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Федеральный телеканал переместил «Севмаш» на остров Бревенник

Телеканал РЕН-ТВ в очередной раз опозорился незнанием матчасти.

В сюжете, посвященном перевозке мужчина с инсультом по льду Северной Двины на саночках, остров Бревенник был представлен «центром атомного судостроения».

С сайта телекомпании:

«Медикам в Архангельске пришлось везти пациента с инсультом в больницу на санках! Все потому, что один из районов города фактически отрезан от мира.

Он расположен на острове, жители которого не могут дождаться строительства автомобильного моста. По словам местных, чиновники купили для переправы специальную аэролодку, но она сломалась.

Теперь единственный способ попасть в другой район — это пройти пешком по льду реки. Причем изолированный остров достаточно плотно населен, там проживает пять тысяч человек и находится центр атомного судостроения».

Реакция мэра Северодвинска Игоря Скубенко на подобный «грабеж» пока неизвестна…

30 декабрь 10:30 | : Скандалы

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