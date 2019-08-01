Итоги недели с 9 по 15 сентября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- В порядке обмена – Путин не захотел мараться о северодвинского наёмника в аэропорту «Внуково»;
- Брекзит их тревоги – жить в Объединённой Европе англичанам мешает менталитет островитян;
- Скучные выборы – поморская оппозиция так и не смогла убедить избирателей, что всё у них плохо.
Международные новости
Украина: Большая игра в поддавки?
Обмен военнопленными между Россией и Украины, несомненно, главный новостной хит первой декады сентября, у нас чуть приглушённый шумом вокруг выборов. Но эта пена сойдёт… а что останется?
«Обмен пленными между…» - до сих пор в голове не укладывается, вот кашу заварили. Да и пленные ли это? Освобождённые украинские моряки никак под это определение не попадают… просто задержанные по формальным признакам, не причинившие никакого видимого вреда Российской Федерации, разве что, идеологического. Просто бедные парни, оказавшиеся в переплёте больших политических игр.
Самая известная из обмененных фамилий – Сенцов. Вернее, наиболее раскрученная. Никому доселе неизвестный кинорежиссёр, имей бы он в запасе что-нибудь прилично снятое – «Оскар» в кармане! Увы, в творческом багаже этого «узника совести» (так его рекомендовали деятели искусств по всему миру) всего один фильм, созданный, что называется, на коленке при активной помощи друзей автора (бюджет – 20 тысяч долларов). Получил пару местечковых премий и обещание солидной постановки. Но не успел, арестовали. Всё остальное творчество из-за решётки, а это совсем другая история, когда ценится не качество продукта, а история создания. Премия мира – я ещё понимаю… но будет странно смотреться вкупе с обвинением в терроризме.
Вы только не подумайте, что автор этих строк сторонник того, чтобы парня сгноили в российском узилище. 23 года строгого режима… не слишком ли круто за одну подготовку теракта, в котором никто не пострадал? Что он там с подельниками взорвать пытался – памятник Ленина в Симферополе? Так я лично знаю много россиян, которые такому акту благосклонно покивают, да и у меня самого глаз не дёрнется. Но не слишком ли много пафоса вокруг его корпоративной принадлежности… хотя режиссёр-Сенцов звучит и круче, и жалостливей, чем Сенцов – директор компьютерного клуба.
Когда этот герой приземлился в аэропорту «Борисполь» (Киев), то первым делом поблагодарил Владимира Зеленского за содействие в своём освобождении. «Вам спасибо» - проникновенно ответил ему артист-президент. За что Сенцову-то «спасибо», за голодовку? Или именно он был центральной фигурой в этом обмене, все остальные в качестве массовки?
Действительно, пару лет назад наш президент на прямой линии с народом однозначно сказал, что Сенцов не военнопленный, а преступник, причём с российским гражданством (казус, но факт), и никакому обмену не подлежит. А уж как неохотно Путин отказывается от своих слов… не мне вам рассказывать.
Сейчас этот «герой обороны Крыма» вовсю раздаёт интервью и грезит о своём великом кинематографическом будущем. В добрый путь! Тем более что люди, общавшиеся с ним лично, говорят об Олеге как о сильном человеке со стержнем внутри, и у меня нет повода им не верить. Одна ремарка – внешне мало похоже, что он действительно держал такую длительную голодовку, причём в условиях заточения. Но это могут быть индивидуальные особенности организма. В любом случае, Сенцова в танк вряд ли пустят… да и на красную дорожку Канн тоже, там в цене другие достоинства и таланты. Хотя ход – «кинематографист на броне» - практически беспроигрышный в пиар-технологиях. Удастся ли только на нём въехать в их Раду?
Вот он, Путин, никого встречать не поехал, и вместо себя никого значимого не послал. А было кого встречать первым лицам? Главный редактор РИА «Новости Украина», которого в российском телевизоре пытались представить «нашим Сенцовым» - фигура слишком карикатурная. Его на следующий же день привели в студию НТВ, Украину поносить… для вчерашнего заключённого тюрьмы свежо и упитанно выглядит, явно не голодал.
