Церковь заявляет о полной поддержке движения «Бессмертный полк»

Руководитель управления по работе с общественными организациями Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин отверг попытки ряда СМИ искусственно создать непонимание между Церковью и движением «Бессмертный полк». Об этом сообщает сайт Православие.ру.
«Накануне ряд СМИ распространил сообщения, из которых можно было сделать вывод, что я якобы имею какие-то претензии к движению “Бессмертный полк”», — заявил протоиерей Димитрий Рощин.
«Я, наверное, разочарую этим некоторых журналистов, но у меня прекрасные отношения с руководителем движения Николаем Земцовым, который открыт к предложениям Церкви, равно как и других традиционных религиозных общин, относительно развития проекта», — добавил он.
«Более того, члены моей семьи принимали участие в шествии Бессмертного полка, и у меня никогда не возникало мысли о каком-то радикальном реформировании этого народного движения. Думаю, права на такие предложения ни у кого нет», — пояснил священник, указав, что, по его сведениям, Николай Земцов также удивлен появлению вышеуказанных публикаций.
«Другое дело, что, по моему мнению, победа в Великой Отечественной войне — не единственная великая страница в нашей истории, и все мы призваны помнить других народных героев и масштабные события, чтобы ни у кого не складывалось представление, что у нас не было других побед», — подчеркнул отец Димитрий.
«Например, недавно мы отпраздновали 700-летие преподобного Сергия Радонежского, увековечили память равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси. Эти исторические личности и события, связанные с ними, также чрезвычайно значимы для настоящего и будущего нашего народа», — указал священник.
«Участвуя в движениях, подобных “Бессмертному полку”, необходимо помнить о том, что и в жизни каждого из нас есть место для подвига, который может заключаться в верности своему супругу, жертвенном служении государству и обществу и во многом другом», — заключил он.