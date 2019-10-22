Итоги недели с 18 по 24 ноября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Рейтинги его президентского величества – Владимир Путин решил опереться на гражданское общество в лице казачьих формирований;
- Заповедное слово – поэт Орлуша как нравственный и политический конкурент писателя Прилепина;
- Архангельск хочет знать – общество интересует власть, думающая о политике, деньгах и хоккее.
Федеральные новости
Политика: По дороге разочарований
Осень – время обострения душевных расстройств. Так, по крайней мере, утверждают практикующие психиатры, ссылаясь на общую депрессию от увядания природы.
Ну, не знаю… дедушка автора попадал в Кащенко и зимой, и летом. Но именно осенней депрессухой проще всего объяснить очередное падение рейтинга президента Российской Федерации. Причём падение не простое… короче, читайте сами - В целом позитивное отношение россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизилось на 10 процентных пунктов с 2017 года, достигнув 32%. Ядро сторонников Путина составляют женщины, люди из провинции и старшего возраста. Нейтрально-дистанцированное отношение выросло до 61%. С симпатией к Путину относятся 24% респондентов.
Это из исследований «Левада-центра», социологической службы со сложной судьбой и неустойчивым статусом, именно поэтому к его работе можно относиться с определённой степенью доверия.
А выводы экспертов такие – сильные чувства к Владимиру Владимировичу испытывают его явные сторонники, большинство же относится к главе государства сдержанно-нейтрально. Как, впрочем, и должно быть – он им не родственник, не сосед и не сослуживец, чем дальше дистанция, тем сильнее и равнодушие.
Но это явно задевает не только самого гаранта Конституции, но и его аппарат, отвечающий за внутреннюю политику. Любому пожившему и испытавшему на этом свете человеку известно – нет ничего хуже и унизительней равнодушия к персоне, это всегда ноль.
Как считают аналитика, падение некогда заоблачного рейтинга действующего президента надо искать в пенсионной реформе (всем давно ясно, что он имеет к ней самое прямое отношение, ибо себя вне работы не видит, а, значит, нет и личных переживаний), сокращении доходов, отсутствии перспектив, ощущении стагнации буквально во всём. В то же время рост активного политического протеста замедлился из-за отсутствия сильной и внятной оппозиции, не в последнюю очередь, её лидеров.
Кто-то будет возражать, что Путин у нас везунчик? Другой давно бы полетел верх тормашками.
Впрочем, я бы и к этим рейтингам относился с большой долей скепсиса…
Представьте, что на номер вашего телефона раздаётся звонок, и незнакомый женский голос вежливо просит сказать, как вы относитесь к главе государства. Тут самый отъявленный диссидент замнётся и подумает – неспроста мне позвонили, КГБ не дремлет. Ну и выберет для себя ответ обтекаемый, в который раз подумав, что его голос сегодня не решающий. А оно вон как вышло.
Или вспомните, как смеялись на впадающим в маразм Брежневым на московских, ленинградских, киевских… и т.д… кухнях. Однако официальный рейтинг бровастого генсека был вряд ли меньше путинского в лучшие годы последнего. Просто у нас появилась возможность сравнивать с происходившим в 90-х.
Помните признание жены советского ловчилы в фильме «Прохиндиада, или Бег на месте» - «я тебя полюбила за то, что ты всё обещаешь… без обещаний так скучно жить». Вот и Путин долго и много обещал – большие заработки, дешёвый отдых на отечественных курортах, но с иностранным уровнем сервиса, почти бесплатное медицинское обслуживание, такое же образование для детей, вообще социалку по шведскому типу. Но народ – не терпеливая жена, он устал жить одними надеждами. А пенсионная реформа показательно поставила точки над Ё. Наверное, лучше было столько не обещать, о чём я начал писать ещё в нулевых, продолжать приучать наших граждан рассчитывать не на государство, а на самих себя.
А ещё хамство чиновников на местах. Да-да, та самая любимая тема в СМИ и интернете, когда государевы слуги предлагают народу питаться, как в войну, и радоваться, что мирная жизнь за окнами. У людей всё чаще возникает подозрение, что это не единичный рецидив чей-то глупости, а система мышления всей чиновничьей касты, исходящая из-за кремлёвских стен. Вот где засада.
Важный, разлагающий общество момент – бесполезная борьба с коррупцией. Бесполезная потому, что бороться с этой миллионноголовой гидрой, или сколько там чиновников у нас числится, не по силам никакому богатырю. Ответственно заявляю – пока люди с зарплатой будут контролировать людей с доходом, с взяточничеством не справиться, и пробовать бесполезно. Сама система госустройства заточена под это. Вы в советское время верили в честного гаишника, если брали все, кто с полосатой палочкой и в фуражке стоял у обочины? Вот и здесь так же не верьте.
Определённый период спасательным кругом для президентского рейтинга были успехи во внешней политике, как-то отжатие Крыма, победоносная спецоперация в Сирии, «покер на костях» с Турцией и прочие. Но потом внутренние проблемы перевесили и покатило. А уж когда вполне себе публичные юмористы (типа Галкина), да ещё с неопределённой сексуальной ориентацией позволяют себе шутить в адрес главы государства, а у него самого из защиты только такие же телевизионные фигляры, просто выступающие в другом жанре… совсем грустно становится. И обидно.
Вот и подошли к защите. Которая показала себя в майских боях с оппозицией на московских улицах. Думаете, они честь и достоинство столичного мэра Собянина так рьяно отстаивали? А вот и ничего подобного, «Росгвардия» дала народу ясный сигнал – только попробуйте на Путина потянуть… ещё не так вломим.
Но, согласитесь, защита спецслужб - это несколько не то. Всё-таки президент у нас позиционируется, как избранник народа (а не бога, как в старой транскрипции), поэтому нужно что-то общественное.
И ведь нашли! Казаки как раз то, что надо, всегда можно объяснить, почему эти гражданские так лихо управляются со спецсредствами. Тема получила развитие ещё летом прошлого года - В августе 2018 года, когда Владимир Путин отправился в Грац на свадьбу Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, они были там. Кубанские казаки с черкесской на голове, кинжалом на поясе, патронташем на груди оживили свадьбу своими песнями и танцами под радостным взглядом хозяина Кремля. Сколь же прекрасным воплощением русского патриотического духа служат в его глазах эти воины!
Это так французские журналисты иронизируют, всё 1812 год нам простить не могут. Возможно, и по делу… сколько тогда их мамзелек обрюхатили лихие парни атамана Платова, то ни в одной энциклопедии не сказано.
А дальше как заказывали! При советской власти чубатые подверглись серьёзным репрессиям и долгие годы появлялись лишь на экране да на сцене. И фактически только при Путине их признали за силу, пусть и ряженую, стали привлекать к государственным делам - с 2005 года федеральный закон обеспечивает правовую основу для службы казаков в армии и полиции.
За своего «крёстного» они любого порвут, да так, что поротые о рейтингах забудут.
Культура: Андрей, держи бодрей!
На минувшей неделе имя российского поэта Андрея Орлова, более известного как Орлуша, замелькало не только соцсетях, но и в печатных СМИ и даже на телевидении.
Орлушу клеймят и называют «конченной тварью». Забавно, что так выражаются те, с кем большинство приличных людей на одном гектаре по нужде не присядут.
«Во мне лично ноль украинской крови, но я - политический украинец» - вот, что взбесило наших телевизионных патриотов. Хотя они сами относятся к поколению, для которого украинец как объект критики и неприязни - явление абсурдное. В нашу с Орловым молодость намного сложнее было быть евреем, сложности с поступлением в ряд институтов и прочее. Потому что считались нестабильными – в любой момент могли эмигрировать. И в нашей тогдашней компании Андрей Орлов отличался именно русскостью своего происхождения… хотя поведенчески и по интеллекту всегда был еврей евреем.
Судьба нас свела в начале 1977-го года на складе готовой продукции Центрального рекламно-информационного бюро «Дельфин» (ОСВОД РСФСР), где сразу несколько раздолбаев примерно одного возраста и круга вращения пересиживали сложные времена – кто в ожидании призыва в армию, кто академку. За какие-то смешные деньги паковали плакаты, агитировавшие за спасение на воде, и рассылали их по всему Необъятному. Параллельно торговали джинсами, устраивали День по пиву, ездили играть в боулинг (парк им. Горького)… развлекались от души. Понимали, что такая жизнь вечно продолжаться не может… но очень хотелось.
Орлов туда попал по протекции начальника отдела готовой продукции, который одновременно был внештатным корреспондентом «Московского комсомольца». Андрей и там успел стать знаменитостью. С другом, тёзкой и однокурсником Васильевым (в последствии шеф-редактором «Коммерсанта» и ныне действующим продюсером литературно-политического проекта «Гражданин-поэт») они написали в редакцию газеты покаянное письмо о прохиппованной юности от имени абстрактного Боба Юранова. Из этой публикации широкие массы впервые узнали о существовании в центре столицы советской родины «стрита» и «олдовой системы». Того, что через десятилетье назовут «неформальным молодёжным объединением», объединившим не желающих строить коммунизм.
За ту публикацию главреда официального органа московского комсомола, если и не попёрли с работы, то точно лишили прогрессивки. Но Андрюхи в газете прижились. Орлов, кроме этого, ещё и рисовал. Особенно карикатуры. До сих пор помню одну его уморительную, не затрагивающую ничьи политические интересы – огромные человеческие руки насаживают на рыболовный крючок крошечного инопланетянина, а тот радостно вещает в эфир: «Докладываю – контакт с землянами установлен!».
Орлов всегда обожал эпатировать окружающую человеческую среду. У одной знакомой выменял штаны расцветки американского флага и выгуливал их на Пушкинской, за что неоднократно задерживался бдительными сотрудниками различных силовых ведомств (да-да, и ОБХСС тоже). При этом сам себя к «системе» ни причислял, на вопрос «ты со стрита?» всегда гордо отвечал «мы – складские».
В ноябре 77-го меня забрили в советскую армию. Прямо на день рождения Орлова, на его 20-летие. И он пошёл провожать меня… до сих пор благодарен.
Ровно через два года и один день я дембельнулся. Но Орлов меня не встречал, за неделю до этого самого забрили. Отправили служить в Пермь… откуда он уже через три месяца приехал в Москву в самоволку. Просто на один день – пивка попить, девушку в лицо чмокнуть, с дружками тусануться. Заодно и джинсы прикупить, ему лейтенанты денег надавали. А вот сделать отпускной было не в их силах.
Орлов въезжал на Казанский вокзал красиво… сидя у окна и держа в руках томик Жан-Поль Сартра. Представляете, что ожидало бы салабона, узнай про такой его вояж что старшие офицеры, что сержанты? Для меня, недавно вернувшегося, это было сродни гражданского подвига, о котором потом в части слагают легенды. Но для Андрея это обычное состояние, он всегда жил не по правилам. Например, открыто дружил с американками, перезванивался-переписывался. Что могло весьма пагубно сказаться на карьере его номенклатурного отца… а, может, и сказалось, я не в курсе.
Ещё один яркий штрих к рисуемому портрету. Через год забрили младшего брата Андрея Толика. Почти профессионального художника, с предпоследнего курса художественного факультета Полиграфического института. По закону родные братья должны служить в одной части, но Толя сделал всё, чтобы этого не произошло. «В обычной в/ч я буду сортиры мыть, а Андрюха рисовать»… и спокойно отсидел свои два года в студии Грекова. Уже тогда было ясно – его старший брат не только художник и журналист, но и сам себе продюсер. Что тоже большой талант, чуть ли не главный.
Насколько я знаю, Орлов свой МИХМ (Московский институт химического машиностроения) так и не закончил. Выбрал стезю свободного художника, писал и рисовал для всех, кто публиковал (и платил за это), не связывая себя нормированным рабочим днём. И не заморачиваясь строительством собственной карьера, она и так его нашла.
Золотое время будущего поэта Орлуши наступило вместе с Перестройкой и новым мышлением (сам-то он всегда мыслил, не как все). Американские связи способствовали его приходу на телевидение и организации телемостов, где Владимир Познер был фигурой отнюдь не главной. В свободное от этой суеты время он зарабатывал переводами видеофильмов и жил себе в кайф.
Но в какой-то момент телевидение засосало. С известной Мартой Могилевской они создали одну из первых в новой России продюсерскую фирму, ориентированную на телепродукт. Сначала было «Радио-труба», потом телеигра на большие призы, где медиа-знаменитости сидели в окошечках (не могу вспомнить название), потом что-то ещё. Плюс ресторан «Под роялем» на Патриках, в стратегической близости от квартиры, которую купил, чисто домовая кухня и место встречи друзей. Клипы-шнипы, ролики-молики. Журнал «Столица», где, в частности, на обложке был напечатан его паспорт, больше похожий на блокнот загулявшего гения. А ещё участие в избирательных кампаниях. Из громких побед – провод Березовского в ГосДуму от Карачаево-Черкессии (возил агитировать за Абрамыча Никиту Михалкова с только что отснятым «Сибирским цирюльником»), и усадка Абрамовича губернатором на Чукотку. Ну, и Путину кое-чем помог на его первых выборах, не без этого.
А потом новый поворот. Решил Андрей, что он, прежде всего, поэт, стал Орлушей, теперь только этим занимается. Уже на середину нулевых его ценник на участие в закрытом корпоративе доходил до 10 тысяч евро. Ещё и в помине не было «Гражданина-поэта» и публичных выступлений… представляю, каков сегодня его райдер.
Теперь по делу. Андрей Орлов – один из умнейших и талантливейших людей, с какими меня сводила жизнь. Не признающий ни общих правил, ни титулованных авторитетов, ни приличий, это тоже есть. Да, любит выпить, чего никогда не скрывал, но в свинском состоянии его не помню. Да, любит денег, но ровно настолько, чтобы они помогали, а не мешали жить. Может позволить себе говорить то, что думает, возможно, из-за того, что одинок в этой жизни. Не страдает – ЭТО ЕГО ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР. Но не эгоист, душа и кошелёк всегда открыты.
Теперь о «политическом украинце». Тут Орлуша слукавил – есть у него украинский корешок. Вернее, был, бывшая жена с украинской фамилией. На их свадьбе произошёл очень показательный случай. Кто-то из общих друзей решил пошутить и поднял тост за то, что Андрей привёл в компанию «очаровательную хохлушечку». Тогда-ещё-не-поэт моментально отреагировал, взял алаверды и поблагодарил Валеру за то, что он привёл в коллектив не менее «очаровательную жидовочку». За столом возникла нездоровая пауза и шипение в спину – «ты что, Орлов, рехнулся?!».
А он не видит разницы, разосрался напрочь с другом Охлобыстиным, когда Иван, придя в его телевизионное агентство, выразил недовольство тем – «сколько же ты здесь жидяр пригрел». Почувствуйте разницу в интонациях…
Деньги Андрей Орлов переводил, по его же словам, в украинские госпитали, где лечат раненных солдат ВСУ. Если для кого-то это равносильно помощи националистическим группировкам… тогда я не знаю.
Зато понимаю, зачем он об этом заявил во всеуслышание. Чтобы уравновесить Захара Прилепина, кичащегося своими военными «подвигами» там, где все стороны диво, как «хороши». А то у мирового сообщества может создастся впечатление, что вся российская культура на той стороне. Так не бывает, кто-то обязательно должен быть и на другой для баланса. Иначе возникает монополия на правду.
И Путин вряд ли обиделся на Орлушу за то, что он не верит в «исправившихся кгбешников». А то президент сам про себя не знает.
И главное, Андрей Орлов – мой друг. И это навсегда.
Региональные новости
Архангельская область: Общество хочет знать…
Как и обещали, мы провели опрос среди рядовых граждан (проще говоря, прохожих) на предмет – какие актуальные проблемы должен включать в себя общественный договор между властью и населением. Пока решили ограничиться архангельскими улицами, так как посчитали это место наиболее подготовленным к компромиссу и диалогу, с самым широким спектром политических интересов. Следующим этапом будет поход в поморскую глубинку.
При этом остановленных нами собеседников мы просили давать развернутые ответы, по возможности пояснять свой интерес именно к этой проблеме.
На первом же респонденте столкнулись с тем, что далеко не каждый готов полностью представиться. Поэтому предложили, как форму идентификации, инициалы, возраст и род занятий. Тем более что в итоге по каждой проблеме пришлось делать «выжимку» из нескольких ответов, иначе публикация получилась бы слишком длинной с учетом обещанных комментариев от Юрия Шевелева.
Итак…
Михаил К., 58 лет, преподаватель вуза: На первом месте у главы региона должна стоять политика. Как внутренняя, так и внешняя, губернатор области вполне может самостоятельно представлять интересы своего субъекта на международном уровне. Конечно, с учетом местных интересов и возможностей, в чем он априори должен разбираться лучше любого другого. И сейчас это происходит, в частности, на экономических форумах, но с оглядкой на мнение Москвы. В идеальном варианте общественного договора должен стоять пункт – в спорных вопросах интересы региона для первого лица превыше всего, им он сможет оперировать при возникновении претензий у федерального Центра. Касаемо политики внутренней, неплохо было ввести пункт о преимуществе при приеме на работу во властные структуры чиновников, имеющих местные корни, перед «варягами». А также вернуть институт прямых выборов глав МО, что незамедлительно поднимет политическую активность населения.
