Летняя Школа кинопедагогов в Кенозерье зажигает таланты

Участники Летней Школы кинопедагога Архангельской области представили свои фильмы жителям деревни Вершинино в Кенозерском национальном парке. Короткометражки «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании» были сняты и смонтированы здесь же всего за десять дней. Это второй, практический этап образовательного курса «Основы режиссуры для руководителей кино и видеообъединений» первой в области очно-заочной Школы кинопедагога, которая прошла при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

Съёмочному процессу предшествовали четыре месяца онлайн-обучения в рамках образовательной программы социокультурного проекта «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic open».

С начала февраля 29 участников, среди которых педагоги школ и дополнительного образования, методисты, библиотекари, руководители творческих коллективов из восьми районов Поморья постигали азы драматургии, написания сценариев, съемок, актерской работы, раскадровки и других кинодисциплин. Во время первого этапа курса участники написали два сценария игровых короткометражных фильмов: «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании». Короткометражные игровые фильмы по этим сценариям сняли в деревне Вершинино Кенозерского национального парка. Именно там прошел практический этап учебы – Летняя Школа кинопедагога Архангельской области.



Автор и мастер курса «Основы режиссуры для руководителей кино и видео объединений» — Татьяна Жукова, режиссёр, продюсер, преподаватель (г. Москва). Лекции читали Виктория Тихомирова, актриса московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, звукорежиссер Маргарита Алексеенко, художник по костюмам Мария Лунина, художник по гриму Елена Мамедова. А также архангельские специалисты — теоретик кино Антон Полуэктов, кинооператор Петр Меньшиков.

Закрепить полученные знания на практике в Плесецкий район приехали 17 человек. В съёмочные команды на площадке превратились участники учебной программы из Архангельска, Северодвинска, Каргопольского, Виноградовского, Верхнетоемского, Няндомского районов. За десять дней взрослые студенты сняли два игровых короткометражных фильма. У каждого в команде была своя роль и обязанности: продюсер, режиссер, ассистент, гример, костюмер, художник-постановщик, звукорежиссер, хлопушка, оператор бекстейдж и другие.



«Мы проделали очень большой и сложный путь, был большой конкурс. По итогам опен-колла пришло 67 заявок. На онлайн-обучение отобрали половину, а в Кенозерье поехали 17 человек.И, конечно, были большие ожидания от участников, которых мы выбрали. Но реальность превзошла все мои ожидания. Команда, не побоюсь этого слова, моей мечты - все хотят работать круглыми сутками, снимать, творить, придумывать. Когда мы работали онлайн, я уже понимала, насколько участники, взрослые, работающие люди, мотивированы. Но все удивили меня своей работоспособностью. Я всё-таки человек привыкший и знаю, что такое смена по 12 часов. Люди, которые не работают в кино, не знают такого графика. И что еще меня удивило - это место, архангельский север. Это рай для «киношника», потому что здесь белые ночи. Здесь можно снимать круглосуточно и не бояться, что свет уйдёт», - рассказала Татьяна Жукова, режиссёр, автор курса.

После финального монтажа готовые фильмы участники представили зрителям деревни Вершинино. «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании» - это истории, которые разворачиваются в самой деревне. В съемках участвовали и сами жители Вершинино, и даже их домашние животные. В первом свои «небеса», связь с родными, родовым домом, корнями обретает городская девушка – реставратор, второй фильм – комедия о том, как важны искренность и доверие между близкими людьми.



Летняя школа кинопедагога и получившиеся киноработы – экзамен обширной образовательной программы и практика, благодаря которой кинопедагоги смогут передать все полученные знания детям в своих коллективах.

Каждый из участников получил свидетельство о прохождении курса и уже планирует, как будет применять полученные знания в работе с детьми в своих объединениях.

«Я работаю в Карпогорской центральной библиотеке. У нас есть очень большая техническая база, чтобы применить все полученные навыки в рамках «Школы кинопедагога». Большую часть лекций от Татьяны Жуковой и её экспертов я уже смогла продублировать для ребят из моей медиастудии, чтобы они помогли мне выполнить домашние задания на курсе. Сейчас я смогу показать, где в рекордере папки и как их переставлять, как подключить к нему петли. До «Школы кинопедагога» я этого не знала. У нас в студии есть рекордер, петли, бум - всё отдельно, а теперь я знаю, как всё это соединить. По монтажу тоже параллельно учусь, параллельно работаю», - рассказала одна из участниц Валентина Григорьева, методист молодежного ресурсного центра МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» (Карпогоры).

«Школа кинопедагога Архангельской области» — это новое образовательное направление и продолжение масштабного социокультурного проекта «Кинопорт VII Международного кинофестиваля Arctic open», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области.

Организатор проекта — НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск



Фильмы, фотографии и фильм о фильме со съемок можно посмотреть в группах ВК, на сайтах организаторов и проекта.

