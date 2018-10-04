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"Горячая" Урдома: Председатель поселкового Совета признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и оскорбил журналиста

Сегодня на личный телефон главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока был сделан звонок с незнакомого номера (имеется в распоряжении редакции).

Абонент представился Александром Кравецом, председателем поселкового Совета депутатов Урдомы и героем недавней публикации «От алкоголя до мусорного протеста».

Тембр голоса соответствовал указанному в материале возрасту фигуранту, а интонация – описанному психическому состоянию.

За сим последовал несвязный поток изощрённых матерных выражений, каких, по оценке самого Чертока, он не слышал даже от начальника гарнизонной гаупвахты Кантемировской дивизии прапорщика Шитикова (читайте «Картавый прапор»).

В конце монолога, переполненного обсценной лексикой и фразеологическими нелепицами, звонивший обещал журналисту вступить с ним в противоестественные отношения при свидетелях, что по факту является признанием в собственной нетрадиционной сексуальной ориентации.

Удручающее впечатление от услышанного усиливает тот факт, что упомянутая выше грязь исходила не от рядового общественного активиста, но народного избранника, занимающего высокий пост. Стоит ли в этом случае удивляться тому, что именно в районе Урдомы собираются строить полигон для хранения отходов?

Наблюдатели, а также ряд коллег журналиста, в том числе, члены Ассоциации «Вольное дело», считают подобное поведение депутата ничем иным, как давлением на независимое СМИ, имеющее конституционное право на своё отношение по спорному вопросу.

Подача заявления в суд редакцией в настоящий момент даже не рассматривается с учётом душевного состояния Кравеца.

Впрочем, он сам грозился подать в суд на главного редактора за якобы имеющееся в тексте публикации разжигание национальной розни (желающие могут ознакомиться).

(фото А. Кравеца с сайта http://admurdoma.ru)

19 февраль 16:29 | : Скандалы

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