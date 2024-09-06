Митрополит Корнилий нанес визит самарским коллегам

Начался рабочий визит митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в Самарскую митрополию. Архипастырь принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию возрождения Самарской духовной семинарии.

14 сентября глава Архангельской митрополии вместе с другими архипастырями посетил Иверский женский монастырь, а также принял участие в открытии выставки, посвященной 30-летию Самарской семинарии. Также в этот день митрополит Корнилий вместе с другими архипастырями сослужил митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию за всенощным бдением в Софийском соборе города Самары.

Также 15 сентября митрополит Корнилий вместе с другими архипастырями сослужил митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию за Божественной литургией в Софийском соборе города Самары.