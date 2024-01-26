Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий поздравил мусульман Архангельска с Рамаданом

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 марта встретился с Идрисом Шаяхметовым, имамом Магометанской мечети Архангельска. Участие во встрече приняли игумен Варлаам (Дульский) и заместитель председателя Архангельской городской думы Рим Калимуллин.

    Беседу посвятили вопросам взаимодействия Архангельской епархии и мусульманской общины Архангельска.

    Ниже приводим полный текст приветствия архипастыря.

    Уважаемый Идрис хазрат! Уважаемый Рим Мукамилевич!

    Сердечно приветствую вас и благодарю за то, что нашли время для доверительной беседы.

    Наша встреча проходит в особый для последователей ислама период, и я, пользуясь случаем, поздравляю вас и в вашем лице всем мусульман Архангельска с началом месяца Рамадан!

    Рад свидетельствовать, что на Русском Севере религиозная ситуация характеризуется мирными и добрыми отношениями между представителями традиционных конфессий. Православные христиане и мусульмане разделяют общую уверенность в важности сохранения единства по всем вопросам, касающимся гражданского благополучия и межконфессиональной гармонии.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «глубокое уважение к памяти и духовному наследию предков, общие нравственные ценности, многовековые отношения добрососедства и братства, которые связывают представителей разных национальностей и религиозных традиций — вот подлинное богатство нашей страны, залог благополучия и гармоничного развития общества». Полностью разделяя мнение Предстоятеля нашей Церкви, хочу заверить Вас, уважаемые друзья, в том, что Архангельская епархия всегда открыта к диалогу по всем направлениям, связанным с развитием гражданского мира и согласия в нашем регионе.

    Пусть добрые и открытые отношения, свидетельствующие об искренности веры, всегда будут процветать между Православной Церковью и исламской общиной на святой земле Русского Севера! 

(по материалам Архангельской епархии)

14 март 09:23 | : Будни / Верую

Главные новости


"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года
Песни без слов. Гэри Мур

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (150)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20