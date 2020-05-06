«Спасайте город!». Жительница Северодвинска обратилась с мольбой к губернатору и мэру

На своей страничке в социальной сети ВКонтакте северодвинка и многодетная мать Ирина Суханова рассказала власть предержащим о реальном положении дел с медициной ее родном городе.
Пока все силы брошены на борьбу с пандемией (об «успехах мы пишем каждый день, ссылаясь на информацию регионального оперштаба), больные с неподтвержденным диагнозом коронавирус брошены на произвол судьбы. Плюс, по ее мнению, скрываются истинные цифры масштабов заражения.
Ее пост приводим полностью:
- Уважаемые Игорь Васильевич Скубенко и Александр Витальевич Цыбульский! Спасайте город! Нас заболевших не сотни, а тысячииии! Мест нет, врачей нет, медикаментов не хватает!! Скорая не забирает, сразу говорят - Мест нет! Меня 6 дней забирали, итог - пневмония и инсульт. Продержали 3,5 часа на носилках (голую, укутанную в легкий плед) на улице (забыли про меня), хорошо муж искать поехал, так и нашёл. Реанимации огромнейшее спасибо, что спасли меня. Ну, а самый трэш начинается в инфекционном отделении 2 горбольницы . 1. Еду сёстры разносят прямо не прикрытую по улице и подают больным через окна (пока несут, птички кружат над ними пытаясь и себе ухватить). 2. В туалете нет воды!!! 3. Нет кнопок вызова, если что случись (как вчера, у меня начались снова судороги и температура 39.2) Ваше спокойствие и «Всё под контролем» удивляет не только пациентов, но и врачей. Врачи падают от усталости, половина уже болеют. Они просят нас, чтобы мы народ до Вас достучались! Мы хотим жить! У меня трое годовалых деток! Спасайте!!! Умоляю. P.S. В палате есть два свободных места, предлагаю, присоединяйтесь!