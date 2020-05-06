«Все, как и положено». Министр Карпунов ответил на претензии многодетной северодвинки

Вчера на нашем сайте был опубликован вопль отчаяния, адресованный временному главе региона Александру Цыбульскому и руководитель городской администрации Северодвинска Игорю Скубенко.
В нем мать троих детей рассказала, как она заболела, через какие мытарства прошла по пути в больницу, и в какие условия попала внутри медицинского учреждения. Кроме этого, женщина высказала подозрение, что от общества скрывается истинный масштаб пандемии коронавируса в городе корабелов.
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Труд ответить взял на себя министр регионального здравоохранения Антон Карпунов. Что логично – основные претензии касались организации работы именно его ведомства.
Приводим его слова из публикации издания «Регион 29»:
- Пациентка находится в северодвинской городской больнице и получает медицинскую помощь в условиях инфекционного отделения. Помещена в отдельную боксированную палату, где возможен вход как снаружи, так и внутри. Вся медицинская помощь оказывается в соответствии с порядком.
Дефицит медицинского персонала и медикаментов - действительно серьёзный вопрос. На сегодняшний день весь медперсонал работает в условиях максимальной нагрузки и в соответствии со штатным расписанием. Врачами и медицинским и средним персоналом отделение укомплектовано, хотя есть относительные проблемы, учитывая, что часть плановой медицинской помощи сокращена, замещение специалистов возможно.
Часть помещений действительно требует ремонта, что касается отсутствия воды в санузле — проблема устранена в кратчайшие сроки и является стандартной, бытовой.
Из приведенного выше текста можно сделать вывод, что автор душераздирающего поста, облетевшего весь архангельский сегмент интернета, или сгустила краски под воздействием высокой температуры и прочих изменений в организме (воспаление легких, инсульт), или возвела злонамеренную напраслину на лучшее в мире здравоохранение, у которого есть только относительные проблемы.
Или министр Карпунов окончательно попутал берега…
Ждем реакции от Александра Цыбульского.