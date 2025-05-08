На острове Кего снимается кино

В Архангельской области стартовала финальная часть образовательного проекта фестиваля «Arctic open» – киношкола «Север». Подробности у издания «Регион 29»:

Киношкола «Север» — это новый этап проекта «Кино Слово», реализуемого в рамках Международного кинофестиваля «Arctic Open» при поддержке Губернаторского центра Архангельской области, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Архангельской области.

Данный образовательный проект объединяет детские киностудии региона. За пять месяцев школьники из Архангельска, Котласа, Коряжмы и Няндомы прошли полный цикл кинопроизводства: от сценария до съёмок.

— Я всегда говорю, что кинофестиваль в регионе — это уже больше, чем просто кинофестиваль, — пояснила директор Международного кинофестиваля «Arctic open» Тамара Статикова. — Мы делаем большой акцент на образовательные программы и на развитие самого региона. И сейчас мы видим, как кинопедагоги, которых мы обучили, передали свои знания ребятам и создали свою детскую съёмочную группу. Благодаря полученным знаниям, дети имеют представление о том, как выглядит процесс съёмок фильмов. Теперь же у них есть шанс применить теоретические знания на практике.

В результате уже в самое ближайшее время появятся четыре короткометражных фильма по произведениям современных детских северных писателей. Сценарии для фильмов писали не дети, а участники другого образовательного проекта «Arctic open» — профессиональные драматурги театров, которые в рамках проекта «переучились» на киносценаристов.

Съёмки стартовали 10 июня на острове Кего. На протяжении двух дней здесь будут снимать фильм «Пóходни» по повести Елены Калинкиной. Сценарий написала Валерия Темкина из Санкт-Петербурга.

Главную роль в картине играет юная Василиса Шевелёва. Восьмилетняя девочка учится журналистике в студии «В Связке». В киноиндустрию она попала благодаря своему кинопедагогу Наталье Кудрявцевой.

— Я играю девочку Фросю, которая приехала на лето к бабушке, — рассказала Василиса. — И бабушка придумывает, чем бы её занять. Вообще моя героиня очень похожа на меня. Она такая же активная! Поэтому мне очень хотелось, чтобы выбрали меня. Я очень волновалась, когда шёл кастинг.

Для юной Василисы это первый опыт съёмок в фильмах. Девочка признаётся, что ей очень нравится работать на съёмочной площадке, хоть это и достаточно сложно. Естественно, что справиться со всеми сложностями своим ученикам помогают кинопедагоги.

— Я принимала участие в проекте «Школа Кинопедагога», — вспоминает Наталья Кудрявцева. — Но мне очень хотелось, чтобы и дети, с которыми я занимаюсь в студии «В Связки» тоже узнали, что такое кино. Поэтому, когда я услышала о новом проекте «Arctic open», то сразу же подала заявку.

Естественно, что съёмки любого фильма — это командная работа. Посильную помощь на съёмочной площадке оказывают родители ребят. Они помогают артистам и съёмочной группе добраться до места, готовят еду и обеспечивают всех участников горячим чаем. Включились в процесс и члены команды фестиваля «Arctic open».

— Это уже нельзя назвать любительскими съёмками, — говорит Тамара Статиков. — Мы вышли на хороший профессиональный уровень. Для нас это очень важно и мы понимаем, что эти фильмы мы можем потом представить на фестивалях.

Премьерный показ всех четырёх фильмов, которые будут снять в рамках проекта, пройдёт уже в этом месяце в Архангельске. Далее картины можно будет увидеть на местных телеканалах, а так же на официальных страничках проекта.