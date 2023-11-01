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Из Ташкента на Русский Север. В Архангельске пройдет курс лекций мастеров кино

В пятницу 1 декабря на площадке Научная библиотека САФУ им. М.В. Ломоносова начнёт работу лаборатория "Арктическая жара" Кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN.

 5 режиссёров из Узбекистана и 5 операторов из Архангельска в течение 10 дней будут создавать свои документальные фильмы о Севере. А у нас будет возможность послушать лекции от мастеров курса режиссёра Юсупа Разыкова и кинооператора Юрия Михайлишина.

 1 декабря || пятница || 15.00 - 16.45
 Открытая лекция Юсупа Разыкова “Режиссёр и оператор: работа в команде”.


 2 декабря || суббота || 14.00 - 15.45
 Открытая лекция Юрия Михайлишина “Задача оператора в документальном кино”

 Юсуп Разыков — кинорежиссёр, сценарист, мастер курса по режиссуре филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в Ташкенте (Узбекистан), Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан.

 Юрий Михайлишин — оператор, Член Союза кинематографистов Республики Молдова. Живет и работает в Москве.

 Лекции пройдут в каб. 404.1 Медиацентр.

 Вход свободный.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области Союзом, Кинематографистов Архангельской области. 

 

30 ноябрь 08:24 | : Культура

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