Итоги недели с 15 по 21 октября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Кровавый колледж – нам никуда не спрятаться от росляковых;
- Кура по-соколовски – саратовская чиновница выложила всё, что на душе;
- Деградация в прямом эфире – во что превратилось НТВ за прошедшие четверть века;
- Мусорные дрязги – автор Итогов недели советует прислушаться к опыту дореволюционных курсисток.
Федеральные новости
Керчь: Тяжело писать
Об этом тяжело писать. Но надо. Нужна альтернатива тому бреду, что эти дни переполняет соцсети и интернет-форумы.
Есть новости, от которых буквально содрогается страна.
Упавший в Сочи самолёт, который вёз в далёкую и чужую Сирию ни к чему не причастных артистов, журналистов и докторов.
Горящий торговый центр, где в дыму угорали дети, а руководство региона думало, что как-нибудь обойдётся.
Или крымский колледж, где больной на голову студент, вдруг превратившийся в монстра, расстреливает всех, кто попадается в разрез мушки.
Колледж, кстати, политехнический. Интересно, этот Росляков не на факультете ли метрологии учился (личный интерес)?
Как только услышал первое сообщение, сразу мысль о Беслане. Тем более, Крым… кровожадные укры, а то и взбунтовавшиеся сепаратисты из крымских татар захватывают политех и требуют лично Путина, чтобы обменять его на независимость полуострова. Бред… но такова сила нашей телепропаганды, даже меня зацепило.
Тем более, в первом же интервью «Дождю» директриса расстрелянного колледжа (как только сама уцелела?!) говорила о налёте целой банды. Попросили об этом оппозиционные журналюги? Не тот случай, не до конспирологических версий. Просто у страха глаза велики, примеры известны.
А потом появилась версия о русском Брейвике. Помните того норвежского ублюдка, подсевшего на расовые теории и решившего освобождать свою страну от неполноценных? Между прочим, тот недоделанный потомок викингов положил ещё побольше народу, ровесников керчинских страдальцев. И те не сопротивлялись, только прятались. Даже грозные на словах выходцы из Чечни, и их поразило европейская несопротивляемость обстоятельствам.
Однако сетевой психоз продолжается. «Мы не верим в убийцу-одиночку, это спланированный теракт, за которым торчат уши Киева (Вашингтона, Тель-Авива… нужное подчеркнуть)… Не мог русский ребёнок Росляков…».
Так, конечно, интересней. Эпичней. И безопасней. Потому что страшно жить, когда любой сопливый сосед может оказаться росляковым.
С пользователями фэйсбуков всё понятно. Такие полуистерики не только в интернете зависают, но и телевизор включают. А там на всех федеральных каналах, что ни ток-шоу, то поиск врага. Обязательно политического. Как в своей «пятой колонне», так и в ближнем-дальнем зарубежьях. С криками, руганью и мордобоем. В Ленина-гриба, как в конце перестройки, может и не поверят, но во всемирный заговор масонов против России – запросто. Этот зритель действительно хочет, чтобы в каждом школьном вестибюле дежурил минимум взвод спецназовцев, и ради этого готов выходить на пенсию аж в 70. Нет, я не преувеличиваю, ура-патриотизм и не до такого доводит.
Конечно, есть спорные моменты. Откуда у парня, не прошедшего специальную военную подготовку, такая прицельная меткость и хладнокровие профессионального киллера? Впрочем, и Брейвик спецназовцем не был, больная психика иногда такие чудеса с телом и эмоциями творит, что прямо ах.
Что лично у меня вызывает вопрос, так это доступность огнестрельного оружия. Всю жизнь являюсь последовательным сторонником любых барьеров и ограничений на его приобретение. Да, в Израиле ребят на выходные отпускают домой с автоматами и боекомплектом. Но там совсем другая жизнь, другая мотивация, другая, если хотите, нервная система у общества. Вооружённый израильтянин всегда готов дать отпор внешнему врагу (пусть этот враг и живёт по соседству на палестинских территориях), у россиянина же злейшим врагом в одночасье может оказаться сосед по дому или по парте… такая ментальность. Американцы убеждают, что носить оружие их национальная традиция со времён Дикого Запада… ну и расплачиваются за это своими росляковыми.
