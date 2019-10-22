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Мастера медиа-хайпа. Шиес попал в сферу интересов GreenPeace









О ситуации в Ленском р-не Архангельской области стал писать GreenPeace на своем официальном сайте. Напомним, что эту организацию некоторые международные наблюдатели называют «экологическим террористом». И не без основания… как еще можно назвать атаки судов под ее флагом на нефтедобывающие платформы в арктических морях?

Публикация о Шиес изобилует фактическими ошибками и однобоким взглядом на проблему. Что для сайта этой природозащитной организации в порядке вещей… но на этот раз, что называется, превзошли сами себя.

Из-под пера пресс-секретаря российского отделения GreenPeace Константина Фомина вышли знакомые по публикациям в социальных сетях страшилки о том, что вокруг все потравят, что полигон под московский мусор в стадии строительства, что из столицы туда будут доставлять радиоактивные обломки собянинской реновации. Хотя только наше издание неоднократно писало, что никакого строительства на Шиесе не ведется еще с лета, а техника покинула объект. Да и санитарную зону, которой так любят козырять экоактивисты, там незаконно объявили еще в 90-х, а Коряжемский городской суд отменил на вполне законных основаниях. И с мусором там совсем не так, как пишет Фомин – по плану инвестора в Ленский р-н поедут химически пассивные и герметично упакованные «хвосты», а не просто мусор из контейнеров.

Мы далеки от мысли обвинить г-на Фомина в не владении азами профессии (есть в журналистике такое понятие как фактчекинг – проверка фактов).  Скорее, он выполнял определенный заказ. И это отнюдь не нонсенс. Вот, как характеризует деятельность GreenPeace известная российская журналистка и писательница Юлия Латынина:

- «Пытки и убийства кенгуру, показанные в их пропагандистском ролике Goodbye Joey, как раз и сняты на деньги и по заказу GreenPeace. Но самая прикольная геббельсовщина случилась в 2006-м, когда GreenPeace случайно опубликовал черновик пресс-релиза, гласивший, дословно: «Через двадцать лет после Чернобыльской трагедии мы имеем — здесь вставь какой-нибудь алармистско-армагеддоновский фактоид». <> «GreenPeace — это такая экологическая "Аль-Каида" (запрещенная в России организация), а точнее, ХАМАС, ибо, как и ХАМАС, работает на пиаре».

К слову, ХАМАС существует на спонсорские деньги, поступающие как от левых европейских организаций, так и от исламских радикальных режимов. На жизнь хватает… Палестинская автономия практически ничего не производит, только пакостит соседнему Израилю.

Теперь в орбиту интересов GreenPeace попал Шиес как предмет для нового хайпа.

Кстати, «зеленые» в Архангельскую область уже заходили по поводу создания на ее территории Двинско-Пинежского заказника. Который лишил бы местных жителей места традиционного сбора грибов и ягод. Когда люди стали возмущаться, «боевые экологи» брезгливо бросили в их адрес – «вам бы только пожрать».

Комментарии, нам думается, излишни…

(на фото: GreenPeace… одуревшие в атаке)  

27 ноябрь 12:07 | : Скандалы

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