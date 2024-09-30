Фильм из Архангельска попал в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией»

Короткометражный фильм «Птица», снятый в Архангельске во время образовательной лаборатории VII Международного кинофестиваля Arctic open в прошлом году, вошёл в конкурсную программу кинофестиваля «Свидание с Россией».

Экспериментальная лаборатория Arctic open «Арктическая жара» подарила архангельским зрителям пять короткометражных фильмов, снятых за десять дней в Архангельске и Пинежском районе съёмочными группами, объединившими начинающих режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска. Мастерами курса выступили кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков и кинооператор Юрий Михайлишин.

В прошлом году из тёплого Ташкента гости лаборатории попали в аномальные декабрьские морозы Архангельска, чтобы стать участниками образовательной программы «Арктическая жара». Кто-то из южан впервые увидел снег, кто-то впервые надел на ноги валенки, но все они встретились с настоящими поморскими операторами, чтобы снять свои короткие фильмы о Севере — с жарким взглядом и арктическим характером. Именно такой фильм «Птица» режиссёра Александра Ли из Узбекистана и оператора Алёны Воробьевой из Архангельска попал в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией».

«Птица» — фильм о женщине Наталье, которая владеет конным хозяйством. «Среди серых и бетонных зданий, шумных и пыльных дорог находится поистине райское место. Остров спокойствия и умиротворения — Клуб любителей лошадей, а для Натальи — это ее жизнь, и смыcл, и что- то большее...», — описывают киноленту его создатели.

Фильм о любви, мечте и прекрасных лошадях снимали в по-настоящему арктических условиях. В день съемок на улице было — 28 °C.

Архангелогородка Алёна Воробьева выступила не только как оператор фильма, она нашла место, героиню киноленты, так как тему фильма в рамках лаборатории пришлось менять перед самым началом съёмок. Аномальные морозы устроили суровое испытание для людей и техники, и намеченную ранее поездку в Усть-Пинегу пришлось отменить и снимать в Архангельске.

«Лаборатория „Арктическая жара“ стала уникальным фестивальным опытом создания интернациональных киногрупп и новым аспектом межрегионального сотрудничества, когда Север становится местом притяжения разных национальностей, разных культур, а кино — объединяющей силой», — говорит о результатах такого эксперимента Тамара Статикова, директор кинофестиваля Аrctic open и Поморского культурного фонда «Берегиня» — организатора проекта.

В этот раз кино объединило не только национальности и разные страны, но и фестивали в Архангельске — кинопроект, созданный в рамках обучающей программы VII Международного кинофестиваля Arctic open в шорт-листе кинофестиваля «Свидание с Россией».

Архангельские зрители смогут увидеть короткометражный фильм «Птица» среди 30 конкурсных работ с 30 октября по 3 ноября. Молодые авторы планируют представить картину лично.

Важно еще и то, что оба кинофестиваля проходят в Поморье при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального Министерства культуры.