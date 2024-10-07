Митрополит Корнилий принял участие в Северных Афанасьевских чтениях

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 октября принял участие в VIII Северных Афанасьевских чтениях. Форум, посвященный памяти архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия, прошел в Северном государственном медицинском университете.

Ниже приводим полный текст приветствия митрополита Корнилия участникам чтений.

Глубокоуважаемая Любовь Николаевна, уважаемые организаторы и участники Северных Афанасьевских чтений!

Сердечно приветствую всех вас и благодарю, что нашли возможность принять участие в научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося святителя Церкви Христовой архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия, посвятившего жизнь пламенному служению Господу Богу и созиданию христианской духовной культуры Русского Севера.

Удивительный архипастырь, как известно, был одним из ближайших соратников императора Петра Великого, очень образованным человеком и неутомимым тружеником. С огромной любовью и великим тщанием владыка Афанасий обустраивал новосозданную кафедру, всеми силами стремясь возводить не только храмы каменные, но прежде всего храмы душ человеческих. Приснопамятный архипастырь оставил после себя церковные школы, а также строительные, иконописные и косторезные артели, объединения переписчиков книг. Книжное наследие святителя составляет библиотеку в 500 томов. Напомню, что именно благодаря владыке Афанасию творческая атмосфера Холмогор того времени явилась плодотворной средой, в которой духовно сформировался гениальный Михаил Васильевич Ломоносов.

Сегодня не имею права умолчать о том, что наш с вами долг — хранить наследие Преосвященного владыки и поддерживать в достойном состоянии памятники старины. Величественный Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, построенный в 1691 году по замыслу владыки Афанасия, был одним из самых больших на северной земле. После 1920 года прекрасный храм был разорен, а сейчас он пребывает, мягко говоря, в ненадлежащем состоянии. Архангельская епархия прилагает все возможные усилия для того, чтобы обратить внимание уважаемых представителей общественности на важность скорейшего принятия мер, чтобы не потерять этот величественный собор.

Россия в наши дни уверенно движется в будущее, опираясь на мощный фундамент родной культуры, основанной на православной вере. От каждого из нас, дорогие мои, зависит судьба Отечества. Хочется верить, что духовные светочи, выдающиеся люди, много потрудившиеся на благо страны и оставившие значительный след в духовной истории, будут для нас не просто историческими персонажами из книг, а станут вдохновлять на развитие, самосовершенствование, на созидательные труды во славу Церкви Христовой и нашего Богохранимого Отечества Российского.

Призываю на всех участников Афанасьевских чтений Божие благословение, желаю успехов, интересной работы и благодарю за внимание.