Сейчас начнётся очередной психоз с усилением безопасности в учебных заведениях. У меня старший сын – лицеист, уже его жалко. А младший - детсадовец, надеюсь, их-то через периметр прогонять не будут?
Потому что бесполезно. Увы, но от таких росляковых просто нет спасения. Их не определишь, а молодая психика любые кульбиты может выкинуть. У моего близкого друга двадцать лет назад случилось страшное – старшая дочь, первокурсница филфака, выбросилась из окна. Домашняя девочка, абсолютно позитивная, непьющая-некурящая, из те, что в куклы даже в первую брачную ночи играют.
Кто же знал, что у неё в душе такие страсти?! Влюбилась в однокурсника, он не ответил взаимностью, да и она сама не была готова к взрослым отношениям. Но однажды решила их выяснить, он очень интеллигентно предложил быть просто с друзьями, мол, уже есть подружка, с которой всё и без трусов. Девочка по-доброму улыбнулась, поцеловала парня в щёчку, зашла в ближайший по дороге дом, поднялась на 9-й этаж и…
Мы потом вдвоём с другом перебирали все её тетради, записи, дневники. НИЧЕГО, что могло бы насторожить. Какие психологи могли предугадать этот суицид?
Я ведь не зря о суициде. Керченский убийца пострелял от души и сам застрелился. Вполне допускаю, что это был просто громкий уход, хлопок дверью за собой. А что иное, ведь его не насиловали, не унижали, как того солдата ВВ-шника из «Караула». Хотя даже мои знакомые пытаются доказать, что над бедным студентом издевались. Это они себя успокаивают. Страшно признать, что человек способен убивать без видимых причин. Одна из неразгаданных тайн психики.
Давайте признаем, такие росляковы всегда будут среди нас, чаще спящие, но иногда пробуждающиеся. Вычислять их заранее… это мы точно к какому-нибудь геноциду скатимся, или по национальному признаку, или по личностному.
Но, если хотите побухтеть, пожалуйста.
Лично у меня всё.
Скандалы: Гнилой базар бывшей училки
Мы проживаем скандальное время. То телезвёзды (для быдломассы), вчера ещё представлявшие из себя идеальную пару, начинают друг у друга из горла рвать совместно нажитые миллиарды. То звёзды российского футбола ни с того ни с сего накинутся со стулом наперевес на некое нацменьшинство, которое на их беду окажется чиновником федерального уровня, а не торговцем экзотическими соленьями с рынка. То министерскую даму развезёт на откровенность… где то ли глупость, то ли подлость, то ли пошлость.
Помните песенку – «Люблю я макароны»? Смешно, когда её поёт Макаревич в белом поварском колпачке. Вкусно, когда это паста, и её готовят с подливкой из белых грибов в итальянской траттории соответствующего уровня. И отвратительно, когда питаться ими советует чиновница регионального уровня. Советует не всем, а только тем, у кого ни на что большее денег не хватает. Не лентяям, даже не безработным… пенсионерам.
Кстати, именно вынужденная диета из макарон и хлебы приводит к той нездоровой полноте, которую многие принимают за последствие обжорства.
Тут ещё важно, каким тоном говорить. Помню телепередачу из первой половины 90-х, в которой давались практические советы, как выжить на пособие по безработице или стипендию. На первое предлагалось копеечное суп-письмо, их ещё можно было найти в сельских магазинах. На второе – жареную картошку, которую можно накопать на полях, чуть припорошённых осенним снежком. Причём жарить её на растительном масле, собственноручно полученном из подсолнечного жмыха, выпрошенном на проходной соответствующего маслозаводика. И на десерт самый шик – яблочное вино из перезревшей падалицы с добавление минимума сахара. В конце имелся совет, как самому испечь лепешку… выходило реально дешевле хлеба.
