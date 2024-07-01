Объявлен прием заявок на первую образовательную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open

В рамках образовательной программы и проекта «КиноСлово» VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN открывает мастерскую для драматургов "Кинооптика - Архангельск и вокруг". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области.
Это практико-ориентированный курс для молодых драматургов театра, которые желают получить новые знания для работы в кино. Мастерская делится на три этапа:
I - сценарная мастерская «КиноОптика»
II – сценарная мастерская «КиноОптика». Спецификация. Создание сценариев для детского кино по произведением северных детских писателей
III - КиноШкола «Север» по созданию короткометражных игровых фильмов по произведением северных детских писателей.
Прием заявок на первый этап проходит с 15 июля по 5 августа.
На конкурсной основе в Мастерскую «КиноОптика» отбирается 8 драматургов, которые за 12 онлайн-занятий напишут свой собственный сценарий игрового короткометражного фильма, где местом действия будет Архангельск и его окрестности.
Финальным результатом будет презентация проектов на самом кинофестивале Arctic open 7 декабря 2024 года и выпуск сборника сценариев короткого метра.
Результаты опен-колла будут известны 10 августа 2024 года в группе ВКонтакте и на сайте Международного кинофестиваля Arctic open.
Начало онлайн-занятий мастерской «КиноОптика» – 17 августа 2024 г.
Мастер курса - Юлия Лукшина – сценарист, писатель, преподаватель, драматург , г. Москва.
Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова, драматургическую мастерскую Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР), Высшую школу психологии при Институте Психологии РАН РФ. Преподает кино-драматургию в «Московской школе кино», школе кино «Индустрия», литературной школе «Creative Writing School» и др
Куратор курса - Дмитрий Тарасов - драматург, режиссер, арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка».
Преподаватель театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусства.
Заявки на участие в сценарной Мастерской «КиноОптика. Архангельск и вокруг» принимаются по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtfHrXnFHSBdVE-cJ3FUtrSyFtYtXoFTQhWwMT7b7F7BhwA/viewform
Обучение бесплатное, за счет средств предоставленных грантов.
Контакты для связи:
Plombirrrr@list.ru – Дмитрий Тарасов , куратор сценарной мастерской «КиноОптика»
ВКонтакт - vk.com/arctic_open_kinofest
Телеграмм - t.me/arcticopen
Сайт - arctic-open.com