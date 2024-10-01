Два фильма, освященные Arctic open, вошли в шорт-лист «Свидания с Россией»

В шорт-лист IV Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», который пройдет в Архангельской области с 30 октября по 3 ноября, войдут два фильма, снятых во время образовательных программ проекта «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic open».

Проект реализовывался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

В конкурсной программе короткометражных игровых фильмов «Свидания с Россией» лирическая драма «Дотянуться рукой до небес» (12+). Кинолента была снята в Кенозерском национальном парке участниками первой в области «Школы кинопедагога» под руководством мастера курса, кинорежиссёра Татьяны Жуковой.

Фильм о поиске своего пути, идентичности, своих «небес». Героиня киноленты - Аня, молодая женщина художник-реставратор, получает от бабушки в наследство ключи от часовни и завещание быть ее хранительницей. Художница не планирует жить в деревне - у неё в городе работа, много заказов, личная жизнь. Но череда событий, обстоятельств, встречи меняют её планы. Так в ее жизни появляются НЕБЕСА.

Вся съемочная группа – это непрофессиональные актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, гримеры. С января по май 2024 года 29 участников из разных районов Архангельской области проходили онлайн курс «Основы кинорежиссуры для руководителей детских кино и видеообъединений», входивший в образовательную программу VII Международного кинофестиваля Arctic open. После онлайн-обучения 17 кинопедагогов вместе со своими наставниками приехали в деревню Вершинино Кенозерского национального парка, где за девять дней сняли два короткометражных игровых фильма по собственным сценариям.

Один из них – «Дотянуться рукой до небес» - и прошел отбор в конкурсную программу кинофестиваля «Свидание с Россией»

«У нас появилась возможность на практике, вживую понять, прочувствовать изнутри весь кинопроцесс, его ритм, темп, непредсказуемость, приятные и неприятные сюрпризы свыше, поиск выхода из безвыходного положения, мы поняли, как важен командный дух, творческая атмосфера на киноплощадке», - рассказала о летней киносмене в Кенозерском национальном парке, участница «Школы кинопедагога» из Котласа Инна Слибо, автор идеи, сценарий, сорежиссёр, художник- постановщик фильма.

Второй фильм, попавший в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией» - короткометражный фильм «Птица», снятый в Архангельске в прошлом году во время экспериментальной лаборатории VII Международного кинофестиваля Arctic open «Арктическая жара». Тогда за десять дней в Архангельске и Пинежском районе съёмочными группами, объединившими начинающих режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска, было снято пять фильмов.



По словам директора Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамары Статиковой, то, что сразу две практические работы участников образовательных программ прошли в шорт-лист другого кинофестиваля, – «лучший результат для нашего социокультурного проекта и показатель, что мы на правильном пути».

Оба кинофестиваля поддержаны грантами Президентского фонда культурных инициатив.