Так вот, эти советы давались сочувственным тоном… не привыкать к такому рациону, но пережить трудные времена, которые могут случится у каждого. Тогда жили непросто, но с надеждой на вкусное капиталистическое будущее. Я, так точно.
Теперь разберём инцидент с саратовским министром. Чиновница, отвечающая за труд и занятость в своём регионе, соответственно, и за их достойную оплату, на камеру заявляет, что пенсионер может запросто прожить на 3.5 тысячи в месяц. Просто надо жить… по средствам и без разносолов. Для этого просто надо питаться… «дешёвой» курицей, сезонными овощами, «макарошками»… а запивать всё кефиром.
По-моему, эта дама не была в магазине со времён перестройки (а как выглядит!), когда кефир стоил 16 копеек за бутылку, при нынешних ценах на него одного отпущенных денег не хватит. Впрочем, чему удивляться… эти люди просто не ходят по магазинам. В конце 90-х я ездил с одной такой на «случайную» встречу с её избирателями в сетевом супермаркете, так она искренне поразилась богатству ассортимента – «и чем только люди недовольны… у них же всё есть!». А вспомните как Путин несколько лет назад с удивлением рассматривал новую для него пятитысячную купюру, хотя она до этого уже полгода имела свободное хождение. Потом над сериалом «Брежнев» смеёмся, как выживающий из ума генсек в сельпо зашёл… тьфу.
Теперь по моментам. Про дешёвую куру госпожа министр труда говорила назидательно стервозным тоном, а предложение провести эксперимент выживаемости на себе самой с гневом отвергла – мне не по статусу (к статусу мы ещё вернёмся).
Полез в поисковик без особой надежды на успех… но за несколько прошедших дней эта саратовская Наталья Соколова стала настолько популярна, что её биография так и гуляет по интернету. Ну, так и знал – девочка выросла в заштатном городке Вольск и 15 лет отработала простым преподавателем педколледжа. В самые, что ни на есть, скудные годы… только представьте, какая зарплата у неё там было, и с какой регулярностью её выплачивали. И только потом полезла по всем ступенькам в политику, начиная с помощницы депутата… почувствовала золотую жилу.
С одной стороны, мне Наталью искренне жалко, интересная внешне женщина провела лучшие молодые годы буквально на подсосе (не в эротическом смысле). Однако с другой, её фиаско было предопределено именно этим обстоятельством. Не думайте, что самыми гулёнами были купцы (Савва Мамонтов, для которого прорубали отдельный выход в стене трактира, просто одна из крайностей этого сословия, как и известные скряги-миллионщики), эти люди знали цену деньгам. Самыми оборзевшими всегда считались чиновники, поднявшиеся по карьерной лестнице с самых бюджетных низов.
Вот это и случилось с Соколовой… она просто уверовала в свою природную исключительность. «Из грязи в князи» - это не только к революционным матросам из 17-го года относится.
Но, что значит, непруха. Мало того, что Наташа Соколова стала врагом всех малоимущих пенсионеров (представляете этот шквал негативной энергетики), её теперь ненавидят коллеги-чиновники. Потому что им скоро перекроют такую халяву, как матпомощь.
Когда-то эта матпомощь была настоящим спасением в отдельной кризисной ситуации, будь то собственная свадьба или похороны близких. Помню, мне по этой форме выдали 20 рублей, когда уходил в армию… типа на пропой души и свободы. Теперь чиновники, уверен, что не все, а только их первый эшелон, пишут заявление и раз в год получают по 100 000. Типа 13-я зарплата, пустячок, а как приятно. Впрочем, действительно непросто прожить на их зарплаты, ведь запросы растут параллельно с доходами. Называть конкретные цифры не стану из человеколюбия (у нас приплюсуйте ещё и северные), а то нервный читатель пойдёт громить отдельную социальную группу.
