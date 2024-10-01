Фильм, снятый в Архангельске, побеждает на международных кинофестивалях

Фильм «Птица» Алены Воробьевой и Александра Ли получил специальный приз Первого этапа 44 Международного Студенческого кинофестиваля ВГИКа.



Фильм, снятый в Архангельске во время интернациональной кинолаборатории «Арктическая жара» в прошлом году, удостоился специального приза имени Р.Л. Кармена*: «Птица». Мастер курса - режиссер, сценарист Юсуп Разыков, преподаватель филиала ВГИК в Ташкенте



«Арктическая жара» - кинолаборатория, объединившая начинающих режиссёров - студентов филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска.

«Птица» - фильм о любви, мечте и прекрасных лошадях снимали в Архангельске в по-настоящему арктических условиях в прошлом декабре во время кинофестиваля.

Героиня фильма - Наталья Порофиева, руководитель Конного «Клуба любителей лошадей» г. Архангельска. Именно зрители Arctic open увидели фильм первыми.



Сейчас «Птица» путешествует по фестивалям! Поздравляем Алену, Александра и Юсупа Разыкова с победой. И, пользуясь случаем, приглашаем архангелогородцев на фестиваль «Свидание с Россией», который пройдет в Архангельске уже на этой неделе. Там также можно будет посмотреть «Птицу» на большом экране.



* Роман Лазаревич Кармен - советский кинорежиссёр, кинооператор, документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны, журналист, сценарист, педагог, публицист. Получил известность за съёмки и репортажи из охваченной гражданской войной Испании. Начальник киногрупп ряда фронтов Красной армии.



Образовательная программа «Арктическая жара» проходила при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Поморья.