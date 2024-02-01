В Архангельской области пройдут две кинопремьеры

Выходят в свет два любимых детища местных киноэнтузиастов - два короткометражных игровых фильма участников курса Школа кинопедагога | Arctic Open Архангельской области (образовательная программа кинофестиваля Arctic open).

- комедия "Обед в молчании" / 12+

- лирическая драма "Дотянуться рукой до небес" /12+



Это был невероятно увлекательный, многотрудный и почти профессиональный путь в киноиндустрию.



"Почти", потому что две съемочные группы, участники курса - это взрослые, состоявшиеся люди, педагоги, библиотекари, даже предприниматели, которые живут и работают в городах и поселках Архангельской области. Но это смелые, талантливые люди, их объединила любовь к кино, к родному краю, желание развиваться и познавать новое.



С января по май 2024 года 29 участников из разных районов Архангельской области прошли онлайн курс «Основы кинорежиссуры для руководителей детских кино- и видеообъединений».

Мастер курса - кинорежиссер Татьяна Жукова.

В июне решили показать себя в деле, собрались на практический курс «Летняя Школа кинопедагога» в деревню Вершинино национального парка «Кенозерский».

И за 10 дней две киногруппы из 17 человек сняли свои первые, пусть учебные, но уже художественные фильмы по собственным сценариям.



Предлагаем оценить результаты работы. Участники очень ждут зрительские комментарии, ведь это их первый опыт в кинопроизводстве.

Будем благодарны и за распространение фильмов первого выпуска ШК АО:



«Дотянуться рукой до небес»/короткометражный, игровой/12+/Школа кинопедагога Архангельской обл

https://www.youtube.com/watch?v=dFDPUq2f64s&t=76s



«Обед в молчании»/ короткометражный, игровой/12+/Школа кинопедагога Архангельской области

https://www.youtube.com/watch?v=rNhTycD4lmE&t=87s



Фильмы также есть на видеоканале Arctic open RUTUBE https://rutube.ru/channel/37758610/videos/



Образовательная программа «Школа кинопедагога Архангельской области» проходит в рамках социокультурного проекта «КиноПорт VII Международного кинофестиваля Arctic open», поддержанного Президентский фонд культурных инициатив, Губернаторский центр Архангельской области, Министерство культуры Архангельской области