Наталья пострадала за своё простодушие, что удивительно с учётом её биографии. Она не врала, не гуляли в Куршавеле на глазах у изумлённой французской прессы, не покупала виллу или яхту. Она пострадала за… некупленную пенсионерскую курицу, подставив тем самым весь свой чиновничий класс. Это же надо быть такой лохушкой! Впрочем, эти скоро другую форму придумают для собственного материального поощрения.
Но в конце я хочу провести (не подвести!) черту различия между частным капиталом и государевыми слугами.
Параллельно с саратовским макаронным скандалом по интернету ходит меню завтрака на двоих в ресторане московского отеля Ritz-Carlton, куда входят: бутылка шампанского «Дом Периньон», литр свежевыжатого сока, 50 граммов белужьей икры с блинами, сметаной и перепелиными яйцами, стейки с яичницей-глазуньей и трюфельным маслом, мясное, рыбное и сырное ассорти, фруктовая тарелка, выпечка, джем, мед, масло и горячие напитки на выбор.
За всю эту роскошь предлагают заплатить 95 000 рублей, и желающие находятся.
Вы бы почитали комментарии тех, кто не может себе такого позволить… «зажравшиеся суки» самое ласковое. Но если человек заработал… хорошо - сделал такие деньги (если украл, пусть суд доказывает), почему он должен жаться и завтракать как все овсянкой в буфете на этаже? За что его ненавидеть, только за то, что сами неспособны? Лично я приятного аппетита пожелаю.
Поэтому, молодёжь, когда выбираете между бизнесом и госслужбой, хорошо подумайте – где и чем хотите завтракать.
Культура: НТВ, которого не было
Весь октябрь месяц НТВ отмечает свой четверти-вековой юбилей. Каждый рекламный блок на экран вылезают медийные морды и вспоминают, что они сами делали в 25 лет. Да бухали и шлялись по этим самым… а то мы не знаем, чем артисты, пока есть здоровье, занимаются.
Там очень странный подсчёт дня основания. В октябре 93-го года на четвёртой кнопке тихо-мирно жил канал «Российские университеты» со своими постными учебными программами. Зато за малую денежку принимали передачи со стороны, там выходил мой «Туристский журнал», потом «Новая начальная школа», которую снимал как оператор. Да-да, в те лихие времена не каналы платили производителям за контент, а совсем наоборот – время дикой джинсы. Но жили весело, когда-нибудь опишу. В мемуарах.
Странно, но я совсем не помню первых программ Митковой и Киселёва. Тогда свободы слова и плюрализма мнений на наших голубых экранах было больше, чем достаточно. Но не было крупного, федерального канала, принадлежавшего частному лицу, в тех реалиях это выглядело бы верхом капиталистического прогресса и отхода от общегосударственной идеологии. Совсем незадолго до этого Михаил Горбачёв, рискнувший реабилитировать частное предпринимательство, вдруг опомнился и убрал из Закона о кооперативах полиграфию и кинопроизводство – идеологию хрен вам отдадим. А тут телевизор, который есть в каждом доме…
Не надо думать, что олигархи прям в очередь вставали за эфирной кнопкой. Это они потом подтянулись, осознав, что самые большие деньги не в нефти, видеокассетах и компьютерах, а в политике, где телевизор самый эффективный инструмент воздействия. Сначала эти два телевизионных пройдохи раскрутили на аппаратуру и аренду студий владельца «Моста» Гусинского. Который на тот момент очень удачно жил гражданским браком с малоизвестной (тогда) актрисой и чувствовал себя как бы сопричастным к высокому искусству. Там такие хохмы были с доставкой и растаможкой б/у-шной западной телетехники… отдельный рассказ. Потом уже сам телеканал отвалился почти задаром (конечно, что-то конвертике сунули Министерству связи, что распоряжается эфирными частотами, за хлопоты), в те времена учебные программы были нерентабельны. Зато в эфирной политике новые руководители телеканала пошли сразу с козырей – в прайм-тайм сплошные американские блокбастеры, часто полупиратские. А там народ и остальной продукт стал примечать.
