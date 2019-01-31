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Председатель Кравец из поселка Урдома. От алкоголя до мусорного протеста

Один из самых заметных людей в поселке Урдома, что в Ленском р-не Архангельской области, Александр Кравец. Председатель местного Совета депутатов. Особо выделился на волне сегодняшнего протестного движения. Якобы «антимусорного». Однако у нашего героя более масштабные планы – на стихийных (и не стихийных) митингах, в журналистских публикациях он всё чаще призывает, ни много ни мало, к самоопределению Земли Урдомской. Не в прямую, иносказательно, но наблюдатели именно так воспринимают его статьи и посты в соцсетях.

Активный, безумно энергичный, часто с маниакальной верой в свою идею, не воспринимающий аргументов оппонента – так Кравеца характеризуют лично сталкивавшиеся с ним люди.

Его звезда взошла в разгар гласности и плюрализма мнений, когда за просто слова наконец-то перестали сажать и принудительно лечить в соответствующих медучреждениях. Вот, как описывает начало его политической карьеры одно из федеральных изданий:

В годы перестройки, когда общество всколыхнули националистические движения, Александр стал выпячивать свои украинские корни, натянул на себя вышиванку и потребовал всем называть себя Сашко Кравец с ударением на «е».

И замутил подпольный бизнес по производству и распространению на территории поселка горячительных напитков, которые в народе называли «горилка от Сашко». Бизнес был поставлен на широкую ногу. Клиентами поселкового бутлегера были, как говорится, и стар, и млад. Кравец не гнушался продавать сивуху, сваренную как он говорил «по рецептам прадеда», даже подросткам.

Не раз за это был пойман соседями и бит, потому что по-другому управу на него жители поселка долгое время найти не могли. И только в 1999 году правоохранительным органам удалось привлечь Кравца за незаконное изготовление и распространение алкоголя. Сашко был приговорен судом к штрафу 10 000 рублей. По тем временам это была внушительная сумма.

Потратив на штраф все «заработанное непосильным трудом», Кравец в очередной раз уверовал, что власть ополчилась на его род, преследовала и будет преследовать до скончания времен.

Активный массовик-затейник, неплохо владеющий пером и словом, жаждущий признания и популярности привлек внимание «хозяина» Урдомы Успасских Виктора, который вплоть до 2018 года был единственным организатором и спонсором всех праздничных мероприятий в Урдоме, в том числе Дня Урдомы.

В 2005 году, благодаря поддержке Успасских, Кравец становится депутатом МО «Урдомское».

Однако годы идут, все мы не молодеем. Начались проблемы со здоровьем и у районного депутата. Доктора прописали транквилизаторы, которые, как известно, плохо сочетаются с алкоголем (читайте выше про перестроечный бизнес). Однако сообразил, и в нужный момент сбавил свой украинский пафос, перекинувшись из Сашко снова в Александра. Глубинка есть глубинка… всех тонкостей политического момента там могут не понять и по-простому врезать (как уже бывало).

Новый взлет Кравеца-ниспровергателя начался в 2018 году с темы строительства у ст. Шиес экотехнопарка. Требовался народный трибун, которому в силу возраста и проблем со здоровьем уже ничего не страшно, который много не попросит, а в случае чего, им и пожертвовать не жалко.

На самом деле, за организацией протестного движения стоят совсем другие, кровно заинтересованные в нём люди – Марьины и уже упоминавшийся районный олигарх  Успасских. Именно они, пользуясь своими нехилыми на местном уровне возможностями, протолкнули просто депутата Кравеца в председатели районного Совета.

Прежде всего для того, чтобы под его статьями и постами в соцсетях стояла именно такая подпись - «председатель Кравец», что добавляет всему движению солидности. И начинают вовсю эксплуатироваться журналистские способности бывшего алкоторговца – спящая до поры до времени группа «Урдома-онлайн», где до этого изредка публиковали анонсы концертов и распродаж, зацвела махровым цветом.

Чем удобна группа в соцсетях? Пиши, что хочешь, удалить материал может только администратор. А когда администратор свой и на той же подкормке, то вообще пиши всё, что в голове.

Вот Александр Кравец и горазд. Собственно экологическая тематика в его опусах щедро сдобрена призывами к «поморскому майдану», территориальному самоопределению, поиску несогласных с позицией протестующих (читай – Марьиных и Успасских), чуть ли не вооружённому восстанию. Ну, а если что не так, справка есть о слабом здоровье пенсионера, транквилизаторы абы кому не прописывают.

Выражение собственного мнения, активная гражданская позиция? С одним нюансом – зарплата у Кравеца выросла с 20 до 50 тысяч в месяц…

(фото из http://argumenti.ru)  

15 февраль 12:49 | : Политика / Общество / Скандалы

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