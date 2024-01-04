Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Летняя Школа кинопедагогов в Кенозерье зажигает таланты

Участники Летней Школы кинопедагога Архангельской области представили свои фильмы жителям деревни Вершинино в Кенозерском национальном парке. Короткометражки «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании» были сняты и смонтированы здесь же всего за десять дней. Это второй, практический этап образовательного курса «Основы режиссуры для руководителей кино и видеообъединений» первой в области очно-заочной Школы кинопедагога, которая прошла при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

Съёмочному процессу предшествовали четыре месяца онлайн-обучения  в рамках образовательной программы социокультурного проекта «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic open». 

С начала февраля 29 участников, среди которых педагоги школ и дополнительного образования, методисты, библиотекари, руководители творческих коллективов из восьми районов Поморья постигали азы драматургии, написания сценариев, съемок, актерской работы, раскадровки и других кинодисциплин. Во время первого этапа курса участники написали два сценария игровых короткометражных фильмов: «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании». Короткометражные игровые фильмы по этим сценариям сняли в деревне Вершинино Кенозерского национального  парка.  Именно там прошел практический этап учебы – Летняя Школа кинопедагога Архангельской области. 


 Автор  и мастер курса  «Основы режиссуры для руководителей кино и видео объединений» — Татьяна Жукова, режиссёр, продюсер, преподаватель (г. Москва). Лекции читали Виктория Тихомирова, актриса московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, звукорежиссер Маргарита Алексеенко, художник по костюмам  Мария Лунина, художник по гриму Елена Мамедова. А также архангельские специалисты — теоретик кино Антон Полуэктов, кинооператор Петр Меньшиков.

Закрепить полученные знания на практике в Плесецкий район приехали 17 человек. В съёмочные команды на площадке превратились участники учебной программы из Архангельска, Северодвинска, Каргопольского, Виноградовского, Верхнетоемского, Няндомского районов. За десять дней взрослые студенты сняли два игровых короткометражных фильма. У каждого в команде была своя роль и обязанности: продюсер, режиссер, ассистент, гример, костюмер, художник-постановщик, звукорежиссер, хлопушка, оператор бекстейдж и другие. 
 

«Мы проделали очень большой и сложный путь, был большой конкурс. По итогам опен-колла пришло 67 заявок. На онлайн-обучение отобрали половину, а в Кенозерье поехали 17 человек.И, конечно, были большие ожидания от участников, которых мы выбрали. Но реальность превзошла все мои ожидания. Команда, не побоюсь этого слова, моей мечты - все хотят работать круглыми сутками, снимать, творить, придумывать. Когда мы работали онлайн, я уже понимала, насколько  участники, взрослые, работающие люди,  мотивированы. Но все  удивили меня своей работоспособностью. Я всё-таки человек привыкший и знаю, что такое смена по 12 часов. Люди, которые не работают в кино, не знают такого графика. И что еще  меня  удивило - это место, архангельский север. Это рай для «киношника», потому что здесь белые ночи. Здесь можно снимать круглосуточно и не бояться, что свет уйдёт», - рассказала Татьяна Жукова, режиссёр, автор курса.

После финального монтажа готовые фильмы участники представили зрителям деревни Вершинино. «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании» -  это истории, которые разворачиваются в самой деревне. В съемках  участвовали и сами жители  Вершинино,  и даже их домашние животные. В первом  свои «небеса», связь с родными, родовым домом, корнями  обретает городская девушка – реставратор, второй фильм – комедия о том, как  важны  искренность и доверие между близкими людьми.  
 
 Летняя школа кинопедагога и получившиеся киноработы – экзамен обширной образовательной программы и практика, благодаря которой кинопедагоги смогут передать все полученные знания детям в своих коллективах.

Каждый из участников получил свидетельство о прохождении курса и уже планирует, как будет применять полученные знания в работе с детьми в своих объединениях.

«Я работаю в Карпогорской центральной библиотеке. У нас есть очень большая техническая база, чтобы применить все полученные навыки в рамках «Школы кинопедагога». Большую часть лекций от Татьяны Жуковой и её экспертов я уже смогла продублировать для ребят из моей медиастудии, чтобы они помогли мне выполнить домашние задания на курсе. Сейчас я смогу показать, где в рекордере папки и как их переставлять, как подключить к нему петли. До «Школы кинопедагога» я этого не знала. У нас в студии есть рекордер, петли, бум - всё отдельно, а теперь я знаю, как всё это соединить. По монтажу тоже параллельно учусь, параллельно работаю», - рассказала одна из участниц Валентина Григорьева, методист молодежного ресурсного центра МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» (Карпогоры).

 «Школа кинопедагога Архангельской области» — это новое  образовательное направление и продолжение масштабного социокультурного проекта «Кинопорт VII Международного кинофестиваля Arctic open», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области. 

Организатор проекта — НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск
 
 Фильмы, фотографии и фильм о фильме со съемок можно посмотреть в группах  ВК, на сайтах организаторов и проекта. 
 

11 июнь 16:22 | : Культура

Главные новости


Эх, дороги… Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Птенцы Чилингаровы», или каким мне запомнился Артур Николаевич

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (127)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20