Мне же возникший как из воздуха НТВ запомнился объявление на соответствующем стенде при входе в телецентр – «Новому Независимому ТелеВидению требуются телеоператоры с опытом работы на профессиональной аппаратуре стандарта BETACAM». Такое было впервые… операторы сами стучались во все двери. Удивился… но прошёл мимо, от собственных проектов не уходят. Да и объявление то сняли буквально через пару часов, набрали необходимый штат. Причём зарплату сразу клали в полторы зелёных штук в месяц (минималка в рублях по ведомости, остальное долларовый кэш, тогда пол-Москвы так жило). И с кадрами проблем не было, к тому моменту функции «Мосфильма» свелись к техническому обслуживанию нескольких популярных передач, киностудия им. Горького просто трупом лежала. Зато телевидение цвело махровым цветом, любой редактор считал своим долгом зарабатывать себе в карман на скрытой рекламе. Мало того, на ЦТ был момент, когда уборщицы останкинских туалетов в перерывах между выжимом тряпки ухитрялись выступать посредниками между каналами и рекламодателями
Не хватало только канала, где всем заправляет частный капитал, отбросив прочие условности. Ну и понеслась. Зритель завоёвывался сначала новинками Голливуда, затем новым взглядом на новости, взяв за пример подачу событий с CNN, но разбавив собственной аналитикой на грани фола. Затем дошла очередь до оригинальных и лицензионных программ. Не тупых, типа «Колеса фортуны» («Поле чудес), любимого «поп-корна» американских домохозяек, а «Джепарди» («Своя игра»), верхнего предела развлечения западных интеллектуалов. Скоро НТВ стал тем продуктом, с которого начинала и чем заканчивала день либеральная интеллигенция, как минимум, столичная. Сами вспомните – РТР гонит шнягу для домохозяек типа «Санты-Барбары», а НТВ почти элитарную «Скорую помощь». Зарплаты на новом канале были такие, что дух захватывал (это в какой-то момент сыграет роковую роль, но позже). Несколько лет положение казалось незыблемым, а перебранка Гуся ещё с один телемагнатом Берёзой лишь добавляла куражу в работе. «Работаю на НТВ» - это был знак качества, а также характеристика политических взглядов.
Однако в 2001-ом году старое НТВ прекратило своё существование, попав из частных рук в почти государственные, газпромовские. Помните, наверное, то противоСТОЯНИЕ, которое даже сравнивали с августом 91-го у Белого дома. Ребята же просто попались на желании красиво жить. Наделали долгов… всё-таки 50 000 долларов в месяц много даже для такого профи, как Леонид Парфёнов. Банальная для буржуазного мира история – однажды к должнику пришёл кредитор с векселями и отобрал… свободу.
Какие-то передачи остались в эфире, ушедший в пылу борьбы за свободу слова народ постепенно вернулся обратно, большинство зрителей продолжает переключать каналы, начиная с НТВ. Из трёх федеральных телемонстров – Первый, РТР, НТВ – допущенных до общения с первыми двумя лицами, только последний в нулевые сохранял подобие независимости и право на нетрадиционный взгляд, пусть он в основном и выражался в попугайской расцветке галстука гендиректора канала приблатнённого Кулистикова.
А потом всё тухло и стухло. Сейчас читаю откровения НТВ-шников первого призыва, кое у кого хватает мужества признать, что они, если и были революционерами, то на хороших окладах и беспроцентных ссудах. А это, извиняюсь, уже наёмники, творческие, но ландскнехты. Да и далеко не весь народ ими восхищался, так, всё та же мало что решающая прослойка из тех, кто не вздрагивает от фамилии Шопенгауэр.
Несколько лет назад на НТВ началось по-настоящему подлое время. Назвали его «Анатомией протеста», жанр – якобы журналистское расследование. Мочили всех, от Лукашенко до Макаревича и Аллы Пугачёвой, причём так же топорно, как когда-то Доренко мочил семью Лужкова на ОРТ. Увы, если профессионализм нельзя пропить, то распродать его очень даже просто.
