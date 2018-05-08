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Елена Кудряшова: "По фиг рейтинги". Почему Forbes не заметил САФУ

Впервые издание, кичащаяся своей неангажированностью (особенно за пределами родной Америки), поэкспериментировало с рейтингами российских высших учебных заведений.

Как поясняет сам Forbes, методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. 

В итоге баллы выставлялись по трем показателям: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг Forbes Северный Арктический Федеральный Университет так и не попал.

Впрочем, ректору вуза Елене Кудряшовой это безразлично. «На самом деле, почему о рейтингах сложно говорить о рейтингах, потому что их много. Вся проблема в том, что существующие международные рейтинги, которые составляются так, чтобы они были удобны тем или иным университетам. Поэтому многие рейтинги сейчас они от лукавого. Каждый стремится поставить свой ВУЗ выше, чем остальные», - процитировал ее участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера».

Напомним, САФУ и его руководство – участники многих скандалов. Последний связан с попыткой выдавливания на пенсию старейших преподавателей вуза, пользующихся любовью у студентов. Подробности читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

28 июнь 13:08 | : Скандалы

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