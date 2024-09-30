Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фильм из Архангельска попал в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией»

Короткометражный фильм «Птица», снятый в Архангельске во время образовательной лаборатории VII Международного кинофестиваля Arctic open в прошлом году, вошёл в конкурсную программу кинофестиваля «Свидание с Россией». 

Экспериментальная лаборатория Arctic open «Арктическая жара» подарила архангельским зрителям пять короткометражных фильмов, снятых за десять дней в Архангельске и Пинежском районе съёмочными группами, объединившими начинающих режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска. Мастерами курса выступили кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков и кинооператор Юрий Михайлишин.

В прошлом году из тёплого Ташкента гости лаборатории попали в аномальные декабрьские морозы Архангельска, чтобы стать участниками образовательной программы «Арктическая жара». Кто-то из южан впервые увидел снег, кто-то впервые надел на ноги валенки, но все они встретились с настоящими поморскими операторами, чтобы снять свои короткие фильмы о Севере — с жарким взглядом и арктическим характером. Именно такой фильм «Птица» режиссёра Александра Ли из Узбекистана и оператора Алёны Воробьевой из Архангельска попал в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией».

«Птица» — фильм о женщине Наталье, которая владеет конным хозяйством. «Среди серых и бетонных зданий, шумных и пыльных дорог находится поистине райское место. Остров спокойствия и умиротворения — Клуб любителей лошадей, а для Натальи — это ее жизнь, и смыcл, и что- то большее...», — описывают киноленту его создатели.

Фильм о любви, мечте и прекрасных лошадях снимали в по-настоящему арктических условиях. В день съемок на улице было — 28 °C. 

Архангелогородка Алёна Воробьева выступила не только как оператор фильма, она нашла место, героиню киноленты, так как тему фильма в рамках лаборатории пришлось менять перед самым началом съёмок. Аномальные морозы устроили суровое испытание для людей и техники, и намеченную ранее поездку в Усть-Пинегу пришлось отменить и снимать в Архангельске. 

«Лаборатория „Арктическая жара“ стала уникальным фестивальным опытом создания интернациональных киногрупп и новым аспектом межрегионального сотрудничества, когда Север становится местом притяжения разных национальностей, разных культур, а кино — объединяющей силой», — говорит о результатах такого эксперимента Тамара Статикова, директор кинофестиваля Аrctic open и Поморского культурного фонда «Берегиня» — организатора проекта. 

В этот раз кино объединило не только национальности и разные страны, но и фестивали в Архангельске — кинопроект, созданный в рамках обучающей программы VII Международного кинофестиваля Arctic open в шорт-листе кинофестиваля «Свидание с Россией». 

Архангельские зрители смогут увидеть короткометражный фильм «Птица» среди 30 конкурсных работ с 30 октября по 3 ноября. Молодые авторы планируют представить картину лично. 

Важно еще и то, что оба кинофестиваля проходят в Поморье при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального Министерства культуры.

19 октябрь 10:45 | : Культура

Главные новости


М.В. Падрухин: Путь мезенского «правдоруба»
Архангельск: Реквием по "рогатому другу"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (239)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20