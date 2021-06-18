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Экс-чиновник мэрии Архангельска Болтенков сознался, что был взяточником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Эдуарду Болтенкову в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).

 

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации в виде денег в сумме 50 тысяч  рублей за содействие в подготовке документов к процедуре торгов на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, что позволило подконтрольному ему предпринимателю стать победителем аукциона и заключить договор аренды.

 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

 

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

29 июль 09:00 | : Скандалы

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