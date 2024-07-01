Объявлен прием заявок на первую образовательную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open

В рамках образовательной программы и проекта «КиноСлово» VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN открывает мастерскую для драматургов "Кинооптика - Архангельск и вокруг". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области.

Это практико-ориентированный курс для молодых драматургов театра, которые желают получить новые знания для работы в кино. Мастерская делится на три этапа:

I - сценарная мастерская «КиноОптика»

II – сценарная мастерская «КиноОптика». Спецификация. Создание сценариев для детского кино по произведением северных детских писателей

III - КиноШкола «Север» по созданию короткометражных игровых фильмов по произведением северных детских писателей.

Прием заявок на первый этап проходит с 15 июля по 5 августа.

На конкурсной основе в Мастерскую «КиноОптика» отбирается 8 драматургов, которые за 12 онлайн-занятий напишут свой собственный сценарий игрового короткометражного фильма, где местом действия будет Архангельск и его окрестности.

Финальным результатом будет презентация проектов на самом кинофестивале Arctic open 7 декабря 2024 года и выпуск сборника сценариев короткого метра.



Результаты опен-колла будут известны 10 августа 2024 года в группе ВКонтакте и на сайте Международного кинофестиваля Arctic open.



Начало онлайн-занятий мастерской «КиноОптика» – 17 августа 2024 г.



Мастер курса - Юлия Лукшина – сценарист, писатель, преподаватель, драматург , г. Москва.

Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова, драматургическую мастерскую Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР), Высшую школу психологии при Институте Психологии РАН РФ. Преподает кино-драматургию в «Московской школе кино», школе кино «Индустрия», литературной школе «Creative Writing School» и др

Куратор курса - Дмитрий Тарасов - драматург, режиссер, арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка».

Преподаватель театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусства.

Заявки на участие в сценарной Мастерской «КиноОптика. Архангельск и вокруг» принимаются по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtfHrXnFHSBdVE-cJ3FUtrSyFtYtXoFTQhWwMT7b7F7BhwA/viewform

Обучение бесплатное, за счет средств предоставленных грантов.



Контакты для связи:

Plombirrrr@list.ru – Дмитрий Тарасов , куратор сценарной мастерской «КиноОптика»





ВКонтакт - vk.com/arctic_open_kinofest

Телеграмм - t.me/arcticopen

Сайт - arctic-open.com