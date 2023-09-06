В Архангельске начинают учить делать кино

Международный кинофестиваль Arctic open пройдёт в Архангельской области уже в седьмой раз. В течение большого социокультурного проекта состоятся не только конкурсные и внеконкурсные показы, встречи с известными кинорежиссерами и актерами, но и пройдут мероприятия деловой, культурной и образовательной программ киносмотра.

В этом году в октябре ещё до конкурсных показов начнёт работу межнациональная, межрегиональная образовательная программа — лаборатория «Арктическая жара» для молодых режиссеров из Ташкента и видеооператоров Архангельской области.

Пятеро студентов режиссёрского отделения филиала ВГИК из Республики Узбекистан и пятеро операторов Поморья создадут видеоальманах из пяти короткометражных документальных фильмов «Север — один для всех» на местном материале. Темы для своих работ участники выберут сами. Ведущими мастерами курса станут кинорежиссёр и сценарист Юсуп Разыков и оператор Юрий Михайлишин.



Юсуп Разыков — это узбекский и российский кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан. Его фильмы — участники и победители многих и многих самых престижных российских и зарубежных кинофестивалей.

Зрители Arctic open знают Юсупа Разыкова как режиссёра — в киносмотре участвовали два его фильма «Керосин» и «Турецкое седло». Также режиссёр был в жюри Arctic open, а в 2021 и 2022 году помогал зрителям в общении с актёрами и авторами кино как киномодератор показов. Юрий Михайлишин — оператор, член Союза кинематографистов Республики Молдова, живет и работает в Москве.

С Архангельском и его «арктическим анамнезом» приезжих режиссёров будут знакомить архангельские экскурсоводы и краеведы Влад Дреко и Марина Титова.

Лаборатория проходит в гибридном формате. Заочный этап лаборатории пройдет в октябре-ноябре. Съёмки, монтаж, а также премьерный показ пяти учебных работ, созданных участниками лаборатории, состоятся в Архангельске очно, c 1 по 10 декабря во время проведения VII Международного кинофестиваля Arctic open.

Для архангельских операторов, желающих повысить свой профессиональный уровень и принять участие в проекте, открыт прием заявок. Заполнить анкету можно ссылке https://forms.gle/ZDunBUbYrHK8Ke7dA .

По результатам конкурса имена пятерых победителей будут объявлены 16 октября.

«Арктическая жара» — уникальный фестивальный опыт создания интернациональных киногрупп и новый аспект межрегионального сотрудничества, когда Север становится местом притяжения разных национальностей, разных культур, а кино - объединяющей силой.

В прошлом году во время VI Arctic open в Архангельске и Сыктывкаре проходила саунд-лаборатория «Слушай Север! Кывзы Коми». Итогом работы композиторов и операторов стал видеоальманах, показывающий северные территории в музыкальном обрамлении — https://www.youtube.com/watch?v=VP4U0YvEgds&t=1s . На III кинофестивале в Архангельске молодые видеооператоры и хореографы создавали пластическое кино.

Кроме межрегиональной лаборатории для операторов и режиссёров в образовательной программе кинофестиваля Arctic open организаторы вновь обратятся к теме кинопедагогики и развития киноклубов.

Ежегодно в течение проекта Arctic open проводятся мероприятия, посвященные организации киноклубов, обучению киномодераторов. В этом кинофестивальном сезоне продолжается сотрудничество с учреждениями культуры Коми, которое началось в 2021 году и успешно развивается. Отличительной особенностью сети учреждений культуры Коми является наличие муниципальных кинозалов и стихийное возникновение кинообъединений. По данным «Комикино» в Республике Коми работает больше 30 клубных формирований в разных муниципалитетах.

В 2024 году семинар для организаторов киноклубов пройдёт в Сыктывкаре, на котором руководителей местных кинообъединений научат планировать и организовывать качественные кинопоказы, а также создать единую базу киноклубов в регионе.

Еще в 2019 году в рамках образовательной программы кинофестиваля начали заниматься разработкой нового для Архангельской области направления — кинопедагогика. В июне 2024 года в Кенозерском национальном парке состоится очный этап «Школы кинопедагога». Перед этим участники пройдут онлайн-курс.

Автором курса по кинопедагогике стала Татьяна Жукова, кинорежиссер, режиссёр-педагог, обладатель награды XXI национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший короткометражный фильм» за короткометражный фильм «А», который Татьяна представляла зрителям Архангельска в 2022 году на кинофестивале Arctic open. К онлайн-курсу будут привлечены специалистов по гриму, продюсированию, костюму, монтажу и операторскому искусству.

В 2023 году фестиваль пройдет в два этапа: программа «Arctic open — детям» в дни осенних каникул с 2 по 5 ноября в Архангельске, основная программа VII Международного кинофестиваля Arctic open состоится в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 7 по 10 декабря 2023 года.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. Arctic open» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации.

Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