Алексей Г., 41 год, ведущий инженер: Для частного предприятия, на котором я работаю, настоящим спасением было бы уменьшения контроля со стороны региональной исполнительной власти, и это должно стоять в общественном договоре. Что касается государственных структур, где мне тоже довелось трудиться, то тут большое значение имеет государственная поддержка. Но по итогам проверки эффективности независимыми экспертами, а не по знакомству, как часто происходит в сегодняшних реалиях. Глава региона должен гарантировать населению, что сделает все от него зависящее для сохранения северных льгот. Привод в область сторонних инвесторов сделать главным показателем эффективности управления регионом. Участие в таких сомнительных и затратных проектах, как «Белкомур», проводить через общественное обсуждение и экспертизу. Так же хочется знать, на что идут наши налоги, для чего можно открыть соответствующий портал в интернете.
Вероника Ж., 35 лет, педагог-воспитатель: Мой муж – активист мусорного протеста в Архангельске, несколько раз ездил на вахту в Шиес. Мы с ним чуть на этом не развелись, я постоянно тыкаю его носом в помойку в нашем дворе, которая через день бывает переполненной. Родители детей, с которыми я занимаюсь, жалуются, что их малыши боятся выходить из подъезда, где шмыгают крысы. И это не гетто, а почти центр города. А лично я боюсь, что моего мужа за его активность уволят с работы, как неблагонадежного, ведь он трудится в государственном учреждении. В общественном договоре обязательно должен стоять пункт о недопущении репрессий за политическую активность граждан. И разобраться с мусорной проблемой… как – не знаю.
Никита П., 25 лет, водитель: Я совсем немного захватил время побед архангельского «Водника». А папа и дед были фанаты. Теперь и они не посещают стадион, смысла нет, только расстраиваться. Хочу, чтобы все вернулось, как было раньше, чтобы рвали шведов-финнов. Бюджет области от этого не обеднеет. Ну и хоккейные коробки в каждый двор, бесплатные, бассейны все равно бесплатными уже не будут. Пусть власть выберет приоритетные виды спорта и продвигает их, остальные для тех, у кого есть деньги.
Татьяна И., 31 год, менеджер по продажам: В городе какой-то культурный паралич. Родители рассказывают, что в их молодость на лето в Архангельск приезжали с гастролями столичные театры. Сейчас какие-то антрепризы на один день, а билеты космической стоимости. Как-то это нужно урегулировать, чем занимается министерство культуры?! Один раз в год кинофестиваль – это очень мало, как и бесплатные концерты звезд третьей величины на День города. Обязательно отобрать у торговцев Дворец спорта и вернуть его спорту и культуре. Возможно, билеты стоит датировать из бюджета, чтобы были общедоступными.
Мария В., 61 год, пенсионерка: Пусть власть будет честной, если, конечно, такое возможно. Больше ничего не надо…
КОММЕНТАРИИ Юрия Шевелева:
- Да…, вот что значит обещать… Но, раз обещал, давайте попробую прокомментировать пожелания земляков. Начну с самого важного, со слов уважаемой Марии – «Пусть власть будет честной, если, конечно, такое возможно. Больше ничего не надо…».
Мы все этого хотим! Однако честь относительна, она формируется определёнными культурными или социальными традициями, материальными причинами или персональными амбициями. Например, понятие об офицерской чести - это одно, а честь глубоко верующего христианина - другое. Для одних считается, что сохранение чести иногда требует порешить себя (кодекс самурая), а для других такой поступок - тяжкий грех человека перед богом.
Поэтому надо найти те универсальные формулировки честного поведения, которые будут бесспорны для всех. Например: «сказал – сделал», или «ошибся – признал». Это вполне может быть критерием честности власти перед обществом, неформальным и даже прописанным положением общественного договора.
Глава области ежегодно делает два знаковых публичных заявления перед северянами. Оба они прописаны в областном законодательстве и соответствуют федеральному. Это обращение Губернатора к депутатам областного собрания о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области (весна) и отчет Губернатора о результатах деятельности Правительства за текущий год (конец осени). Если пообещал в марте что-то сделать, отчитайся в ноябре, что сделал. Это и есть формализация общественного договора. На практике такого почти не бывает. Я иногда читаю эти документы, «не отпускает» прошлое вице – губернаторство…
Приведу пример несостоявшейся честности власти. В 2013 году в своём выступлении перед областными депутатами наш Губернатор сказал следующее: «… пришло понимание проблем и задач, которые ждут решения. Всё это определило те базовые принципы, на которых будет строиться региональная политика в ближайшие годы, и которые я намерен обозначить сегодня в своём Послании». «В целях повышения качества жизни незащищённых слоев населения разработаны «дорожные карты», результатами реализации которых будут:
… - доведение уровня оплаты труда социальных работников к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Архангельской области».
