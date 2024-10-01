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Два фильма, освященные Arctic open, вошли в шорт-лист «Свидания с Россией»

В шорт-лист IV Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», который пройдет в Архангельской области с 30 октября по 3 ноября, войдут два фильма,  снятых во время образовательных программ проекта  «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic open». 
 Проект  реализовывался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

В конкурсной программе короткометражных игровых фильмов «Свидания с Россией» лирическая драма «Дотянуться рукой до небес» (12+). Кинолента была снята в Кенозерском национальном парке участниками  первой в области «Школы кинопедагога» под руководством  мастера курса,  кинорежиссёра Татьяны Жуковой. 

Фильм о поиске своего пути, идентичности, своих «небес». Героиня киноленты - Аня, молодая женщина художник-реставратор, получает от бабушки в наследство  ключи от часовни  и завещание  быть  ее хранительницей. Художница не планирует жить в деревне - у неё в городе работа, много заказов, личная жизнь. Но череда событий, обстоятельств, встречи меняют её планы. Так в ее жизни появляются НЕБЕСА. 

Вся съемочная группа – это непрофессиональные актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, гримеры. С января по май 2024 года 29 участников из разных районов Архангельской области проходили  онлайн курс «Основы кинорежиссуры для руководителей детских кино и видеообъединений», входивший в образовательную программу VII Международного кинофестиваля Arctic open. После онлайн-обучения 17 кинопедагогов вместе со своими наставниками приехали в деревню Вершинино Кенозерского национального парка, где за девять дней сняли два   короткометражных игровых фильма по собственным сценариям. 

Один из них – «Дотянуться рукой до небес» - и прошел отбор в конкурсную программу кинофестиваля «Свидание с Россией»

«У нас  появилась возможность на практике, вживую понять, прочувствовать изнутри весь кинопроцесс, его ритм, темп, непредсказуемость, приятные и неприятные сюрпризы свыше, поиск выхода из безвыходного положения, мы поняли, как важен командный дух, творческая атмосфера на киноплощадке», - рассказала о летней киносмене  в Кенозерском национальном парке, участница «Школы кинопедагога»  из Котласа Инна Слибо, автор идеи, сценарий, сорежиссёр, художник- постановщик фильма.

 Второй фильм, попавший в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией» - короткометражный фильм «Птица», снятый в Архангельске в прошлом году во время  экспериментальной лаборатории VII Международного кинофестиваля Arctic open «Арктическая жара». Тогда за десять дней в Архангельске и Пинежском районе съёмочными группами, объединившими начинающих режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска, было снято пять фильмов.

 По словам директора Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамары Статиковой, то, что сразу две практические работы участников образовательных программ  прошли в шорт-лист другого кинофестиваля, – «лучший результат для нашего социокультурного  проекта и показатель, что мы на правильном пути».

Оба кинофестиваля поддержаны грантами Президентского фонда культурных инициатив. 

25 октябрь 12:43 | : Культура

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