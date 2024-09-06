Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий нанес визит самарским коллегам

Начался рабочий визит митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в Самарскую митрополию. Архипастырь принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию возрождения Самарской духовной семинарии.

14 сентября глава Архангельской митрополии вместе с другими архипастырями посетил Иверский женский монастырь, а также принял участие в открытии выставки, посвященной 30-летию Самарской семинарии. Также в этот день митрополит Корнилий вместе с другими архипастырями сослужил митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию за всенощным бдением в Софийском соборе города Самары.

Также 15 сентября митрополит Корнилий вместе с другими архипастырями сослужил митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию за Божественной литургией в Софийском соборе города Самары.  

16 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Премия, которой не будет. Почему Минкульт плюнул на Виктора Панова?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (176)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20