Или вот перец, котором восхищаются местные архангельские СМИ, от красно-левых до умеренно-патриотических. Северодвинец Алексей Седиков, имеющий за плечами срок за имущественные преступления на малой родине. Нет, не из «шаманинских», так, мелочь пузатая. Но в форме смотрится хорошо, как настоящий «солдат фортуны». За тем и отправился на Донбасс, то ли наёмником, то ли за романтикой.
Я не отказываю таким парням в праве распоряжаться собственной жизнью, если детстве в одном месте ещё не отыграло. «Я хату покинул, пошёл воевать…», - поэт Светлов искренне верил в добрые побуждения. Но, если кто решился на подобную авантюру, должен быть готовым к тому, что автоматически становится вне закона и никаких встреч с президентом. Пусть скажет спасибо, если не посадят, такая статья есть в УК (№ 359, от трёх до семи).
Так что ответ президента прозвучал вполне адекватно – «не в моей компетенции»… иначе в аэропорт ему бы пришлось брать с собой тюремный конвой.
Главная «железная маска» в этом обмене – некто Владимир Цемах. Недавно появившаяся в информационном поле фамилия, носитель оной якобы имеет отношение к сбитому над востоком Украины малазийскому Боингу… как минимум, знает, кто так неаккуратно пульнул.
И вот тут начинаются настоящие дипломатические игры. Интрига в том, кому этот Цемах действительно опасен своим этим знанием, нам или Незалежной, Нидерланды очень интересуются этим вопросом? Из комментариев следует, что выторговала его на обмен именно Россия, потому и Сенцов оказался на свободе, а это равносильно выпустить из террариума на волю гремучую змею… Надежда Савченко гимназистской покажется. Осталось следить за судьбой Цемаха – или навсегда заткнётся или… ? С последним неясно, Зеленский явно в курсе, каких откровений ожидать от этого нерядового участника конфликта на Донбассе. Впрочем, если он заявит, что пульнула, не разобравшись, украинская сторона, как когда-то было в истории с мирным самолётом из Израиля, сбитым над Чёрным морем, промашку можно списать на своего предшественника Порошенко – «вот чего армию довёл, король шоколадный!».
Но, чует моё сердце, этот Цемах в российских руках будет молчать, как партизан Полесья в лапах гестапо. Иначе с чего это все говорят о политической победе Путина в торговле с менее искушённым коллегой? И почему Зеленский, удачно провернув одно из своих главных предвыборных обещаний, почти сразу заявляет о приостановке политического разрыва с Россией, давая хоть какую-то надежду на нормализацию? То есть, он ещё больше настраивает против себя реакционные силы, которых на Украине и так немало.
Дальше пойдёт с такой же скоростью… и на полном серьёзе начнут обсуждать, что Зеленский – лучший внешнеполитический проект России за последнее десятилетие. Даже получше Трампа.
Есть, правда, нестыковки. Среди обмененных Россией немало граждан с украинскими паспортами. То есть, по закону их должны безжалостно депортировать сотрудники нашего ФМС… или дать российское гражданство в обход всех процедур и правил.
Одно смущает во всей этой истории. Если на Украине действительно радовались освобождению своих, то в России событие прошло штатно, без помпы. Можно всё списать на единый день голосования… всё равно неуклюже получилось. Как не свои прилетели…
…или действительно не свои? Тогда рассуждения о чей-то политической победе считаю преждевременными.
Великобритания: В угаре брекзита
Последние несколько лет у меня Англия устойчиво ассоциируется со словом «брекзит» (в детстве с Шерлок Холмсом, позже с Beatles, с джином, с леди Ди). Как новости оттуда, так обязательно про выход из Евросоюза. Успели привыкнуть и смириться…
Хотя лет 20 назад это прозвучало бы как приговор самой идее Объединённой Европы, ведь убежать из неё стремится крутейшая из стран Старого Света, когда-то владычица морей, подмявшая под себя чуть ли не полмира. Когда мелочь всякая в очередь стоит на приём, всячески стараясь подогнать себя под требуемые стандарты. Но ничего, небеса от этого на землю не обрушились.
Если не вдаваться в подробности – английский народ голосует за выход, так как именно его налоги идут на поддержку штанов всяким грекам. Истеблишмент против, ибо понимает, что быть одному против лидеров мировой экономики, это в перспективе оказаться в конце первой мировой десятки. Для сэров-пэров подобное равносильно прилюдной пощёчине.
Что такое этот «брекзит»? Слияние двух английских слов Britain и exit, вот и получился филологический уродец.
В понедельник вступил в силу закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе. Он также получил королевскую санкцию Елизаветы II. …Новый закон призван не допустить так называемого "жесткого" Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.
По происходящему на Туманном Альбионе мы с вами видим, что Британская монархия – это всего лишь дань традициям, фикция. Старушке-королеве нужно дрожащей рукой подписать документ, суть которого она вряд ли до конца понимает.
Сегодня там рулят премьер-министры… но тоже без слёз не взглянешь. Сначала всем занималась Тереза Мэй, страстная противница выхода из ЕС, тоскливая как… большинство высокопоставленных англичанок, занималась с явным отвращением, чего не скрывала. Ну, а если без охоты, то и будет тянуться до морковкиных заговений.
Потом её сменил Борис Джонсон (в имени ударение на первом слоге), необычный для чопорной Англии шоумен, чья причёска воспринимается не иначе, как клоунская. Он-то как раз горячий сторонник брекзита. Что-то изменилось? Да ничего, всё та же процедурная нудятина.
Да и сам британский избиратель ведёт себя странно. Если в начале 2016 года на референдуме (есть у них такая форма изъявления, у нас давно забытая) он говорил однозначно – «да, выходим!», то в 2017-м, уже на выборах, прозвучало – «эй, погодите!». Не впрямую, просто консерваторы в парламенте потеряли конституционное большинство, а ведь они и были главным локомотивом процесса исхода.
Что, только денег жалко британцам? Не только. Им совсем не нравится политика Евросоюза по приёму беженцев из стран Третьего мира. Напомню, в Британскую империю исторически входило много восточных и африканских колоний, уроженцы которых, кто мытьём, кто катаньем, но пробирались на ПМЖ в метрополию. Однако именно после начала политики мультикультуризма Лондон из белого города превратился в город… загорелых, это хорошо видно приезжим. Ну и сопутствующие этому процессу грязь на улицах, рост преступности, гомон восточного базара и вопли муэдзинов. Даже странно, что в эту «воронью слободку» до сих пор стремятся наши миллиардеры со своей Рублёвки (тоже не вполне идентичной в национальном отношении).
С чем сталкиваются простые лондонцы европейского происхождения (то есть, не из Палаты лордов)? Прежде всего, с безработицей именно внутри своего класса. Короче, работяги. Они вдруг стали неконкурентоспособными на рынке труда, потому что вновь прибывшие на тех же позициях занимаются откровенным демпингом в части заработной платы. Плюс ощущение своего социального неравенства, ведь демпингующие ещё и всякие пособия получают, льготы. Плюс непонимание… непонимание собственных соседей. Не только языковое, но и культурное, при глобальной разнице менталитетов, традиций и религии. Стопроцентно наше «понаехали тут». Если бы коренные лондонцы и ливерпульцы тоже уезжали куда-нибудь в Исламабад… а то ведь нет, все на одной площадке толкутся. И цены на квартиры растут соответственно…
НО! Развод с Евросоюзом тоже влетит стране в копеечку, по самым щадящим подсчётам никак не меньше 60 млрд фунтов (по версии Айвена Роджерса). И тут надо помнить, что в странах Запада суммы на подобные расходы берутся не с потолка, а из определённых статей госбюджета. Это означает минус социальные выплаты и плюс налоги. К тому же из страны наметился отток иностранных инвестиций, да и свои богатеи теперь предпочитают прятать доходы где-то за рубежом в ущерб национальной экономики – как ни крути, а с выходом из ЕС рынок для английских товаров и услуг ощутимо ужмётся.
И несмотря ни на что… Есть момент, который почему-то редко приводят политические аналитики, но о котором я много читал в английской литературе прошлого и позапрошлого веков. Это – менталитет островитян. Вроде бы рядом, какой-то Ла-Манш разделяет… но британцы чувствуют свою индивидуальность, гордятся ей и даже подспудно противятся интеграции в европейское сообщество, так близкое им по культуре. Не все, конечно, зять моего одноклассника, урождённый англичанин, работает и прекрасно живёт с русской женой и трёхязычным сыном в Германии, да и Джон Уоррен нас еженедельно чем-нибудь потчует из телевизора. Но в общей массе… проблема именно такая, о ней ещё Черчилль нацию предупреждал.
Впрочем, нам-то чего переживать… Россию в Евросоюз давно никто не приглашает. Так и будем из богатого и чистого Архангельска над их Манчестером посмеиваться.
Региональные новости
Архангельская область: Выборы, которые вы проспали
В этом году в нашем регионе не было большого избирательного ажиотажа (через год будет, приготовьтесь). Так, нечто мелкое, районное, местечковое…
…но это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения накала политической ситуации, то это был отличный момент щёлкнуть по носу исполнительную власть вместе с её любимой партией. Представьте только, в Москву летит депеша – в Архангельской области «Единая Россия» взяла всего 13 % голосов – такая сразу ляжет на стол Кириенко, ответственному за политические расклады внутри страны и не в последнюю очередь за представление на княжество глав регионов.
И что? И всё… Сергей Владиленович не позволит какому-то русскому северу сломать ему блистательную карьеру главного кремлёвского разводилы. Сразу пошли оргвыводы, отставки, ротация кадров, пряники протестному электорату… разве не об этом мечтала поморская оппозиция?!
Причём момент был, лучше не придумаешь для протестного волеизъявления. Нам все уши прожужжали о том, что 95% жителей области не поддерживают мусорную реформу и строительство экотехнопарков в регионе. Зато их поддерживают и губернатор, и «партия власти», в которой он состоит… это же очевидно. Будь в этом сентябре губернаторские выборы или в законодательное Собрание региона, можно было бы ожидать приезда армии ангажированных политтехнологов, информационный вбросы, подкупы и «карусели». А так никто и напрягаться не стал, я имею в виду сторону власти. Могли, могли бы проскочить люди от оппозиции, им это даже в подконтрольной Москве удалось, вон как там коммунисты теперь веселятся.
А у нас? У нас веселится «Единая Россия», у неё 46 мандатов из 68 разыгрываемых. Плюс из 15, полученных самовыдвиженцами, к ней отойдёт минимум половина, а то и три четверти, это обычная практика при таких раскладах. Получается, у «партии власти» всё под контролем, а цифры недовольных взяты с потолка (высосаны из пальца). Тех недовольных, кто готов на чуть большее, чем щёлканье пальцем по мышке персонального компьютера в специально созданных протестных темах.
Есть мнение, что при низкой явке легче фальсифицировать результаты. Поверьте политтехнологу в отставке – до определённого предела. И до определённого накала с протестной стороны, напомню только ситуацию 2000-го года, когда региональный избирком не рискнул накинуть действующему губернатору Ефремову недостающие полтора процента, чтобы он победил в первом туре. Испугались звонка в Центризбирком… а здесь его глава Элла Памфилова просто приказывала сообщать ей о всех нарушениях на местах.
Обращаю внимание читателя на то, что проигрывала выборы не абстрактная оппозиция. Например, Юрий Чесноков, у которого своя команда в соцсетях, активный участник движения «Поморье-не-помойка», именно на этом он и строил свою предвыборную кампанию. Проигрывает единороссу Полозову почти в 7 раз! Кого-нибудь нужно убеждать, что на протест народ поднять гораздо проще, чем на одобрение? А ведь проголосовать за «Единую Россию» и означает одобрить её действия.
Теперь о явке. Вот она в абсолютных цифрах на примере одного избирательного участка в городе Коряжма:
- Завойкина Александра Альбертовна - 33,24% (115 голосов);
- Панкратова Яна Александровна - 31,50% (109 голосов);
- Матенков Дмитрий Юрьевич - 13,01% (45 голосов)…
Это первые три места, судьбу мандата решили всего шесть голосов. Спорить могу, у этих дам друзей в социальных сетях в разы больше тех, кто проголосовал за них в реальности. Что это, как не наглядный пример сомнительной ценности прошедших выборов с точки зрения рядового избирателя.
Уже слышу голоса – в эти выборы никто не верит. Но ничего подтасовывать даже не пришлось, сторонники мусорного протеста просто не пошли голосовать. Или пошли в том количестве, которое реальное существует, а не какие-то мифические 95 %. Выйти на митинг поорать – это драйв, пойти опустить бюллетень – обычная рутина, которая ещё называется гражданским долгом.
Если лень оторваться на полчаса от любимого дивана или вернуться засветло с рыбалки, значит, граждан в целом устраивает их сегодняшняя жизнь. Иначе бы они уж постарались испортить настроение действующей власти. Тем более, ничем не рискуя, голосование-то тайное.
Вывод напрашивается сам собой – народу наплевать на строительство полигонов для хранения ТКО, будь то Шиес, Катунино или Рикасиха. В последней дружно отдали голоса единороссу, звонко щёлкнув по носу организаторов антимусорного хайпа. Видимо, со стороны оппозиции не было достаточной эмоциональной подпитки.
Стоп, а ведь действительно в последнее время притихли, агитация идёт совсем вяло. И неспроста…
…по моим сведениям, одна известная госкорпорация, ранее актуализировавшая, антимусорный процесс в регионе, теперь достигла договорённости по использованию собственного продукта на будущих мусоросжигательных заводах, строительство которых подразумевает новая территориальная схема ликвидации бытовых отходов. Проверим это в самое ближайшее время.
Впрочем, в подобных сложных вопросах автор привык собственные выводы сверять с коллегами по «Вольному делу».
Андрей Рудалёв («Беломорканал»):
- Итоги выборов не должны никого вводить в заблуждение. Партия власти смотрит на чистую арифметику и радуется большому числу мандатов и омандаченности. Но, во-первых, в регионе не было на этот раз важных выборных кампаний, а во-вторых, у нас всегда так: люди душой недовольны, протестуют, но при этом все-таки пытаются еще за что-то держаться и голосуют за ту же «ЕР» по одной причине, чтобы не было хуже. А как бывает хуже, все отлично знают. Надо сказать, что так называемая партия власти во всю спекулирует этим даже не доверием, а надеждой людей на что-то лучшее и справедливое. Конечно, бесконечно это продолжаться не может и будет крайне печально, если люди окончательно разочаруются во всем. Обольщаться не стоит, потому как день голосования не отменил реальность, а она в регионе плачевная. В Архангельской области жителей фактически приперли к стенке: их унижают, оскорбляют, откровенно выдавливают из региона и все это под разговоры о великой «духовности», которая снизойдет на нас в виде злополучной помойки в Шиесе. Тут просто хочется еще раз сказать «помойным затейникам»: «Остановитесь! Вы запускаете очень опасные процессы по дезинтеграции страны!» Только почему-то думается, что никто не услышит, пока гром не грянет. Так уже было, когда амбициозные дураки, облеченные властью, крушили большую страну, сейчас, видимо, также приходит время напыщенных болванов, которые кроме себя никого не видят и не замечают очевидного и игнорируют мнение масс. Время «оно» - злых клоунов. Ну, а остальные политсилы… до сих пор пребывают в состоянии мальчиков в коротких штанишках, наберут в совочек песка и швырнут, вроде как самооценка от этого и повышается у них. Никакого идейного тыла, ни четкой стратегии, ни видения будущего, одни лишь сопли и эмоции, вот поэтому еще не разочаровавшиеся в выборных забавах и бегут с галочкой в строку «ЕР». Основная же масса так называемого «электората» во всем этом давно разуверилась и ищет новые формы воздействия на власть для приведения ее в чувства, для возвращения на грешную землю с высот запредельной «духовности».
Илья Азовский («Эхо севера»):
Главный итог этих выборов для всех аналитиков умещается во фразе: ХАЙП НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ.
От количества лайков в соцсетях не прибавляется голосов избирателей. Виртуальная известность и популярность эфемерны. Звезды соцсетей — химеры.
Итак, причины низкой явки. Первая — погода. Вторая — неверие народа в политику, усталость от политики и грязь на политику, которая льется. Есть и ещё одна причина: отсутствие конкуренции. Казалось бы странным: 4 политические партии, куча всего несистемного. Но в реальности — одно дело крутить себя любимых в соцсетях, а другое — выставиться в реальных округах и вести там реальную работу.
Увы, по-настоящему в округах работали в основном представители партии власти. В итоге простое «набивание» списков, как это случилось у ЛДПР, порождают разочарование их же электората.
Короче, всё то же самое, только другими словами.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD