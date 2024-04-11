В Кенозерье начинается сезон киносъемок

В Поморье в конце мая стартует второй этап образовательной программы «Школа кинопедагога», результатом которого станут два игровых короткометражных фильма, снятых взрослыми студентами: педагогами, библиотекарями, руководителями детских творческих объединений Архангельской области.

С февраля 29 участников из Архангельска, Северодвинска, Каргопольского, Виноградовского, Верхнетоемского, Няндомского районов проходят образовательный онлайн-курс «Основы режиссуры для руководителей детских коллективов Архангельской области».

Автор программы — Татьяна Жукова, режиссёр, продюсер, преподаватель (г. Москва). Кроме мастера курса занятия ведут архангельские специалисты — кандидат философских наук, теоретик кино Антон Полуэктов, кинооператор Петр Меньшиков, а также Виктория Тихомирова, актриса московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Большинство лекций осталось уже позади. Участники развивают «насмотренность», еженедельно выполняют домашние задания по драматургии, написанию сценариев, съемкам, актерской работе, раскадровке и другим кинодисциплинам.

Студенты уже написали оригинальные сценарии для двух игровых короткометражных фильмов, которые снимут во время «Летней Школы кинопедагога» в Кенозерском национальном парке. Съёмки фильмов станут заключительным этапом обучения, который пройдет с 31 мая по 9 июня. В нем примут участие 17 кинопедагогов из семи районов Архангельской области, прошедших онлайн-курс. Сейчас в съёмочных группах распределяют роли: режиссёр, монтажер, продюсер, актер, звукорежиссер, художник по костюмам и тд.

«Мы отобрали тех участников, которые активно участвовали в процессе: выполняли домашние задания, переделывали их, если было что-то неправильно, смотрели фильмы и писали свои отзывы на них, активно участвовали в лекциях и обсуждениях. Это учеба, поэтому на первом месте стоит не талант, а работоспособность и заинтересованность», — рассказала Татьяна Жукова, мастер курса «Школа кинопедагога».

Учебные фильмы новоиспеченные съемочные группы презентуют местным жителям деревни Вершинино в день отъезда. После премьеры киноработы можно будет увидеть на YouTube канале кинофестиваля и в социальных сетях.

«Проект „Школа кинопедагога“ предоставляет не только возможность для повышения квалификации, но и сплачивает нас — киноделов со всей Архангельской области. Это бесценный опыт, который трудно получить где-либо ещё», — поделился впечатлениями Николай Третьяков, руководитель любительской студии «Новая Коряжма» Культурно-досугового центра, г. Коряжма.

После курса участники «Школы кинопедагога» смогут передать эти знания детям в своих студиях, получив на практике представление о том, как устроен съёмочный процесс.

В школах, клубах, библиотеках, творческих центрах районов Архангельской области начнут увереннее вводить занятия по кинопедагогике и кинообразованию, вовлекая детей и подростков в увлекательный мир кино.

«Школа кинопедагога Архангельской области» — это новое направление и продолжение масштабного социокультурного проекта «Кинопорт VII Международного кинофестиваля Arctic open», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области.

Организатор проекта — НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск



