Экс-чиновник мэрии Архангельска Болтенков сознался, что был взяточником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Эдуарду Болтенкову в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).
По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации в виде денег в сумме 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов к процедуре торгов на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, что позволило подконтрольному ему предпринимателю стать победителем аукциона и заключить договор аренды.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.