Arctic open выпустил свою первую книгу

На 135 страницах книги «Кинооптика. Архангельск и вокруг» собраны восемь сценариев, написанных театральными драматургами, которые за четыре месяца образовательной программы кинофестиваля Arctic open сменили «оптику» и написали сценарии для короткометражных игровых фильмов в архангельском сеттинге. Сценарная мастерская стала первым этапом большого проекта «Кинослово», поддержанного Губернаторским центром Архангельской области.

Все восемь участниц лаборатории – профессиональные театральные драматурги, их пьесы ставятся в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга и других городов.

С августа по ноябрь восемь женщин - драматургов под руководством писателя, драматурга и сценариста Юлии Лукшиной создавали свои первые сценарии для кино.

До кинофестивальных дней они никогда не были в Архангельске, но должны были сочинить истории, которые происходят именно в локациях северного города, на берегу Белого моря, реки Северной Двины. Заочно с Архангельском сценаристов знакомил краевед и экскурсовод Владислав Дреко. Курировал образовательную программу Дмитрий Тарасов, архангельский драматург режиссёр арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка».

Смена оптики – из драматургов в сценаристы – привела к созданию восьми сценариев для кино. Сборник предназначен для кинорежиссеров, как профессионалов, так и любителей, продюсеров, для съемок учебных и профессиональных игровых короткометражных фильмов.

Киносценарии получились в разных жанрах - от драмы до комедии, в основном для аудитории 18+. Здесь и криминальные истории про татуировщика из Маймаксы, льдина, меняющая судьбы, сом (который в реальности налим), женщина, не желающая покидать почти рухнувший деревянный дом, вопросы самоопределения в локациях Архангельска, рассказ про человека, который сам себя проклял и события на празднике Треска-day!

- Самым ценным для меня в мастерской "Кинооптика" были четыре месяца совместной работы над короткометражными сценариями. Важно, что были отобраны профессиональные театральные драматурги - нам не нужно было начинать с базовой теории. Благодаря мастерской я стала четче понимать разницу между театральным и кинотекстом. Полученные навыки я буду использовать в дальнейших работах - например, я планирую написать детективный мини-сериал на документальном материале, - прокомментировала одна из участниц мастерской, драматург из Тюмени Марина Дадыченко.

Мастер курса, драматург и сценарист Юлия Лукшина также отмечает ценность совместной работы в профессиональном сообществе и получение новых компетенций: «Я очень рада, что результат не разочаровал и что была душевность. Все-таки длинный, местами непростой путь. От него хотелось эмоциональной отдачи. Поздравляю! Челлендж преодолен».

Книга выпущена ограниченным тиражом, ее получили зрители презентации сборника в Архангельском молодежном театре и участники VIII Международного кинофестиваля Arctic open.

Сейчас сборник киносценариев «Кинооптика» доступен к прочтению и скачиванию в электронном формате на сайте Arctic open для деятелей кино и всех желающих - https://arctic-open.com/sbornik-sczenariev2024/

Также архангельское издательство «Лоция» передало 16 экземпляров в Российскую книжную палату для центральных библиотек страны, в том числе и для Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова.

Сценарная мастерская не закончилась изданием сборника. Опыт, полученный драматургами, станет основой проекта «Кинослово», в котором объединятся кино и литература.

Три драматурга «Кинооптики», которых уже по праву можно называть киносценаристами, продолжат работу с образовательной программой кинофестиваля и в 2025 году. Они напишут сценарии, в которых адаптируют детскую северную литературу для короткометражных фильмов. По этим сценариям детские киногруппы из Архангельска, Котласа, Коряжмы и Няндомы снимут три короткометражных фильма, объединённых в киноальманах «Север, я люблю тебя!». Мастером – наставником КиноШколы выступит режиссёр Татьяны Жуковой и руководители детских киностудий, которые в 2024 году прошли курс «Основы режиссуры в кино» в «Школе кинопедагога Архангельской области».

Премьера короткометражных фильмов для семейного просмотра по произведениям северных писателей состоится в июле 2025 года в Архангельске.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Губернаторским центром Архангельской области, региональным Министерством культуры.



