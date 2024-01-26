Митрополит Корнилий поздравил мусульман Архангельска с Рамаданом

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 марта встретился с Идрисом Шаяхметовым, имамом Магометанской мечети Архангельска. Участие во встрече приняли игумен Варлаам (Дульский) и заместитель председателя Архангельской городской думы Рим Калимуллин.

Беседу посвятили вопросам взаимодействия Архангельской епархии и мусульманской общины Архангельска.

Ниже приводим полный текст приветствия архипастыря.

Уважаемый Идрис хазрат! Уважаемый Рим Мукамилевич!

Сердечно приветствую вас и благодарю за то, что нашли время для доверительной беседы.

Наша встреча проходит в особый для последователей ислама период, и я, пользуясь случаем, поздравляю вас и в вашем лице всем мусульман Архангельска с началом месяца Рамадан!

Рад свидетельствовать, что на Русском Севере религиозная ситуация характеризуется мирными и добрыми отношениями между представителями традиционных конфессий. Православные христиане и мусульмане разделяют общую уверенность в важности сохранения единства по всем вопросам, касающимся гражданского благополучия и межконфессиональной гармонии.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «глубокое уважение к памяти и духовному наследию предков, общие нравственные ценности, многовековые отношения добрососедства и братства, которые связывают представителей разных национальностей и религиозных традиций — вот подлинное богатство нашей страны, залог благополучия и гармоничного развития общества». Полностью разделяя мнение Предстоятеля нашей Церкви, хочу заверить Вас, уважаемые друзья, в том, что Архангельская епархия всегда открыта к диалогу по всем направлениям, связанным с развитием гражданского мира и согласия в нашем регионе.

Пусть добрые и открытые отношения, свидетельствующие об искренности веры, всегда будут процветать между Православной Церковью и исламской общиной на святой земле Русского Севера!

(по материалам Архангельской епархии)