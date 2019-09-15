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Юрий Шевелев: «Насильно полюбить государство не получится». Телефонный разговор на тему общественного договора

Наша публикация на тему общественного договора между исполнительной властью региона и населением Архангельской области получила продолжение. В редакцию ИА RUSNORD позвонил участник опроса возможных кандидатов в губернаторы Поморья Юрий Шевелев. Позвонил поблагодарить (редкость для нас) за публикацию своего мнения об общественном договоре и актуализацию проблемы, которая в последнее время часто обсуждается в политических кругах столицы.

Честно признаюсь, мы об этом договоре даже бы и не вспомнили, но ....

После обмена любезностями, решили воспользоваться возможностью и взять у Шевелева короткое телефонное интервью:

«Руснорд»: Юрий, неужели так важно северянам, особенно сейчас, иметь какой-то «общественный» договор с областной властью? Все мы россияне, у нас одна страна, одни законы, один Президент...

Ю.В.: Да, у нас одно государство – Россия. Мы должны чтить и исполнять федеральные законы, устоявшиеся общественные нормы и правила.
А вот любить или не любить его, это право каждого из нас. Любим ли мы государство, которое позволяет Орлову строить могильник в Шиесе?
В то же время, официальная пропаганда во всю эксплуатирует идею патриотизма. Увы, но принуждением и агитками петрушек любви не добиться.
И если нам, мягко говоря, сегодня не очень «любится» существующая вертикаль власти, то родные места, людей близких нам по духу и воспитанию, нюансы бытовой культуры нашего края мы любим безотчётно.
Повторюсь, Родина - это не государство, не бездушная машина, действующая в рамках существующих законов и не способная на эмоции.
Отечество, это духовная, социально-культурная, в определенной мере этническая категория и только в последнюю очередь географическая.
А что такое любовь к Отечеству? Это ведь не только преданность, память о предках и дань уважения традициям, это и ВЗАИМНОСТЬ со стороны тех, кого выбрали, назначили, кому доверили власть.
Высокомерие и чванство власти причина, по которой у нас Родину, я сейчас про Север, любят увы уже заочно, кто из Питера, кто из Москвы, а кто и ещё дальше. И лучшее, на мой взгляд, что придумали люди для обеспечений «взаимной и крепкой любви» к Отечеству, уверенности в завтрашнем дне - это формат общественного договора. В нем власть и граждане договариваются о том, что каждая сторона будет делать и главное СДЕЛАЕТ для того, чтобы жить свободно, в процветании и согласии. Идеализирую, конечно, но как-то так...

«Руснорд»: Красиво, но абстрактно и не очень понятно. В реальной жизни это возможно или это красивая утопия?

Ю.В.: Понимаю, что «пророков в своём отечестве не бывает», сошлюсь на одно научное исследование. В финском городе Оулу – побратиме Архангельска - живёт британский профессор, изучающий финский этнос - Эдвард Даттон. Я прочитал однажды его работу, посвящённую особенностям психологии и поведения северных народов. Даттон считает, что у них, в том числе финнов, проживающих в суровых, но в то же время предсказуемых условиях выработалась одна психологическая особенность. Принцип «если ты не подготовишься к зиме, то не увидишь весны», небольшой генофонд, сложные условия жизни сформировали у северян понимание СОТРУДНИЧЕСТВА не только и не столько как СРЕДСТВА выживания, но как непреложной ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ. Поэтому, типичными чертами их характера стали бескорыстие, добросовестность, порядочность, стремление к ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ.
Работая в Москве и Санкт-Петербурге, часто слышал недоверчивое: «А-а-а, вы с Севера, из Архангельска, у вас там народ сильно «примороженный»..., с вами бизнес-то нельзя вести!». А Даттон доказал другое. Он считает, что жизнь в условиях севера способствует приспособлению к группе: ни у кого не возникает желания «раскачивать общую лодку». Однако это может повлечь и негативные последствия - чрезмерное доверие к лидерам сообщества, эксплуатация и паразитирование на этом доверии. Безотчётная, слепая вера к руководителям опасно тем, что политики, достигающие вершин власти, часто оказываются очень умными психопатами, которые могут манипулировать гражданами. Что мы и наблюдаем уже лет десять у нас в области. Наши психологические черты, определяющие моральные ценности не всегда выплёскиваются на митингах, но сильно влияют на отношение к власти.
И, если власть умная, она не только говорит, что уважает и защищает ценности и интересы населения, но и реально помогает воплощать их в жизнь. Это и есть формирование и реализация общественного договора.
Могу привести конкретный пример. Для нас он, конечно, странный и чуждый, но очень показательный. В нескольких республиках Российской Федерации в формате регионального общественного договора поддержана идея многожёнства. Причём поддержана и людьми, и светской властью, и Советом муфтиев России. Я говорю сейчас о Тататарстане, Дагестане и Чечне.
Принимая и уважая традиционные ценности людей, власть получает поддержку, в том числе и на выборах. Вот результат действия общественной стороны договора.

«Руснорд»: Это, конечно, яркий пример, но вряд ли у нас в области можно найти подобную по силе статью общественного договора...

Ю.В.: Согласен, у нас иные традиции и ценности. Но давайте спросим, а главное УСЛЫШИМ людей! Если есть доверительные отношения, с властью, если она не врет и не оскорбляет народ своими бездумными решениями, то это и есть основа для общественного договора и согласия. Считаю, что способность договариваться это одна из наших важнейших культурных ценностей.

P.S. В конце нашего общения редакция ИА RUSNORD договорилась провести опрос среди рядовых граждан Архангельской области – какие актуальные проблемы должен включать в себя общественный договор между региональной властью и населением? Приглашаем присоединиться и посетителей социальных сетей. Со своей стороны, Юрий Валерьянович берет на себя труд их прокомментировать.  

13 ноябрь 07:36 | : Горячая тема / Общество

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