Теперь это гонево называется «Новыми русскими сенсациями», что сути не меняет. В воскресный прайм-тайм у этой субстанции совсем неплохой рейтинг… что опять же говорит, прежде всего, о качестве отечественного телезрителя.
При всём при этом нынешнее телеруководство когда-то независимого телевидения позиционирует его как «настоящий мужской канал». Такое могли придумать лишь латентные геи.
Короче, противно… даже не знаю, зачем я всё это написал....
Региональные новости
Архангельск: Кому светит «Звезда Севера»?
Странные люди заполнили весь этот город:
Мысли у них поперек и слова поперек,
И в разговорах они признают только споры,
И никуда не выходит оттуда дорог.
(Ю. Кукин)
Снова слышу странную рекламу на местном радио. Помните, я уже приводил пример жлобской рекламы платной Скорой помощи от депутата Авалиани, где скряга-зять не даёт никаких шансов умирающему дедушке – да ну, это, наверное, дорого. И что? До сих пор крутится в эфире. Наверное, считают подобный сюжет нормальным, не унижающим потребителя. Или Итогов тех не читали?..
А вот новый сюжет опять на медицинскую тему. Мальчик просит бабушку ему почитать. Старушка кряхтит, жалуется на зрение – никакие очки не помогают. Закадровый голос таинственно сообщает о чудесах местной хирургии в офтальмологии. Портит всё бодрый голос внучка – тогда я тебе стишок наизусть прочту. Типа не видишь, да и хрен с тобой, старая, лично я такой подтекст слышу.
Такое впечатление, что на региональных радиостанциях легализовали марихуану, как в Канаде. Иначе с чего бы их на хи-хи пробивает?
Впрочем, странности возникают не только в рекламном, но и в информационном пространстве.
Недавно в Архангельске открыли синагогу. Так это здание называют, чтобы было понятно не особо сведущим в нюансах иудаизма – еврею не обязателен храм для молитвы, достаточно любой стенки (аналогия со Стеной плача). Вот именно эти особенности и смущали – часть еврейской общины не понимали (я в их числе), зачем городу, где пятничный миньян собрать проблематично (десять совершеннолетних мужчин-евреев для молитвы перед уходом на шабат), нужно отдельное стоящее большое здание. Во-первых, не до жиру, во-вторых, бытовой антисемитизм никуда не делся.
Но построили не просто синагогу, а большой еврейский культурной центр. С трапезной (рестораном), концертным залом, клубными и гостевыми комнатами. Что сразу примирило критиков. Тем более, открытие именно ЕВРЕЙСКОГО культурного центра стало знаковым событием октября, все местные ВИПы почтили мероприятие своим присутствием.
Увы, меня не было. Не хотел портить праздничную атмосферу своим распухшим от осенних соплей носом и бухающим кашлем. Однако уже предвкушаю посещение того кошерного рыбного ресторанчика… возможно, на собственный юбилей.
Но опять ложка дёгтя. По местному радио и телевидению уже идёт реклама концертов, что состоятся в КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ЗВЕЗДА СЕВЕРА». Именно так, без прилагательного ЕВРЕЙСКИЙ, что не преминули отметить коллеги… других национальностей и вероисповеданий. Теперь спрашивают меня – чего вы стесняетесь?
А я объясняю – это не мы стесняемся. С чего бы вдруг, если на открытие ЕВРЕЙСКОГО центра не постеснялись прийти губернатор, мэр, сенатор, спикер и депутаты пожиже. Почти уверен, это редактора СМИ в последний момент вычёркивают из рекламного текста слово еврейский.
Почему? Атавизм советского прошлого (где все мы жили в единой семье братских народов, но пятый пункт в паспорте стоял), высмеянный Владимиром Войновичем в повести «Путём взаимной переписки». Там заочница, представляя мамаше приехавшего к ней для личного знакомства сержанта, употребляет незнакомое последнему слово «маланец», он и не возражает. Позже, уже лёжа в койке, она с разочарованием вздыхает:
- А говорили, что маланец…
- Что это значит?
- Маланец – еврей.
- Почему прямо не сказать?
- Нельзя же человеку сказать в лицо, что он еврей… (восстановлено по памяти)
А тут ещё история со сбитым российским СУ над Сирией… всплывшее, казалось, навсегда забытое идеологическое клише - израильская военщина. Короче, чтобы не нагнетать, наследие Суслова в них сидит глубже, чем думалось.
Странные люди в странных временах…
И ещё связанное с тем же событием. Об открытии в Архангельске самой северной синагоги на территории России узнали и на Земле Обетованной. Но даже там не все отреагировали адекватно.
Так, израильский жёлтый дайджест скандальных новостей (по обложке видно) «Перемена» вместо поздравления своих собратьев в галуте разразился сенсационным разоблачением. Оказывается, праздник открытия «Звезды Севера» оставил Няндомский район Архангельской области… без топлива на зиму. Такой вывод израильские журналисты сделали из скоропалительных публикаций в некоторых архангельских СМИ, иногда грешащих сомнительными параллелями.
Мало того, некий израильский публицист Камянов, на блог которого ссылается жёлтенькая «Перемена», предрёк Архангельску скорые еврейские погромы, мол, отольётся вам, поморские аиды, визит главного раввина России Бер-Лазара и его общение с первыми лицами области. Типа, последнюю рюмку водки выпили… а могла бы и детям достаться.
Как комментировать бред с погромами, я теряюсь. Разве что так – идиоты и провокаторы, увы, есть в обеих наших странах. Зато именно открытие «Звезды Севера» ещё раз продемонстрировало – с чем в Архангельской области всё в полном порядке, так это с религиозной терпимостью и толерантностью в национальном вопросе.
Что же касается зимнего топлива, вовремя не поставленного в Няндому, то даже депутаты местного районного Совета назвали виновного – «Архоблэнерго» (если, конечно, это не гнездо северных масонов), а суд подтвердил их догадку. Обо всём этом мы писали ещё 14 октября… но, видно, кто-то в Израиле RUSNORD читает не полностью, а выборочно. Теперь пусть пеняют на себя.
Но и это ещё не всё в той явно провокационной статье. Безымянный журналист, ссылаясь на одно из местных архангельских изданий, связал неприезд на открытие синагоги Валерия Гауптмана, ныне проживающего в прекрасном приморском городе Ашдод, с его неприятием самого факта строительства «дворца из стекла и бетона» (цитата из «Перемены»). Сразу видно полное незнание матчасти, Валерий Анатольевич назван советником мэра израильского города Ашдода, хотя по факту он является советником мэра (на общественных началах) российского города Архангельска.
Кто не в курсе, Валерий Анатольевич Гауптман один из основателей еврейской общины Поморья, много сделавший не только для местного Совета национальностей, наладившего доброжелательный диалог между местными диаспорами, но и для того, чтобы Архангельск и Ашдод стали городами-побратимами. Про культурный обмен и экономические связи вы в курсе не хуже меня.
Я горжусь дружбой с семьёй Гауптманов. Поэтому сразу набрал израильский номер Валерия Анатольевича, чтобы задать один лишь сакраментальный вопрос – что за фигня?! В ответ услышал следующее:
- Сам только хотел тебе звонить. Что за чушь?! 11 числа я всей душой, всем сердцем был с вами на открытии «Звезды Севера». Увы, другие больные органы не пустили… ну, ты в курсе. Я снимаю шляпу перед Толей Обермейстером, вытащившим на своих плечах и нервах такой труд, в строительстве я хорошо разбираюсь. И в первой же свой приезд в Архангельск, который навсегда МОЙ город, обязательно приду в «Звезду Севера»… если Бог даст сил и здоровья. Что же касается журналистов… да пошли они… им нас не поссорить!
По-моему, таки исчерпывающе…
Но самая острая тема недели, конечно, мусорная. Расширенное совещание, что состоялось в минувший четверг, облетело все федеральные СМИ. Названия больше по приколу, типа, то ли Москва Архангельску свой мусор продаёт, то ли Архангельск у Москвы его покупает. Читатель на такое идёт, как голодный карась на пшёнку. Неместный хохочет. Местный же злится и кричит, что не подписывался быть мусорщиком.
Хотя ему никто и не предлагает. Это тот редкий случай, когда всем что-то перепадёт без деятельного участия. Насчёт экологии разжевали уже:
По замыслу авторов проекта, в московском экокластере мусор будут формировать в брикеты, покрытые защитным материалом. Оборудовать это производство будут компании EuRec Technology (из Германии) и Flexus Balasystem (из Швеции). После этого брикеты смогут безопасно храниться в течение 30 лет, утверждают они. Близкий к проекту собеседник заверил РБК, что при необходимости хранить ТБО в брикетах можно и дольше, «просто не было более долгих испытаний» этой технологии.
Экотехнопарк «Шиес» в регионе будет расположен в удалении от крупных городов, обещают авторы проекта. Ближайшие населенные пункты численностью менее 5 тыс. человек находятся на расстоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас), отметили они. «Для сравнения, крупнейший корейский мусорный полигон Sudokwon находится всего в 30 км от мэрии Сеула, — говорится в презентации. — В Италии полигон Malagrotta расположен всего в 18 км от мэрии Рима, а в Лос-Анджелесе полигон удален от мэрии всего на 25,5 км от мэрии».
Но наш человек не верит. Он заранее убеждён, что его будут травить. И ещё, он внутренне убеждён, что с деньгами его кинут… ну, не может мусор столько стоить?!
А вот и может. Вспомните одну из первых серий легендарного теле сериала «Следствие ведут знатоки», в которой раскручивалось дело мусорной мафии Подмосковья. Не мясной, не рыбной и не меховой, именно мусорной. Речь шла о начале 70-х…
А это уже из личных впечатлений. Самое начало 80-х, еду по Москве в автобусе. Сзади два пролетария костерят начальство:
- В этом месяце Петрович мне только 800 выписал.
- А мне 750… уходить пора.
Или выпендриваются, думаю… или космонавты. Но дальше из разговора выясняется, что мужики эти водители мусоровозов из спецавтохозяйства, обычно в месяц зарабатывают до тысячи рублей. Сколько тогда получали столичные водители (не дальнобойщики)? Редко больше трёхсот.
«Вот при социализме», - вздыхают ностальгирующие протестанты…
А при социализме с вами, товарищи, никто и разговаривать не стал. Как не советовались, строя центр атомного кораблестроения в Северодвинске, не самое полезное для здоровья производство. Как не советовались, строя вблизи человеческого жилья пусковые площадки космодрома «Плесецк», а вы даже не задумались, почему «Байконур, стоит посреди безжизненной степи. А если бы начали выступать против грандиозных планов партии… напомнить, чем закончился массовый протест в Новочеркасске?
Теперь лично от себя. По сведениям из моих личных источников, решение об организации мусорных полигонов именно в Архангельской области принято на самом верху никак не в этом году, раньше. И областное начальство было поставлено перед фактом ненамного раньше нашего с вами. Есть такое понятие, как исполнительская дисциплина… неужели ни разу не слышали? Что, по-вашему, должен был предпринять губернатор Орлов в подобной ситуации… публичный акт самосожжения напротив Мавзолея? Лично мне вспоминается практичный совет дореволюционных курсисток: «Если пьяная матросня взяла вас в кольцо и изнасилования не избежать, нужно расслабиться и постараться получить максимум удовольствия от процесса».
Или вам интересней глотки рвать на митингах?
Странное время, странные люди…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD