Из Ташкента на Русский Север. В Архангельске пройдет курс лекций мастеров кино

В пятницу 1 декабря на площадке Научная библиотека САФУ им. М.В. Ломоносова начнёт работу лаборатория "Арктическая жара" Кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN.



5 режиссёров из Узбекистана и 5 операторов из Архангельска в течение 10 дней будут создавать свои документальные фильмы о Севере. А у нас будет возможность послушать лекции от мастеров курса режиссёра Юсупа Разыкова и кинооператора Юрия Михайлишина.



1 декабря || пятница || 15.00 - 16.45

Открытая лекция Юсупа Разыкова “Режиссёр и оператор: работа в команде”.



2 декабря || суббота || 14.00 - 15.45

Открытая лекция Юрия Михайлишина “Задача оператора в документальном кино”



Юсуп Разыков — кинорежиссёр, сценарист, мастер курса по режиссуре филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в Ташкенте (Узбекистан), Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан.



Юрий Михайлишин — оператор, Член Союза кинематографистов Республики Молдова. Живет и работает в Москве.



Лекции пройдут в каб. 404.1 Медиацентр.



Вход свободный.



Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области Союзом, Кинематографистов Архангельской области.