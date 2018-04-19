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Вся правда о САФУ: Елена Кудряшова не говорила "по фиг рейтинги"

28 июня 2018 года на сайте RUSNORD было опубликовано сообщение о первом рейтинге российских вузов в издании Forbes «Елена Кудряшова: «По фиг рейтинги».

Редакция ИА RUSNORD признаёт, что дословно «По фиг рейтинги» ректор САФУ не говорила, кавычки в названии были излишними (что отнюдь не изменяет смысл других комментариев), и приносит Елене Владимировне Кудряшовой извинения за доставленные ей душевные страдания и нравственные муки.

P.S. В письме к редакции от имени проректора САФУ по проектной деятельности А.А. Коршунова также содержалось требование опровергнуть ссылку на статью, опубликованную ИА «Эхо севера», где приводятся следующие слова его шеф:

«На самом деле, почему о рейтингах сложно говорить о рейтингах, потому что их много. Вся проблема в том, что существующие международные рейтинги, которые составляются так, чтобы они были удобны тем или иным университетам. Поэтому многие рейтинги сейчас они от лукавого. Каждый стремится поставить свой ВУЗ выше, чем остальные».

Как утверждает представитель ректората, журналисты ИА «Эхо севера» не обращались в вуз за комментариями к рейтингу Forbes. Однако в дружественном нам издании подтвердили факт беседы с сотрудниками САФУ, чьи имена они не разглашают из этических соображений.

Впрочем, ради того, чтобы сделать г-же Кудряшовой приятное, мы можем опровергнуть всё, что угодно… нам не жалко.

Также сообщаем, что в рейтинге Forbes САФУ занял "почетное" 134-е место и поздравляем руководство вуза с этим "выдающимся" достижением.

06 июль 10:14 | : Скандалы

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