережная Северной Двины, 22, 4 этаж. 

Вход свободный.
 К прямой трансляции можно присоединиться в группе Вконтакте 

Международного кинофестиваля Arctic Open и «Кинопедагоги Архангельской области». 

 Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и  Министерства культуры Архангельской области. 
Помощь в организации премьерного кинопоказа оказало АО «Группа «Илим» в Архангельской области 


18 июль 09:00 | : Культура

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