Казалось бы – впереди пять лет и сделать обещанное вполне возможно, тем более, что для других бюджетников таких обещаний не прозвучало. Но в 2018 году никто не вспомнил публично о громких словах и тихо «сливаемых» делах, а итог таков:
- средняя месячная заработная плата по области по данным Росстата 48186 рублей;
- средняя месячная заработная плата социальных работников – 18031 рубль.
В бизнесе с такими «партнёрами» договоров не заключают и дел не ведут!
Уважаемый Никита П. предлагает вернуть славу Архангельскому хоккею с мячом. «Хочу, чтобы все вернулось, как было раньше, чтобы рвали шведов-финнов. Бюджет области от этого не обеднеет. Ну и хоккейные коробки в каждый двор!».
И я хочу, и большинство северян этого хочет. Такие массовые пожелания как раз и формируют в границах регионов местные этно-культурные интересы и ценности, закладываемые в основу общественного договора. Люди не всегда отдают себе отчёт, каким образом можно и нужно реализовать такой интерес. Дело власти продумать план действий, найти ресурсы и определить сроки. Для этого власть нам и нужна, а не для административного и уголовного преследования протестантов против «мусорного бандитизма», затеянного в Шиесе.
Развитие спорта высших достижений очень затратное мероприятие. Бюджет чемпионского «Водника» формировался и из областных финансов, и из частных пожертвований. Причём иногда деньги «просили» так, что бизнес мог разориться. Сейчас такое финансирование не осилить. Стоимость содержания команды – потенциального чемпиона - резко возросла, возможности тратить бюджетные деньги на профессиональный спорт сократились, а рекламно-медийный потенциал хоккея с мячом невелик и частных спонсоров привлекает мало. Вот здесь и проверяется управленческое качество власти. Может ли она что-то предложить и сделать в таких условиях.
Я вспоминаю, как лет семь - восемь назад, бывший руководитель Архангельской федерации хоккея с мячом Дмитрий Таскаев, ходил по инстанциям с проектом областного закона о развитии этого вида спорта в нашей области. Тогда власть просто отмахнулась от предлагаемого, а напрасно. В проекте областного закона как раз использовалась идея максимального развития и популяризации хоккея с минимизацией расходов на эти цели! Модель развития основывалась на создании в общеобразовательных школах области специализированных спортивных классов с обучением и воспитанием спортсменов – хоккеистов. Ведь этот спорт увлекает и парней, и девочек, а школы, как никто другой, способны организовать постоянно действующие соревнования, чемпионаты муниципалитетов и области, вместе с органами местного самоуправления готовить и содержать поля для игры, воспитывать командный дух и патриотические настроения, отвлекать подростков от бытового негатива.
Продолжая развитие школьного спорта, областная федерация хоккея с мячом готова была расширять любительскую лигу области, увеличивать число турниров и кубков, готовить спортсменов для профессиональных команд, а областной власти ставилась задача учреждения нескольких профильных отделений в ДЮСШ и школах олимпийского резерва, в надежде, что хоккей с мячом будет олимпийским видом спорта. В пояснительной записке к проекту областного закона были и финансовые расчёты, показывающие, что даже консолидированного бюджета народного образования хватало для реализации этого закона.
Не сомневаюсь, что такая «подпитка» молодыми талантами нашего областного профессионального хоккея вернула бы «Воднику» чемпионство, а нам гордость за наш северный край.
Теперь областной бюджет стал в три раза «толще», а вместо хоккейных полей у школ строят за счёт федерального бюджета (это называется «Программой партии «Единая Россия») искусственные футбольные поля, на которых всё лето играют взрослые парни (у школьников каникулы). В учебное время зимой на этих полях занимаются чисткой снега или изредка проводят уроки физ-ры. Я бы посоветовал областной власти попросить у Дмитрия Таскаева этот проект закона, актуализировать его, внести на общественное обсуждение и обсудив принять его.
Но ведь не попросят…
P.S. Редакция ИА RUSNORD планирует продолжать общение с потенциальными кандидатами в губернаторы Архангельской области в подобном формате.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD