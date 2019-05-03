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И это не москвичи! Кто забил канализацию Северодвинска?

О том, что городская канализация не мусорное ведро, не раз предупреждали специалисты комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска, а также сотрудники управляющих организаций. Зачастую причиной засоров канализации являются посторонние предметы, брошенные жителями города в унитаз.

Например, 10 июня в управляющую организацию обратились жильцы дома 13-А на улице Капитана Воронина с жалобами на специфический запах в подъезде. Слесари-сантехники, выехавшие для прочистки системы канализации, извлекли из трубы пластиковый контейнер для доставки еды. 

Начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Любовь Кривощёкова отметила, что к засорам неизбежно приводят ненадлежащее обращение с системой канализации или нарушение правил её эксплуатации.

Добавим, что сотрудники управляющих организаций даже составили «календарь» засоров системы канализации. Например, 3 - 5 января причинами засоров становятся приготовленные впрок, но несъеденные и испорченные салаты, в мае из системы извлекают сгнившие прошлогодние овощи с дачных огородов, а в начале сентября причиной причинами засоров становятся неудачно сделанные овощные домашние консервы.

- К сожалению, нередко канализацию используют как мусорное ведро. При прочистке слесари извлекают из труб не только тряпки или пищевые отходы, но и строительный мусор. Даже мелкие предметы, застревая, со временем обрастают грязью и жировыми отложениями. Из-за них образуются засоры и пробки не только во внутридомовой системе канализации, но в наружной сети, - подчеркнула Любовь Кривощёкова.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

11 июнь 17:51 | : Скандалы

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