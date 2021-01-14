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Из палаты в коридор. Реакция руководства 4-й горбольницы Архангельска на критику

На вчерашнюю публикацию от вице-спикера Архангельской городской Думы Олега Черненко о бедственном положении пациентов, борющихся с опасными заболеваниями в палатах, малоприспособленных даже для здоровых людей (холод, плесень на стенах и пр.), руководство 4-й городской больницы отреагировало странным образом.

Елена Курмаева, пациентка:

— С утра нас выселили в коридор и решили в нашей палате делать ремонт. Не знаю, на сколько мы останемся в коридоре. Но нам сказали, что придут маляры и будут убирать плесень. Лед тронулся.

Последняя фраза говорит о том, насколько неприхотлив наш народ – готов терпеть любые тяготы. Лишь бы не было войны…

(фото Курмаевой)

25 февраль 11:00 | : Скандалы

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