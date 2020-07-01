Начальник отделения почтовой связи соблазнилась чужими деньгами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Пинежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По версии следствия, в период с августа 2019 года по апрель 2020 года начальник отделения почтовой связи систематически переводила денежные средства, принадлежащие ФГУП «Почта России», на погашение своих кредитных обязательств, а также присвоила часть денежных средств. Всего в результате ее противоправных действий ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 324 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной отделом безопасности УФСП Архангельской области АО «Почта России».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину. После выявления недостачи ФГУП «Почта России» частично удерживает с ее заработной платы присвоенные денежные средства.
Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО, сообщает пресс-служба ведомства.