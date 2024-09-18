Фильмы и мультфильмы из Архангельской области порвали фестивальное пространство России

Три фильма, созданных участниками образовательных программ Международного кинофестиваля Arctic open прошлого сезона вошли в конкурс сразу трёх российских кинофестивалей, вышли за пределы учебного курса и региона, зажили самостоятельной фестивальной жизнью. Мультсериал «Архангельск. На крыльях истории» стал победителем всероссийского конкурса «Русский век» в Санкт-Петербурге.

В прошлом году в Поморье в начале декабря на образовательной программе VII Международного кинофестиваля Arctic open «Арктическая жара» интернациональные группы из режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Республика Узбекистан) и архангельских операторов сняли пять короткометражных фильмов, объединённых одной идеей – показать Север глазами южан. Художественный руководитель курса – Юсуп Разыков, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Узбекистана, мастер курса по режиссуре филиала ВГИК им. С. А. Герасимова в Ташкенте.

Документальная работа лаборатории «СЕ-ВЕРА» вошла в номинацию «Коренные народы России» и стала финалистом телекиноконкурса «Родные тропы» 2024 года. Режиссёр - Хатидже Даглы (Ташкент), оператор Александр Ярков. Сам телеконкурс пройдёт в Московском Доме национальностей со 2 по 6 декабря.



«Команда Arctic open срифмовала Архангельск и Ташкент, пригласила в декабрьские морозы молодых режиссёров из Узбекистана и тем самым дала возможность показать Север глазами южан. Наши сугробы не объять даже полным метром, потому разговор в каждом фильме завязан на судьбе одного северного человека. В этом фильме Кулогоры, семья Лыткиных, отец Алексей Савушкин, мои стихи и голоса Пинежского народного хора», - рассказала о фильме Варвара Заборцева, героиня киноленты, северная поэтесса, прозаик.



Второй фильм «Арктической жары» «Птица» снимали оператор Алёна Воробьева из Архангельска и режиссёр Александр Ли из Ташкента.

Съёмки фильма о любви, мечте и прекрасных лошадях прошли в конном «Клубе любителей лошадей» в Архангельске. Эта киноработа уже получила специальный приз им. Р.Л. Кармена первого этапа 44 Международного Студенческого Фестиваля ВГИК и попала в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией» в Архангельске.

Вторым фильмом-финалистом отборочного этапа «Свидания с Россией» стала короткометражная работа «Дотянуться рукой до небес» - один из двух короткометражных лент первой областной «Школы кинопедагога», ещё одной образовательной программы архангельского кинофестиваля.

Фильм снят под руководством мастера курса, кинорежиссёра Татьяны Жуковой в Кенозерском национальном парке. Режиссёры короткометражки - Наталья Литовченко, Инна Слибо.

Героиня фильма — Аня, молодая женщина художник-реставратор, получает от бабушки в наследство ключи от часовни и завещание быть хранительницей. Так в ее жизни появляются НЕБЕСА.

Организатор Международного кинофестиваля Arctic open – ПКФ «Берегиня».

Ещё одной новостью Поморского культурного фонда «Берегини» стала победа мультсериала «Архангельск. На крыльях истории» во Всероссийском конкурсе театрального искусства «Русский век» в номинации «Анимационный фильм». Показы проходили в Санкт-Петербурге, в школе искусств №37.

Мультсериал, созданный к 440-летию города Архангельска силами девяти детских студий мультипликации Архангельской области при поддержке киностудии «Союзмультфильм», получил Диплом Лауреата I степени.

Участие в «Русском веке» стало возможным благодаря тому, что куратор конкурса Иван Александрович Николаенко в августе 2024 года был среди зрителей фестиваля «Дорога на Русский Север» в Вельске, где и был представлен этот мультсериал.

«Каждый раз, работая в жюри фестивалей, особенно на детских, я жду от работ возможности изумиться, удивиться и восхититься. Были очень интересные и уникальные истории, например, истории Ивана Седунова, Владимира Русанова, Тыко Вылко и Степана Писахова. Материал был подан не сухо, а через общение с очень симпатичными персонажами», - прокомментировал один из членов жюри конкурса кинорежиссер Леонид Баграмов.

Те самые «симпатичные персонажи» - рассказчики во всех трёх историях о выдающихся северянах, чайки Адмирал и Сенька. Все три серии мультсериала можно посмотреть здесь - https://rutube.ru/video/1f92c2ec82d55126175aea2b16395034/

По словам директора Международного кинофестиваля Arctic open, руководителя НКО «Берегиня» Тамары Статиковой, то, что сразу три практические работы участников образовательных программ прошли в шорт-лист кинофестиваля и медиаконкурса, победа мультсериала, — «лучший результат для наших социокультурных проектов и показатель, что мы на правильном пути».

Образовательные программы Международного кинофестиваля Arctic open поддержаны грантами Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области.



