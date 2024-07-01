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Объявлен прием заявок на первую образовательную программу VIII Международного кинофестиваля Arctic open

В рамках образовательной программы и проекта «КиноСлово» VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN открывает мастерскую для драматургов "Кинооптика - Архангельск и вокруг".  Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области.

Это практико-ориентированный курс для молодых драматургов театра, которые желают  получить новые знания для работы в кино. Мастерская делится на три этапа: 

I -   сценарная мастерская «КиноОптика»
 II – сценарная мастерская «КиноОптика». Спецификация. Создание сценариев для детского кино по произведением северных детских писателей
 III  - КиноШкола «Север» по созданию короткометражных игровых фильмов по произведением северных детских писателей.
 Прием заявок на первый этап проходит с 15 июля по 5 августа.
 На конкурсной основе в Мастерскую  «КиноОптика» отбирается 8 драматургов, которые за 12 онлайн-занятий  напишут свой собственный сценарий игрового короткометражного фильма, где местом действия будет Архангельск и его  окрестности. 

Финальным результатом будет  презентация проектов на самом кинофестивале Arctic open 7 декабря 2024 года  и выпуск сборника сценариев короткого метра.

 Результаты опен-колла будут известны 10 августа 2024 года в группе ВКонтакте  и на сайте Международного кинофестиваля  Arctic open.

 Начало онлайн-занятий мастерской «КиноОптика» – 17 августа 2024 г.

 Мастер  курса -  Юлия Лукшина – сценарист, писатель, преподаватель, драматург , г. Москва.   

Окончила отделение истории искусства исторического   факультета МГУ им. Ломоносова, драматургическую мастерскую Высших   курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР), Высшую школу психологии при Институте Психологии РАН РФ. Преподает кино-драматургию в «Московской школе кино», школе кино «Индустрия», литературной школе «Creative Writing School» и др

Куратор курса  - Дмитрий Тарасов -  драматург, режиссер, арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка».
 Преподаватель театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусства.
Заявки на участие в сценарной Мастерской «КиноОптика. Архангельск и вокруг»  принимаются по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtfHrXnFHSBdVE-cJ3FUtrSyFtYtXoFTQhWwMT7b7F7BhwA/viewform

Обучение бесплатное, за счет средств предоставленных грантов.
  

Контакты для связи: 
Plombirrrr@list.ru – Дмитрий Тарасов , куратор сценарной мастерской «КиноОптика»


 ВКонтакт - vk.com/arctic_open_kinofest
 Телеграмм - t.me/arcticopen
 Сайт - arctic-open.com

 

17 июль 11:39 | : Культура

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