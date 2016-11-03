Когда чиновник матерится. Приморский районный суд услышал подробности соловецкого "банного дела"

Вчера в Приморском районном суде Архангельской области со второй попытки прошли слушания по делу, получившему в народе название «новое банное».
Слово ответчику Олегу Кодоле:
На суде, наконец-то, появились истцы - Магид и Тютюков.
Суд сегодня опрашивал их, банщика-видеооператора и Надюшу, которая выступала со стороны защиты. Я сначала несколько путался по Фрейду, и называл потерпевших ответчиками. Мы с адвокатом готовились к процессу, и заготовили массу вопросов к потерпевшим, но... нам не разрешили задать бОльшую их часть... Я не знаток юридических тонкостей... Вкратце получилось так: ко мне три претензии - что чиновники сидят в бане, чиновники пьют пиво и чиновники матерятся...
Мы с адвокатом хотели задать вопросы по существу диалога, но.... судья отказала. На моё возражение, что раз мне вменяется распространение видео матерящихся чиновников, а мат является частью диалога и звуковой дорожки, и что не логично судить меня за часть аудиозаписи, а на остальные слова не обращать внимание, мне было разъяснено... я, честно говоря, так не понял, что мне было разъяснено.
Короче, диалог, где Магид и Тютюков пилят причалы Соловков и собираются выдавливать наш бизнес - не вошёл в обсуждение. Оценку дать этому факту не могу - не моё дело: суд сказал - я выполнил. Потом опрашивали банщика Валеру - тут все повеселились, потому что Валера парень простой, он говорил обо всём.))) Показания Надюши заставили одного человека в зале покраснеть - и это был не я.
Следующее заседание назначено на 3 февраля - надо вытаскивать свидетелей в Архангельск за свой счёт - суд не поедет на Соловки, потому что потерпевших опросили. Зато 3-го будут как раз прения - это будет та часть суда, где говорить смогу всё.
Напомним, что соловецкие чиновники Евгений Тютюков и Александр Магид подали иск к независимому гиду Олегу Кодоле за размещение в Сети видеозаписи, на которой государевы люди в интерьерах бане пьют пиво, матерятся… и чего-то «пилят».
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