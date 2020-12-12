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Пациенты 4-й горбольницы Архангельска: «Если умрем не от ковида, то от холода»

На нечеловеческие условия содержания пациенты больницы на Дачной пожаловались вице-спикеру Архангельской городской Думы Олегу Черненко:

- Получил обращение от пациентки, больной двусторонним воспалением легких, которая вместе с соседями по палате № 17 с подобным диагнозом вынуждена находиться в помещении, где на стенах плесень и температура воздуха +12 градусов. При этом обогреватели устанавливать в палате категорически запретили из-за правил пожарной безопасности.

«Олег Витальевич, мы находимся в больнице №4 по адресу: Дачная, 30, температура в палатах +12, все вокруг в черной плесени, все с двухсторонним воспалением легких, если не умрем от ковида, то умрем от холода и условий содержания. Администрация больницы не реагирует. С нами лежит бабушка 70 лет, под тремя одеялами и вся замерзла, наши жалобы не слышат, помогите… Куда нам еще обратиться? Заболела не по своей воле, я работаю в сбербанке и вот на работе стало плохо, до этого 9 месяцев добросовестно обслуживала население, пока не подкосило. Фото палаты и в каких условиях лежим - все есть!!».

Запросы в адрес руководства больницы и Минздрава мною направлены, надеюсь, реакция будет оперативной. Но также остается немало вопросов к качеству теплоснабжения городских медучреждений ресурсоснабжающей организацией. Решили извести людей холодомором!?

 

24 февраль 14:52 | : Скандалы

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